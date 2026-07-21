Цыганский король больше не король? «Разминочный» бой Фьюри даже не покажут

24 июля в Паттайе, Таиланд, на «Max Muay Thai Stadium» состоится вечер профессионального бокса. В главном поединке турнира выступит бывший чемпион мира WBC в королевском дивизионе и экс-претендент на титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри. Он разделит ринг с 46-летним поляком Мариушем Вахом. Удивительно, но трансляцию поединка Цыганского короля не покажут ни стриминговые платформы, ни телеканалы, что заставляет задуматься о сегодняшнем уровне популярности британской звезды бокса.

В прошлом году Фьюри проиграл в реванше Александру Усику и в очередной раз объявил о завершении карьеры. Британец «уходил» из спорта несколько раз, но неизменно возвращался. Собственно, весной этого года Тайсон объявил, что возобновляет бои, однако из-за годового простоя он намерен сначала «размяться», а потом уже приступать к большим поединкам, ради которых он и вернулся. В апреле Тайсон буднично разобрался с Арсланбеком Махмудовым, после чего пошли разговоры про потенциальный поединок Цыганского короля с Энтони Джошуа. Грандиозный не только для британского, но и для мирового бокса бой запланирован на конец этого года, однако перед этим оба проведут по ещё одному «разминочному» поединку.

Тайсон на протяжении всей своей карьеры всегда приковывал к себе особое внимание. Не только громкими победами, которых у британца накопилось немалое количество, но и умением создавать шоу и шумиху вокруг своей персоны. Однако со временем интерес к Фьюри как к спортсмену у фанатов стал падать. До победы над Махмудовым у Тайсона были два поражения от Александра Усика, а перед ними – вялый поединок против Фрэнсиса Нганну. Пик формы Фьюри остался в трилогии с Деонтеем Уайлдером, после которой Цыганский король больше сконцентрировался на заработке, а не на спортивной составляющей бокса.

Да и сейчас Тайсон пытается выжать максимум из своего возвращения. Мог ли Фьюри сразу же провести поединок с Джошуа? Вполне, если учитывать, что Энтони тоже находится без дела. Для обоих это шанс отлично заработать и вновь стать центром внимания мира бокса. Но Тайсон выдумывает себе ещё два поединка в надежде подогреть интерес к противостоянию с Джошуа, и, конечно, получить солидный чек за оба боя. Однако если противостояние с Махмудовым вызвало зрительский интерес – прошло на футбольной арене «Тоттенхэма» и транслировалось на Netflix, то предстоящий бой с Вахом выглядит крайне странным.

Поединок Фьюри и Ваха пройдёт в Таиланде, где вообще не принято организовывать крупные боксёрские турниры. Кикбоксинг – да, тайский бокс – тоже, но не бокс. Однако Тайсон очаровался природой и климатом страны, там он готовился к поединку с Махмудовым, и там же – к бою с Вахом. Для собственного удобства Цыганский король настоял на том, чтобы и поединок Мариушем прошёл в Таиланде – зачем лишние движения и перелёты? Полная зона комфорта.

Соперник Фьюри тоже вызывает скепсис. Пик Мариуша Ваха остался позади лет 15 назад: тогда поляк шёл без поражений и претендовал на пояса Владимира Кличко. Но сейчас Ваху 46 лет, в последних 14 поединках он потерпел девять поражений: проигрывал и Махмудову, и двоюродному брату Тайсона – Хью Фьюри, и много кому ещё.

Но больше всего предстоящий поединок удивляет отсутствием прямой трансляции. И нет, не только в России, а в целом . Ни Netflix, ни какая-либо другая платформа не будет показывать «грандиозный» бой Фьюри с польским пенсионером в прямом эфире. Сообщается, что поединок Тайсона и Мариуша снимут только операторы Netflix, но для использования кадров в третьем сезоне сериала про жизнь и карьеру британца.

Это лишь подтверждает тот факт, что Фьюри уже далеко не так популярен, как на пике своей карьеры, и что проходные поединки, в которых Тайсон хочет заработать лёгкие деньги, особо не интересуют ни зрителей, ни промоутеров, ни стриминговые площадки и телеканалы. Конечно, если состоится бой Тайсона с Энтони Джошуа, то ситуация будет другой. Однако далеко не у всех телодвижений британца сегодня есть «вау-эффект», и неоднозначный бой с Вахом, который пройдёт без медиаосвещения в далёком от бокса Таиланде, лишний раз это доказывает.