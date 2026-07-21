Не требуйте от Тимофея Цзю быть великим боксёром

Уже в это воскресенье Тимофей Цзю снова выйдет на ринг, где его будет поджидать весьма и весьма именитый соперник: ещё относительно недавно Эрролу Спенсу пророчили долгие годы доминирования, но постепенно карьера американца начала потихоньку пробуксовывать. А в 2023 году он без шансов проиграл Теренсу Кроуфорду, после чего вроде бы завершил карьеру, хотя и не заявлял об этом напрямую. Оказалось, что Спенс просто брал паузу и теперь возвращается ради боя с Цзю. В какой форме будет экс-чемпион после трёх лет простоя — большой вопрос.

На самом деле хочется обсудить другой вопрос. Про Тима Цзю и наши от него ожидания, которые как раз «наши проблемы». Почему-то многие до сих пор воспринимают Тимофея как обновлённый вариант своего великого отца. Тут сработали как громкая фамилия, так и яркие, красивые победы Тима на домашней арене. В австралийском боксе Цзю-младший доминировал, и многие эксперты предрекали, что на мировом уровне будет точно так же. И поначалу всё действительно было неплохо: Тим завоевал титул WBО, охапку второстепенных поясов и успешно дебютировал в США, разбив Террелла Гуше.

Именно поэтому первое поражение в карьере сына Цзю, которое ему нанёс Себастьян Фундора в 2024-м, стало для многих фанатов неприятной сенсацией. Впрочем, тогда у Тима нашлось достойное оправдание в виде жуткого рассечения и бездарной работы катмена, которой не сумел купировать проблему. Увы, потом случился тот самый бой против Бахрама Муртазалиева. Россиянин невероятно брутально и быстро разобрался с австралийским боксёром, несколько раз отправив оппонента в такие нокдауны, что за Цзю было откровенно страшно. Муртазалиев доказал, что Тимофей поторопился, заглядывая ему за спину.

После такого фиаско сын Кости взял небольшую паузу и вернулся на родной австралийский ринг, где легко разбил середнячка Джозефа Спенсера. Победа вернула Цзю уверенность в себе, и боксёр снова стал громко заявлять, что в ближайшее время вернёт себе титул и даже завоюет новые. Возможность представилась очень быстро: Фундора неожиданно согласился на реванш с Тимофеем, поставив на кон свой пояс WBC. Увы, второй поединок закончился для Цзю даже хуже, чем предыдущий. Огромный Фундора спокойно разбивал соперника, уже в первом раунде отправил в нокдаун, а после седьмого раунда Тим отказался дратьcя дальше — не было смысла, слишком велика оказалась разница в классе.

Третье поражение в карьере окончательно доказало, что Цзю-младший прямо сейчас максимально далёк от статуса великого боксёра. И вряд ли когда-нибудь таковым станет. Ему помогли взлететь громкая фамилия и яркий стиль: следить за боями Тимофея действительно интересно, этот парень ничего не боится и всегда устраивает жёсткую рубку. С трэш-током у Цзю тоже всё в порядке, он говорит хлёстко и ярко. Просто Тим… Просто не гений бокса. Так бывает. В его игре много дыр, особенно плохо выглядит защита. Старший Цзю действительно был гением, а вот сыновья не унаследовали ту же степень таланта. И не нужно их сравнивать с Костей.

Однако Тимофей всё равно очень достойный боксёр. Из того редкого класса, который называется «почти топ»: именно таких спортсменов зачастую не хватает, чтобы делать дивизионы максимально конкурентными. Цзю всего 31 год, он ещё пошумит и, возможно, даже побьётся за реальные пояса. Если австралиец посрамит скептиков и станет великим чемпионом, мы будем только рады. А если Тим останется местечковой австралийской звездой, подерётся ещё пяток лет и заработает денег на всю оставшуюся жизнь, это тоже будет хорошо. Такие спортсмены нужны боксу.