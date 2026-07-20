Иан Гарри: путь Будущего. Биография соперника Ислама Махачева

От юного боксёра из Дублина до одного из главных претендентов на титул UFC.

15 августа 2026 года на арене «Xfinity Mobile Arena» в Филадельфии пройдёт очередной номерной турнир UFC 330, главным событием которого станет яркое противостояние действующего чемпиона в полусреднем весе Ислама Махачева и второго номера рейтинга Иана Гарри. Победы над Карлосом Пратесом и Белалом Мухаммадом позволили ирландцу прочно закрепиться в роли главного претендента на титул. Для парня по прозвищу The Future этот бой – ключевой в карьере. В связи с этим любопытно вспомнить историю становления «ирландского наследника Конора».

Прозвище: The Future (Будущее).

The Future (Будущее). Команда: Chute Boxe Academy

Chute Boxe Academy Место в дивизионе: второе

второе Весовая категория: полусредняя

полусредняя Рекорд: 17-1

17-1 Размах рук: 191 см

191 см Рост: 191 см

191 см Место рождения: Портмарнок, Ирландия

Портмарнок, Ирландия Дата рождения: 17 ноября 1997 года

17 ноября 1997 года Имя: Иан Гарри.

Мальчик, выросший на боксе

Иан Дэвид Мачадо Гарри родился 17 ноября 1997 года в ирландском Портмарноке – небольшом прибрежном пригороде Дублина. Будущий претендент на титул вырос в обычной семье и довольно рано оказался в спортивной среде. Уже в 10 лет родители отвели его в секцию бокса. Тогда никто не мог предположить, что именно этот вид спорта станет фундаментом для одного из самых ярких ударников в современной UFC.

Любительская карьера оказалась насыщенной: по словам Гарри, он провёл более 300 боксёрских поединков и выиграл несколько юношеских турниров. Постепенно к боксу добавилось дзюдо. К 18 годам ирландец получил чёрный пояс, что позднее серьёзно расширило его арсенал уже в смешанных единоборствах.

Иан Гарри в юности с Конором Магрегором Фото: Из личного архива Иана Гарри

Главным поводом для перехода в смешанные единоборства для молодого спортсмена стал взлёт Конора Макгрегора. В середине 2010-х Ирландия буквально заболела смешанными единоборствами, а Гарри увидел человека, который доказал: мировой звездой UFC может стать парень из Дублина. Именно тогда Иан окончательно решил отказаться от классического бокса и перейти в MMA.

От любительского спорта к MMA

Решение далось непросто. Семья не поддерживала желание сына бросить учёбу ради единоборств. Однако Гарри сделал выбор довольно решительно: покинул колледж, начал тренироваться исключительно под MMA и вскоре дебютировал среди любителей. Свой первый бой он провёл буквально на следующий день после 19-го дня рождения, а уже в 2019 году стал профессионалом. До начала полноценной карьеры спортсмен успел поработать мойщиком окон в Дублине – сам он не раз вспоминал, что именно тогда окончательно понял: хочет зарабатывать только боями.

Иан Гарри в начале карьеры Фото: Cage Warriors

Чемпион Cage Warriors и наследник Макгрегора

Как и многие нынешние звёзды UFC, Гарри прошёл через британский промоушен Cage Warriors – организацию, которую давно называют главным поставщиком европейских талантов для сильнейшей лиги мира. Там ирландец быстро собрал портфолио из семи побед подряд благодаря точному боксу, грамотной работе ног и продуманной защите. Получив титульный шанс в 2021 году, Гарри победил Джека Гранта и завоевал пояс чемпиона Cage Warriors в полусреднем весе. Вскоре после этого на перспективного ирландца обратила внимание UFC.

В восхождении новой звезды многие увидели символизм: ещё один харизматичный боец из Ирландии, ещё один чемпион Cage Warriors и ещё один будущий участник главного промоушена мира. Сам Гарри никогда не скрывал, что Конор Макгрегор вдохновил его заняться ММА, однако всегда подчёркивал: его цель не стать «вторым Конором», а построить собственное наследие и стать первым Ианом Гарри.

Взлёт в UFC

Контракт с UFC Гарри получил менее чем через два года после профессионального дебюта – крайне редкая скорость даже по меркам организации.

