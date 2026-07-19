Красавица из России ворвалась в PFL с победой. Савичева станет новой звездой?

В ночь на 19 июля в Остине, США, состоялся турнир лиги PFL. В рамках этого ивента под эгидой организации дебютировала россиянка Александра Савичева. 28-летняя уроженка Ярославля билась с представительницей Мексики Андреа Васкес, для которой это был уже второй поединок в PFL. При этом Александра, ранее выступавшая в минимальном весе, поднялась на категорию выше, так как её привычный дивизион в лиге пока отсутствует.

Бой продлился все три раунда. В первой пятиминутке Савичева отправила соперницу в нокдаун, но не стала форсировать события и вкладывать силы в добивание. Во втором отрезке ярких моментов было поменьше, однако россиянка уверенно держалась на удобной для себя дистанции, выбрасывала быстрые комбинации и не давала себя поймать даже в эпизодах, когда Васкес поджимала её к сетке. Сбой произошёл только в третьем раунде — одна ошибка обернулась тем, что мексиканка оформила тейкдаун и выбралась за спину. Савичева больше минуты сопротивлялась плотному захвату и выбралась, не позволив себя задушить. Итог — победа Александры раздельным решением судей . Она сама считает, что забрала все раунды, и призывает не обращать внимания на слово «раздельное».

Александра Савичева и Андреа Васкес Фото: Cooper Neill/Getty Images

Рекорд Савичевой в ММА теперь 8-2. И на самом деле эпизод из третьего раунда боя с Васкес довольно показательный, потому что оба поражения у Александры были из-за слабого партера. В лиге One Championship она уступила заломом шеи Анеле Токтогоновой, а в сентябре прошлого года проиграла удушением сзади непобеждённой бразильянке Наталии Алвес. Савичева утверждала, что работает над борьбой и грэпплингом и прогрессирует в этом аспекте, а сейчас продемонстрировала это на практике.

Савичева попала в PFL весной этого года после того, как успешно выступила в лиге LFA и победила Лесли Эрнандес . Помимо Александры, в этом году в Professional Fighters League попали и другие россиянки: экс-боец UFC Виктория Дудакова, Татьяна Постарнакова и Марина Мерчук. У Савичевой приличный бэкграунд в единоборствах. В семь лет Александра пришла на кудо, а в дальнейшем многократно становилась чемпионкой России в этом виде спорта и брала серебро на чемпионате мира. Бывало, что навыки, полученные в зале, приходилось применять и в детстве. Например, когда однажды Савичеву в школе ударили пакетом с обувью: «Я просто повернулась и, ни секунды не думая, фирменную двоечку оформила. Инстинкт сработал. Я не хотела ни с кем драться, не знала, кто сзади меня. Уже увидела, когда человек начал падать, у него потекла кровь. Это был мальчик, старшеклассник. Не знаю, какую цель он преследовал – может, хотел так похулиганить, но удар был сильный».

Александра Савичева Фото: из личного архива Александры Савичевой

В 2020 году Савичева получила звание мастера спорта России международного класса по кудо, ещё через два года — по кикбоксингу, где тоже становилась чемпионкой России и выигрывала мировое первенство. В сентябре 2022-го Александра дебютировала в ММА, а уже в феврале следующего года дебютировала в лиге One Championship, где оформила рекорд 1-1, затем была чемпионкой казахстанской лиги Octagon, а в прошлом году уехала выступать в LFA.

Савичева отличается от многих бойцов тем, что с ранних этапов карьеры вкладывается в продвижение личного бренда . Для этого она активно ведёт страницы в социальных сетях и запустила собственный подкаст на YouTube. В каких-то видео Александра подробно рассказывает о своём пути, подготовке и тренировках, в других — берёт интервью у других бойцов. Савичева говорит, что не хочет быть просто «дерущейся головой» и что для неё важно быть личностью, которая интересна и вне боёв.

Александра Савичева Фото: из личного архива Александры Савичевой

«Я создала канал, потому что мне хочется раскрывать людей. Бойцы – это не просто мышцы и удары. У каждого есть глубокая история, страхи, свой путь. Мне интересно показывать их настоящими, вне клетки. Многие говорят: «Зачем тебе это? Фокусируйся на боях». Но я считаю, что в современном мире боец без медийки – просто спортсмен в вакууме. YouTube даёт возможность общаться с аудиторией напрямую, без посредников. Это инвестиция в будущее. Карьера бойца коротка, а имя и лояльная аудитория остаются навсегда . Я учусь говорить, учусь слушать, и мне это дико нравится», — объясняет Савичева.

Помимо тренировок, боёв и ведения подкаста Савичева проводит яркие фотосессии, что неудивительно с такой яркой внешностью. Однако это не самая значительная часть пути Александры. Она ещё три года назад считала, что потянет уровень UFC, а сейчас прогрессирует и продолжает идти к главному промоушену мира.