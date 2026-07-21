UFC снова сводит россиян в октагоне. Бои наших парней — знак качества

25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене» состоится грандиозный турнир UFC. Особый интерес он представляет для фанатов смешанных единоборств из России. Всё потому, что на турнире выступит много наших соотечественников. А особняком стоит поединок, в рамках которого зарубятся Сайгид Изагахмаев и Абубакар Вагаев.

Видимо, боссам UFC понравилось предыдущее противостояние двух россиян. Александр Волков и Сергей Павлович шикарно прогрели свой поединок. И затем устроили красивую рубку в октагоне. Теперь Изагахмаев и Вагаев постараются превзойти предшественников. И ожидания от боя – действительно большие.

Сайгиду – 31 год, он подходит к поединку с профессиональным рекордом 21-3. И его сильная сторона – работа в партере. Больше половины побед (12) добыто сабмишенами. Правда, для Изагахмаев предстоящий бой может оказаться определяющим в UFC. Поэтому ему будет важно и победить, и сделать это ярко. А всё потому, что дебют в лучшей лиге на планете оказался провальным. Он столкнулся с крепким датчанином Николасом Далби. Поединок прошёл всю дистанцию. И в итоге россиянин уступил раздельным решением судей.

Представитель команды Хабиба Нурмагомедова совершенно точно рассчитывал после такого вернуться каким-нибудь простым поединком, чтобы спокойно забрать победу и нащупать правильную «тропинку» в UFC. Но вместо этого Сайгид выходит против соотечественника. Причём фактически на замену. Напомним, изначально соперником Вагаева должен был стать Магомедрасул Гасанов. Однако в итоге тот снялся с боя. Новым оппонентом стал Изагахмаев, который принял максимально сложный вызов. И этим оказался не особо доволен Хабиб: «Двум достойным братьям не оставили выбора. Это одна из причин, почему мне не нравится этот вид спорта в целом».

Сайгид Изагахмаев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Если судить по словам Хабиба, то в UFC буквально вынудили парней сойтись в клетке. И в этом нет ничего удивительного. Во-первых, если бойцы рассчитывают добраться до чемпионского пояса в полусреднем весе, им всё равно придётся столкнуться между собой по пути. Двух полноценных титулов на один дивизион не придумали. Во-вторых, организация осталась довольна тем, как именно прошёл бой Павловича и Волкова. Там всё было на высочайшем уровне: и трэш-ток, и сам поединок. Поэтому высокие ожидания от противостояния и теперь.

Абубакар – протеже Махачева. Он подходит к бою с профессиональным рекордом 25-4. Вагаев долгое время доминировал в ACA, поэтому приглашение в лучшую лигу на планете было абсолютно закономерным. В девяти предыдущих поединках он потерпел лишь одно поражение. Стоит отметить, что для россиянина не будут подыскивать лёгких оппонентов. Он пока является не самым выгодным для продвижения бойцом. Почему? Достаточно просто посмотреть на статистику выступлений Абубакара. А там – 19 из 25 побед добыто решениями. Поэтому Вагаеву вряд ли будут подкидывать лёгкие испытания. Его сразу прокрутят через все жернова. И Изагахмаев – одно из жёстких испытаний.

Абубакар Вагаев Фото: ACA MMA

Почему от парней и их боя такие большие ожидания? Всё довольно просто. Сайгид проиграл в первом поединке в UFC. И теперь выйдет с одной целью – победить красиво и ярко. Абубакар также будет биться. Причём ему важна досрочка. Он попал в совершенно новый мир, где важен трэш-ток и необходимо побеждать красиво. И Вагаев всё это прекрасно понимает. Теперь дело за ним. От этого бой двух россиян становится ещё более интригующим.