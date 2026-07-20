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UFC Fight Night 282, онлайн-трансляция, Анкалаев – Гуськов, Дулатов – Турман, Куниев – Форчун

UFC Абу-Даби: Анкалаев против Царевича, топовые бои россиян. LIVE
Сергей Сорокин
UFC Fight Night 282: Анкалаев – Гуськов
Комментарии
До ивента – меньше недели.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене» состоится грандиозный турнир UFC. Особый интерес он представляет для фанатов смешанных единоборств из России.

В главном событии вечера выступит Магомед Анкалаев. Он проведёт поединок с Богданом Гуськовым.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 22:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Богдан Гуськов

В соглавном событии сойдутся Стив Эрцег и Рамазан Темиров, представляющий Узбекистан.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Стив Эрцег — Рамазан Темиров
25 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Стив Эрцег
Не началось
Рамазан Темиров

Свой очередной бой проведёт Ислам Дулатов, представляющий Германию. Ему будет противостоять бразилец Веллингтон Турман.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Ислам Дулатов — Веллингтон Турман
25 июля 2026, суббота. 21:00 МСК
Ислам Дулатов
Не началось
Веллингтон Турман

Дебютирует в лучшей лиге на планете Магомед Зайнуков. Россиянину будет противостоять поляк Дамиан Ржепецки.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Дамиан Ржепецки — Магомед Зайнуков
25 июля 2026, суббота. 20:30 МСК
Дамиан Ржепецки
Не началось
Магомед Зайнуков

Очередной поединок в лиге ждёт Ризвана Куниева. Россиянину предстоит непростое испытание в лице американца Тайрелла Форчуна.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Ризван Куниев — Тайрелл Форчун
25 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Ризван Куниев
Не началось
Тайрелл Форчун

Особняком стоит бой двух россиян. В октагоне столкнутся Сайгид Изагахмаев и Абубакар Вагаев.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Сайгид Изагахмаев — Абубакар Вагаев
25 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Сайгид Изагахмаев
Не началось
Абубакар Вагаев

Не стоит забывать и про российского бразильца Вальтера Уокера, которого попытается остановить Томас Петерсен.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Вальтер Уокер — Томас Петерсен
25 июля 2026, суббота. 19:00 МСК
Вальтер Уокер
Не началось
Томас Петерсен

Магомед Тучалов проведёт бой против бразильца Брендсона Рибейро. А Мухаммад Саид столкнётся с Дастином Джейкоби.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Брендсон Рибейро — Магомед Тучалов
25 июля 2026, суббота. 16:50 МСК
Брендсон Рибейро
Не началось
Магомед Тучалов
UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Дастин Джейкоби — Мухаммад Саид
25 июля 2026, суббота. 18:05 МСК
Дастин Джейкоби
Не началось
Мухаммад Саид

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Ивент обещает порадовать выступлениями россиян:
Анкалаев — Гуськов и многое другое. UFC готовит классный турнир в Абу-Даби
Анкалаев — Гуськов и многое другое. UFC готовит классный турнир в Абу-Даби
Где смотреть турнир UFC Абу-Даби Дата и время турнира UFC Абу-Даби Полный кард турнира UFC Абу-Даби
Live Сергей Сорокин

😔 «Урок усвоен». Блахович подробно объяснил, почему не проведёт бой с Анкалаевым

«Хочу прояснить ситуацию с моим боем и всеми изменениями. Вот как всё было. Мне позвонили и предложили провести бой с Анкалаевым на неделю раньше. В тот момент я не знал, успею ли сделать вес. Ответил: «Да, но только в промежуточном весе». Анкалаев отказался драться в промежуточном весе. После этого я поехал на тренировку, а примерно через три часа мы с тренерами решили, что всё-таки сможем согнать вес за неделю.

Мы сразу связались с UFC, но за это время организация уже отдельно вышла на Богдана Гуськова, он сразу согласился, с ним подписали контракт. Так что всё произошло из-за недопонимания в коммуникации. Я по-прежнему с нетерпением жду своего боя в Сербии. Урок усвоен. Иногда нужно принимать решение сразу и не тратить время на лишние раздумья. Что есть, то есть», — написал Блахович на своей странице в социальной сети Х.

15:47 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC Абу-Даби

Посмотреть трансляцию турнира UFC Абу-Даби можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

15:46 Сергей Сорокин

🤔 «А что тут думать?» Богдан Гуськов — о бое с Магомедом Анкалаевым

«История была такая: позвонил менеджер, говорит: «Так и так, есть такая возможность». Я говорю: «Хорошо». Он отвечает: «Я не давлю, ничего не продвигаю и не лоббирую, но давай 24 часа «на подумать» и дай ответ». Мы поговорили, я положил трубку и буквально через 30 секунд говорю: «А что тут думать?» Перезвонил ему — вот реально прошло 30 секунд. Потому что о чём здесь думать?

Мне, как некоторым, не нужно было 24 часа ехать до весов, узнавать, какой вес я могу сделать, какой не могу сделать, или думать, что кому-то там 16 часов надо лететь. Короче, все отказывались, отказывались. Я и так знал, что с самолёта драться никто не захочет.

Ян Блахович рассказывал, что 24 часа ехал до весов. Ну, сказки, *****. А после моего анонса, как говорится, цветы повырастали: все начали говорить, что готовы, что им предлагали, что они согласились, но. Но, но, но, но Богдан уже типа забрал этот бой», — сказал Гуськов в интервью аккаунту Red Corner MMA в социальной сети Х.

15:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC Абу-Даби

Турнир UFC Fight Night 282 состоится 25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене». Старт ивента – в 16:00 мск. Основной кард запланирован на 19:00.

15:46 Сергей Сорокин

🙅‍♂️ Глава АСА: если Гуськов проиграет Анкалаеву, то ничего не потеряет

«Со стороны Гуськова это смелое решение выйти на замену за такой промежуток времени. Молодец! Таких ребят лига ценит, когда бойцы выходят на замену и готовы спасать главные события. В то же время для Гуськова бой с Анкалаевым — это огромная возможность заявить о себе. На мой взгляд, тут беспроигрышная ситуация для Гуськова. Если же он выиграет, это будет огромная сенсация. В случае поражения Богдан ничего не потеряет. С другой стороны, для Анкалаева победа над Гуськовым ничего не поменяет, а в случае неудачи он может потерять всё. Хороший бой, но очевидно, что явным фаворитом будет Магомед Анкалаев», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

15:45 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC Абу-Даби

  • Магомед Анкалаев – Богдан Гуськов;
  • Стив Эрцег – Рамазан Темиров;
  • Ислам Дулатов – Веллингтон Турман;
  • Дамиан Ржепецки – Магомед Зайнуков;
  • Ризван Куниев – Тайрелл Форчун;
  • Сайгид Изагахмаев – Абубакар Вагаев;
  • Вальтер Уокер – Томас Петерсен;
  • Дастин Джейкоби – Мухаммад Саид;
  • Сантьяго Понциниббио – Сэм Паттерсон;
  • Исмаэль Бонфим – Аксель Сола;
  • Брендсон Рибейро – Магомед Тучалов;
  • Нурулло Алиев – Майк Дэвис;
  • Коди Гибсон – Абдул Хуссейн.
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