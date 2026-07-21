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Цзю — Спенс: кто победит, кто фаворит, поражения Тима, что на кону, когда бой

Не требуйте от Тимофея Цзю быть великим боксёром
Александр Фролов
Не требуйте от Тимофея Цзю быть великим боксёром
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Сын Кости хорош в нынешнем амплуа.

Уже в это воскресенье Тимофей Цзю снова выйдет на ринг, где его будет поджидать весьма и весьма именитый соперник: ещё относительно недавно Эрролу Спенсу пророчили долгие годы доминирования, но постепенно карьера американца начала потихоньку пробуксовывать. А в 2023 году он без шансов проиграл Теренсу Кроуфорду, после чего вроде бы завершил карьеру, хотя и не заявлял об этом напрямую. Оказалось, что Спенс просто брал паузу и теперь возвращается ради боя с Цзю. В какой форме будет экс-чемпион после трёх лет простоя — большой вопрос.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Тим Цзю — Эррол Спенс
26 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Тим Цзю
Не началось
Эррол Спенс

На самом деле хочется обсудить другой вопрос. Про Тима Цзю и наши от него ожидания, которые как раз «наши проблемы». Почему-то многие до сих пор воспринимают Тимофея как обновлённый вариант своего великого отца. Тут сработали как громкая фамилия, так и яркие, красивые победы Тима на домашней арене. В австралийском боксе Цзю-младший доминировал, и многие эксперты предрекали, что на мировом уровне будет точно так же. И поначалу всё действительно было неплохо: Тим завоевал титул WBО, охапку второстепенных поясов и успешно дебютировал в США, разбив Террелла Гуше.

Именно поэтому первое поражение в карьере сына Цзю, которое ему нанёс Себастьян Фундора в 2024-м, стало для многих фанатов неприятной сенсацией. Впрочем, тогда у Тима нашлось достойное оправдание в виде жуткого рассечения и бездарной работы катмена, которой не сумел купировать проблему. Увы, потом случился тот самый бой против Бахрама Муртазалиева. Россиянин невероятно брутально и быстро разобрался с австралийским боксёром, несколько раз отправив оппонента в такие нокдауны, что за Цзю было откровенно страшно. Муртазалиев доказал, что Тимофей поторопился, заглядывая ему за спину.

После такого фиаско сын Кости взял небольшую паузу и вернулся на родной австралийский ринг, где легко разбил середнячка Джозефа Спенсера. Победа вернула Цзю уверенность в себе, и боксёр снова стал громко заявлять, что в ближайшее время вернёт себе титул и даже завоюет новые. Возможность представилась очень быстро: Фундора неожиданно согласился на реванш с Тимофеем, поставив на кон свой пояс WBC. Увы, второй поединок закончился для Цзю даже хуже, чем предыдущий. Огромный Фундора спокойно разбивал соперника, уже в первом раунде отправил в нокдаун, а после седьмого раунда Тим отказался дратьcя дальше — не было смысла, слишком велика оказалась разница в классе.

Третье поражение в карьере окончательно доказало, что Цзю-младший прямо сейчас максимально далёк от статуса великого боксёра. И вряд ли когда-нибудь таковым станет. Ему помогли взлететь громкая фамилия и яркий стиль: следить за боями Тимофея действительно интересно, этот парень ничего не боится и всегда устраивает жёсткую рубку. С трэш-током у Цзю тоже всё в порядке, он говорит хлёстко и ярко. Просто Тим… Просто не гений бокса. Так бывает. В его игре много дыр, особенно плохо выглядит защита. Старший Цзю действительно был гением, а вот сыновья не унаследовали ту же степень таланта. И не нужно их сравнивать с Костей.

Все детали боя со Спенсом:
Тима Цзю ждёт жёсткое испытание. Феникса проверит на прочность суперзвезда из США
Тима Цзю ждёт жёсткое испытание. Феникса проверит на прочность суперзвезда из США

Однако Тимофей всё равно очень достойный боксёр. Из того редкого класса, который называется «почти топ»: именно таких спортсменов зачастую не хватает, чтобы делать дивизионы максимально конкурентными. Цзю всего 31 год, он ещё пошумит и, возможно, даже побьётся за реальные пояса. Если австралиец посрамит скептиков и станет великим чемпионом, мы будем только рады. А если Тим останется местечковой австралийской звездой, подерётся ещё пяток лет и заработает денег на всю оставшуюся жизнь, это тоже будет хорошо. Такие спортсмены нужны боксу.

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