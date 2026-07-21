Не спешите «короновать» Джошуа. Пренга может доставить много проблем

25 июля на арене «Джидда Супердоум» в Джидде, Саудовская Аравия, состоится громкий вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет возвращение в ринг топового супертяжеловеса экс-чемпиона мира Энтони Джошуа. Правда, вывески с приставкой «супер» ждать не стоит, оппонентом выступает албанец Кристиан Пренга.

Многие уже успели записать Джошуа очередную победу в копилку. Так уж сильно они верят в то, что фаворит буквально растерзает аутсайдера. Но есть ощущение, что Пренгу слишком рано списывают со счетов. Во-первых, сам Энтони совершенно точно далёк от оптимальных кондиций (хотя бы – ментальных). Во-вторых, Кристиан выйдет в ринг, чтобы забрать самый ценный «скальп» в карьере. Иными словами, делать поспешные выводы точно не стоит.

Для начала стоит понять, как именно возвращается Джошуа. А именно – с каким флёром. Трагичности, мужества. После поединка с Джейком Полом боксёр получил жирный гонорар. В такой ситуации любой будет ощущать себя на вершине мира. Кроме того, Энтони провёл тот бой действительно круто, буквально издеваясь над оппонентом. Вот только буквально через считаные дни после этого Джошуа попал в страшную автокатастрофу. Наверное, не все понимают масштабы случившегося, учитывая очень быстрое возвращение в ринг. В результате аварии погибли два друга и тренера Джошуа . Можно только представить, какой ужасный след оставила эта ситуация в памяти Энтони. И сможет ли он подвести себя к бою правильно с ментальной точки зрения? Большой вопрос.

Нужно напомнить, что по моральной составляющей Энтони никогда не был эталоном. Джошуа не раз признавался, как тяжёлые поражения от Александра Усика выбивали его из колеи. И на долгое время превращали жизнь в настоящий кошмар, от которого не было никакого спасения. Тут же – ужасная автокатастрофа, унёсшая жизни очень близких для Джошуа людей. А главное – сам Энтони оказался буквально на волоске от смерти. Его называют счастливчиком, поскольку боксёр отделался небольшими травмами. На фоне общего масштаба трагедии это выглядит не особенно страшно. Однако ментальный урон может оказаться непоправимым.

Не стоит забывать и про спортивную составляющую. А готов ли Энтони с этой точки зрения? Давайте заглянем в статистику. С 2024 года у Джошуа пошли не самые ровные моменты в карьере. Да, началось всё с уверенной победы над Фрэнсисом Нганну. Но нужно оценить её правильно. Профессиональный боксёр расправился на своей территории с парнем, который вышел из смешанных единоборств. Сделал всё красиво, брутально. Никаких сомнений в этом не возникает. Однако при этом всё-таки дрался не с боксёром. Зато буквально через шесть месяцев вышел в ринг против Даниэля Дюбуа… И рассыпался на части. Три нокдауна послужили предвестниками тяжёлого поражения, и затем Эй Джея просто выключили. Такое грустное завершение, к сожалению, выглядело абсолютно закономерным.

А потом была победа над Полом. Убедительная, яркая, местами комичная (если не брать в расчёт жуткие травмы Джейка). Но смущает больше другое. В 2025 году Энтони лишь раз появился в ринге. А если брать отрезок длиной практически в три года, то по факту мы имеем два поединка с парнями, которые лишь косвенно относятся к профессиональному боксу . И только один – с топом дивизиона. Причём единственное сложное испытание в итоге обернулось форменным разгромом.

Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Назвать Пренгу топовым боксёром с громким именем, конечно, не повернётся язык. Однако у него довольно неплохой профессиональный рекорд – 20-1. Более того, все 20 побед он добыл именно нокаутами. Поэтому «динамит» в руках совершенно точно есть. Да, оппозиция у албанца была максимально посредственной. Ну нет там парней с приставкой «супер». Но последнее поражение датируется аж 2018 годом. А в последнее время Кристиан максимально активен. С начала 2024 года в его копилке пять профессиональных боёв. И будет – шестой. Поэтому в плане тонуса и готовности проблем быть не должно.

Главное, что нужно понимать – у Пренги будет запредельная мотивация. Он «голоден». И получил того самого соперника, через которого можно добраться до остальных топов дивизиона. Кристиан либо победит, либо его наглухо вырубят. Третьего здесь просто не дано. Поэтому в одном из жёстких разменов Пренга вполне может найти свой шанс. Да, албанец – очевидный аутсайдер. Но это противостояние может оказаться намного более близким, чем многим кажется.