Первый бой в сильнейшей лиге мира состоялся осенью 2021 года в легендарном «Мэдисон Сквер Гарден». Символично, что дебют завершился нокаутом Джордана Уильямса буквально за секунду до конца первого раунда. Ирландец сразу оправдал прозвище The Future.

Дебют Иана Гарри в UFC Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Дальше последовала длинная победная серия. Гарри последовательно победил Дэриана Уикса, Габриэля Грина, Кэньань Суна, Даниэля Родригеса, Нила Мэгни, Джеффа Нила и одного из самых неудобных ударников дивизиона Майкла Пейджа.

Особенно любопытна манера достижения этих побед. В отличие от периода в Cage Warriors, Гарри редко превращал поединки в хаос. Он предпочитал действовать тактически: контролировать дистанцию, работать джебом, постоянно менять углы атаки и буквально заставлять соперников ошибаться. При солидном росте 191 см он стал одним из самых неудобных полусредневесов UFC.

К лету 2026 года его профессиональный рекорд – 17-1, семь побед добыто нокаутом,.

Первое поражение и взросление

Почти любая большая карьера проходит проверку поражением. Для Гарри таким испытанием стал бой против Шавката Рахмонова в декабре 2024 года.

Иан Гарри уступил Шавкату Рахмонову Фото: Jeff Bottari/Getty Images

До этого момента ирландец считался непобеждённым феноменом, однако казахстанский боец одержал победу единогласным решением. Несмотря на проигрыш, Гарри доказал, что способен оказывать серьёзное сопротивление на полноценных пятираундовых дистанциях против элитного соперника. К слову, с декабря 2024 года казахстанец до сих пор не проводит боёв из-за операций и длительного процесса реабилитации. Тут и сказались акцентированные удары Иана в и без того больное колено Шавката.

После поражения ирландец изменил подготовку. Он значительно усилил борьбу и начал проводить тренировочные лагеря с уклоном в грэпплинг и самбо, понимая, что без этого чемпионский пояс не выиграть. Уже следующие победы над Карлосом Пратесом и бывшим чемпионом Белалом Мухаммадом окончательно вернули его в титульную гонку. Именно после успеха в поединке с Белалом Дана Уайт дал ему главный шанс в карьере – в бою против Ислама Махачева летом 2026 года.

Семья, смена фамилии и жизнь вне октагона

Вне клетки Гэрри давно вызывает не меньше обсуждений, чем внутри неё.

Иан Гарри с семьёй Фото: Mike Roach/Getty Images

В 2022 году он женился на спортивной телеведущей Лейле Анне-Ли. Позже боец официально добавил к своей фамилии девичью фамилию супруги – Machado, превратившись в Иана Мачадо Гарри. Это решение породило множество шуток и критики в социальных сетях, однако сам спортсмен объяснил поступок желанием подчеркнуть уважение к бразильским корням семьи и сделать фамилию общей для всех её членов.

Пара воспитывает сына Леандро, а также старшего ребёнка Лейлы от предыдущего брака. После рождения детей Гарри не раз говорил, что именно семья изменила его отношение к спорту: желание стать чемпионом осталось прежним, но появилась новая мотивация – побеждать уже не только ради себя. Ради общения с сыном на португальском языке ирландец даже начал серьёзно изучать язык.

Достижения, рекорды и интересные факты

Сегодня Гарри считается одним из самых талантливых представителей нового поколения UFC. В его активе – титул чемпиона Cage Warriors, статус первого номера рейтинга полусреднего веса UFC перед титульным боем, более 300 любительских поединков по боксу, чёрный пояс по дзюдо, семь побед нокаутом и всего одно поражение в профессиональной карьере.

Ещё одна особенность ирландца – абсолютная уверенность в собственном будущем. Неслучайно прозвище The Future сопровождает его с первых профессиональных боёв. Гарри никогда не скрывал амбиций стать новой мировой звездой ирландского MMA после Конора Макгрегора и вернуть крупные турниры UFC в Ирландию.

Гарри с фразой I'm next Фото: David Fitzgerald/Getty Images

16 августа 2026 года ему предстоит самый важный вечер в карьере. Напротив окажется Ислам Махачев – один из самых доминирующих чемпионов современности. Для российского бойца это очередная защита титула, а для Иана Гарри – возможность окончательно оправдать своё прозвище. Если ирландец сумеет остановить Махачева, история о талантливом мальчике из Портмарнока перестанет быть историей перспективного бойца. Она превратится в биографию нового чемпиона UFC.