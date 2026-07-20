UFC в Абу-Даби с россиянами, «разминки» Фьюри и Джошуа. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая будет максимально насыщенной для любителей единоборств. В ММА пройдёт турнир UFC в Абу-Даби с поединками российских бойцов, а в PFL Шамиль Мусаев совершит вторую попытку стать чемпионом в полусреднем весе. В профессиональном боксе фанатов ожидают поединки Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, а также большой бой Тима Цзю и Эррола Спенса.

24 июля. Тайсон Фьюри – Мариуш Вах

В Таиланде пройдёт вечер профессионального бокса с участием одного из лучших тяжеловесов современности – Тайсона Фьюри. Бывший чемпион мира WBC и экс-претендент на титул абсолютного чемпиона мира вернулся в бокс весной этого года. После поражения в реванше от Александра Усика британец изначально заявил о завершении карьеры, но затем уже привычно для себя решил ее возобновить. Конечно, от Тайсона ждут больших поединков, но Цыганский король и его команда не форсируют события. Сначала Фьюри буднично разобрался с Арсланбеком Махмудовым, а после заявил, что ему нужен ещё один «разминочный» бой перед тем, как он встретится в суперпоединке с Энтони Джошуа. Соперником по этой разминке стал 46-летний поляк Мариуш Вах. Лучшие годы Ваха, когда он в том числе боксировал против Владимира Кличко за три чемпионских пояса, остались позади. В последних десяти поединках у него рекорд 3-7, а в прошлом году Мариуш и вовсе участвовал во фрик-поединке против троих соперников.

25 июля. Энтони Джошуа – Кристиан Пренга

В ожидании поединка с Тайсоном Фьюри Энтони Джошуа тоже решил «размяться», тем более его простой в профессиональном боксе затянулся. В последний раз британец боксировал против блогера Джейка Пола в конце прошлого года, сломав Полу челюсть, а до этого проводил поединок против Даниэля Дюбуа, в котором оказался в нокауте. Теперь Энтони выступит на турнире в Саудовской Аравии, а его соперником станет Кристиан Пренга. У 35-летнего албанца солидный рекорд 20-1 и 20 нокаутов в активе, правда, в основном Пренга боксировал с откровенными джорнименами, и соперников уровня Джошуа у него никогда не было.

25 июля. Магомед Анкалаев – Богдан Гуськов

В Абу-Даби состоится турнир UFC, в карде которого традиционно будет большое количество российских бойцов. В главном событии вечера в октагон вернётся бывший чемпион лиги в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев. Пауза российского бойца сильно затянулась: в последний раз он выступал в начале октября прошлого года, когда в реванше проиграл Алексу Перейре и утратил чемпионский пояс. С тех пор Перейра успел набрать в весе и дебютировать в тяжёлом дивизионе, Магомед же ушёл в тень и возвращается только сейчас. Изначально соперником Анкалаева должен был стать Халил Раунтри, но он выбыл из-за травмы, а на замену ему выйдет Богдан Гуськов. С одной стороны, для Гуськова это большой риск выходить против Анкалаева на коротком уведомлении, с другой – шанс по-настоящему заявить о своих титульных амбициях.

25 июля. Магомед Зайнуков – Дамиан Ржепецки

На турнире в Абу-Даби состоится долгожданный дебют представителя команды Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева – Магомеда Зайнукова. Чанко в октябре прошлого года выдал яркий перформанс на турнире Претендентской серии и получил контракт с лигой. Правда, дебюта в промоушене Зайнукову пришлось ждать довольно долго. У Магомеда идеальный послужной список из восьми побед в восьми поединках, причём в пяти случаях он нокаутировал своих соперников. Яркий ударник из Дагестана готов ворваться в лучшую лигу мира, в соперниках у него будет другой дебютант Дамиан Ржепецки. Поляк по прозвищу Мясник выиграл 10 поединков в профессиональной карьере и тоже идёт без поражений, к тому же, у Дамиана в активе девять финишей. Так что поединок Зайнукова и Ржепецки обещает быть крайне интригующим.

