Тима Цзю ждёт жёсткое испытание. Феникса проверит на прочность суперзвезда из США

Дата и время турнира c главным боем Тим Цзю — Эррол Спенс

26 июля на «Афтерпей Арене» в Сиднее, Австралия, состоится грандиозный вечер профессионального бокса. Начало турнира запланировано на 2:00 мск. Главным событием станет поединок, в рамках которого выступит Тим Цзю. Сын нашего легендарного боксёра проведёт важнейший бой. Его соперником станет американец Эррол Спенс, который возвращается в ринг после длительного простоя.

Бывший чемпион мира в первом среднем весе старается перезагрузить свою карьеру после неудачного отрезка. В четырёх предыдущих поединках Тим потерпел три поражения. Но затем поднялся в новый дивизион и оказался сильнее Энтони Веласкеса. Спенс долгое время шёл с идеальным рекордом 28-0, а также претендовал на титул абсолютного чемпиона мира. Три года назад Эррол без шансов проиграл Терренсу Кроуфорду. После этого он больше не выходил в ринг.

Прямая трансляция турнира с боем Цзю — Спенс

Прямую трансляцию вечера бокса покажут на DAZN, Prime Video, а также на телеканале «Матч ТВ». А «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит самые главные события.

Полный кард турнира c главным боем Тим Цзю — Эррол Спенс

Тим Цзю – Эррол Спенс;

Стивен Фултон – Лиам Уилсон;

Пол Флеминг – Ахмад Реда;

Каллум Питерс – Иван Рикардо Актис;

Пауло Аокусо – Луис Антонио Техеда;

Тина Рахими – Саша Райан Драйден.

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Прогноз на бой Цзю — Спенс

Непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе американец Шакур Стивенсон дал прогноз на поединок между Тимофеем Цзю и Эрролом Спенсом.

«Думаю, что у Эррола всё получится. Желаю этому парню всего наилучшего. Надеюсь, Эррол выйдет на ринг и изобьёт Тима Цзю. Я фанат Эррола Спенса. Я был в хороших отношениях с Эрролом Спенсом ещё до того, как провёл поединок с Кроуфордом, давным-давно. Хочу, чтобы Эррол Спенс добился успеха. Не думаю, что Тим Цзю сможет победить Эррола. Я знаю Эррола, он психологически силён, настоящий боец. Не думаю, что Тим Цзю сможет его победить», — приводит слова Стивенсона журнал The Ring.

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд также дал свой прогноз.

«Думаю, Эррол проделает потрясающую работу. С нетерпением жду, когда Эррол вернётся на ринг, думаю, что его возвращение будет успешным. Ставлю на его победу», — приводит слова Кроуфорда портал Bad Left Hook.

Непобеждённый австралийский боксёр Никита Цзю высказался о предстоящем поединке брата Тима Цзю с бывшим объединённым чемпионом мира американцем Эрролом Спенсом-младшим.

«Это отличный бой. Оба находятся на том этапе карьеры, когда ближайший поединок является самым важным. Трудный бой для обоих. Считаю, шансы на победу — 50 на 50. Многое стоит на кону. Оба отдадут все силы», — сказал Никита Цзю в интервью на YouTube-канале Jai MacAllister.