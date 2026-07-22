Турнир UFC в Абу-Даби — день Х для россиян. Разбираем главные интриги

25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене» состоится грандиозный турнир UFC. Особый интерес он представляет для фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что организаторы собрали в карде много наших парней. Кроме того, ивент пройдёт в максимально удобное для России время.

Стоит отметить, что практически все поединки с участием россиян – с большой интригой. И приличной перспективой дальнейшего развития историй. У одних есть шанс упрочить свои позиции в титульной гонке, другие могут отлично себя зарекомендовать в глазах боссов организации. Поэтому следить за боями стоит обязательно.

Начнём с главного. Да, официально об этом никто не объявлял. Но мало сомнений, что поединок Магомеда Анкалаева и Богдана Гуськова будет носить претендентский характер . Россиянин уступил Алексу Перейре. И это поражение стало для него первым с 2018 года. Да, Магомед утратил чемпионский пояс. Однако вполне может вернуть его на своё плечо в ближайшее время. Для этого необходимо красиво побеждать Царевича и требовать бой с Карлосом Ульбергом. Но не стоит списывать со счетов и Гуськова. Богдан в UFC идёт со статистикой 4-1-1. Он давно перешёл к противостояниям с топами. Успел победить Никиту Крылова, свести к ничьей поединок с Яном Блаховичем. Есть ощущение, что, если Царевич действительно поставит в тупик такого сложного оппонента, он станет одним из главных претендентов на пояс в глазах боссов лиги.

Очень важный поединок проведёт Ислам Дулатов. Его ждёт непростой вызов в лице бразильца Веллингтона Турмана. Уроженцу Чечни необходимо побеждать, чтобы закрепить первые успехи. Да, парень шикарно показал себя на Dana White's Contender Series, а затем ещё и оформил нокаут в дебютном противостоянии в UFC. Уже в первом раунде получилось вырубить Адама Фьюджитта. Однако теперь на пути – крепкий бразилец. Во-первых, у Турмана неплохой профессиональный рекорд – 18-8. Во-вторых, лишь трижды Веллингтон проигрывал досрочно. А ещё он находится в позиции «раненого зверя». У бразильца три поражения подряд и простой с 2023 года. Поэтому прямо сейчас состояние южноамериканца – большая загадка.

Дебютирует в лучшей лиге на планете Магомед Зайнуков. Россиянину будет противостоять поляк Дамиан Ржепецки. Стоит отметить, что россиянин уже давно на слуху за океаном. В этом непобеждённому бойцу помог его товарищ – Ислам Махачев. А ещё с лёгкой руки чемпиона к Магомеду приклеилось довольно обидное прозвище. Зайнукова решили не вести по лёгким оппонентам. И дали поляка с профессиональным рекордом 11-0 . Да, оба парня являются дебютантами, что выравнивает их положение. Но при этом нужно понимать, что лига показала – Магомеду не будут давать простых соперников. Ему с первого же поединка предстоит доказывать и вырывать всё зубами. Дружба с Махачевым и менторство Хабиба Нурмагомедова не помогут.

Важный поединок проведёт и Ризван Куниев. Ему будет противостоять американец Тайрелл Форчун. У него также весьма впечатляющая статистика – 15-4 (1 NC). А главное – восемь нокаутов в активе. Не так давно представитель США перебрался в UFC из PFL. И дебют получился удачным. Удалось одолеть Марчина Тыбуру. У Куниева был не лучший дебют в лучшей лиге на планете. Он уступил раздельным решением Кёртису Блэйдсу. Однако успел прикрыть ту осечку победой в бою с Жаилтоном Алмейдой. Но только после вердикта судей. Именно по этой причине Куниеву важно победить досрочно. Иначе проблем с продвижением в топ может быть очень много.

Жаилтон Алмейда и Ризван Куниев Фото: Chris Unger/Getty Images

Когда идёт разговор о россиянах, очень хочется упомянуть и Вальтера Уокера. Бразилец признаётся в любви к нашей стране. Кроме того, он не раз заявлял о желании получить гражданство. Южноамериканец живёт в Москве и всем абсолютно доволен. Карьера в UFC идёт в гору. Он проиграл в дебютном поединке. Однако затем одержал четыре победы подряд. Все – скручиванием пятки. Поэтому Томас Петерсен попытается решить сразу две задачи. Прервать удачную серию Вальтера и сохранить свою пятку в неприкосновенности.

Особняком стоит и бой двух россиян. В нём зарубятся Сайгид Изагахмаев и Абубакар Вагаев. Почему от парней и их боя такие большие ожидания? Всё довольно просто. Сайгид проиграл в первом же поединке в UFC. И теперь выйдет с одной целью – победить красиво и ярко. Абубакар также будет биться. Причём ему важна досрочная победа. Он попал в совершенно новый мир, где важен трэш-ток и необходимо побеждать красиво. И Вагаев всё это прекрасно понимает.

Казалось бы, перечисленных интриг уже достаточно. Но на турнире состоится ещё два поединка с участием россиян. Магомед Тучалов проведёт бой против бразильца Брендсона Рибейро. А Мухаммад Саид столкнётся с Дастином Джейкоби. Ивент обещает получиться огненным. Поэтому следить за ним нужно обязательно. И есть надежда, что этот день станет для россиян максимально удачным.