25 июля. Абубакар Вагаев – Сайгид Изагахмаев

В карде турнира UFC в Абу-Даби состоится и полностью российский поединок. Бывший чемпион АСА в полусреднем весе Абубакар Вагаев добрался до лучшей лиги мира и дебютирует в бою с соотечественником из команды Хабиба Нурмагомедова Сайгидом Изагахмаевым. Изначально Вагаев должен был драться с другим дебютантом из АСА – чемпионом в среднем весе Магомедрасулом Гасановым, который тоже собирается штурмовать лучшую лигу мира. Но в итоге вместо Гасанова Вагаев получил в соперники Сайгида Изагахмаева. Сайгид дебютировал в UFC в ноябре прошлого года, но дебютировал неудачно: россиянин проиграл раздельным решением крепкому датчанину Николасу Далби. Интриги противостоянию Вагаева и Изагахмаева добавляет то, что в их углах могут оказаться Хамзат Чимаев и Хабиб Нурмагомедов: Вагаев друг и спарринг-партнёр Борза, а Изагахмаев – член команды Хабиба. Правда, Нурмагомедов такому раскладу не особо рад.

«Двум достойным братьям не оставили выбора. Это одна из причин, почему мне не нравится этот вид спорта в целом», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

25 июля. Ризван Куниев – Тайрелл Форчун

В главном карде турнира UFC в Абу-Даби выступит седьмой номер рейтинга тяжёлого веса Ризван Куниев. Карьера россиянина в лучшей лиге мира развивается стремительно: в первых двух поединках он сразу же получил в соперники топовых Кёртиса Блейдса и Жаилтона Алмейду. Блейдсу Куниев спорно проиграл раздельным решением судей, а вот Алмейду победил и оказался в рейтинге. Теперь у Ризвана будет менее статусный оппонент – Тайрелл Форчун. У американца 19 поединков в активе, 15 из которых он выиграл. Форчун известен по выступлениям в Bellator и в PFL, в лучшей лиге мира он дебютировал в марте этого года, победив судейским решением Марчина Тыбуру.

Ризван Куниев Фото: Chris Unger/Getty Images

В ночь с 25 на 26 июля. Шамиль Мусаев – Тэд Джин

В Вашингтоне, США, состоится большой турнир лиги PFL. В главном событии вечера зрители увидят титульный поединок в полусреднем весе с участием россиянина Шамиля Мусаева. Он проведёт бой против Теда Джина за чемпионский пояс лиги. Для Мусаева это будет второй титульник в PFL подряд: в феврале этого года он потерпел первое поражение в карьере, уступив соотечественнику Рамазану Курамагомедову. Но Рамазан после поединка завершил карьеру и оставил пояс вакантным, и теперь у Мусаева есть ещё один шанс стать чемпионом. В соперниках у россиянина будет американец Тэд Джин, который не знает поражений, выиграв все 12 поединков в профессиональной карьере. В прошлом году Джин стал победителем Гран-при промоушена, и теперь жаждет добавить в свой актив чемпионский пояс лиги.

В ночь с 25 на 26 июля. Магомед Умалатов – Эрнесто Родригес

В со-главном событии турнира PFL выступит ещё один российский полусредневес Магомед Умалатов. Умалатов долгое время шёл без поражений, но в финале Гран-при PFL 2024 года проиграл всё тому же Шамилю Мусаеву. В прошлом году Умалатов провёл только один поединок, закрыв поражение от соотечественника победой над Энтони Айви. Теперь Магомед проведёт поединок против кубинца Эрнесто Родригеса. У Эрнесто 11 побед в карьере при одном поражении, в PFL он провёл только один поединок, успешно дебютировав в марте этого года победой над Масаюки Кикуири.

26 июля. Тим Цзю – Эррол Спенс

В Австралии также состоится турнир по профессиональному боксу, который возглавит старший сын Кости Цзю – Тим Цзю. Бывший чемпион мира в первом среднем весе пытается реанимировать карьеру после трёх поражений в четырёх боях. В последнем поединке Тим поднялся в весе и одержал победу в лимите среднего дивизиона над Энтони Веласкесом. В этом же весе пройдёт и его предстоящий поединок со звёздным Эрролом Спенсом. Американец был звездой полусреднего веса, шёл с идеальным рекордом 28-0 и претендовал на титул абсолютного чемпиона мира, но без шансов проиграл Терренсу Кроуфорду. Первое поражение в карьере Спенса случилось три года назад, и с тех пор он больше не появлялся в ринге.