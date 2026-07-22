Самый стильный боец UFC. История Дулатова удивляет не меньше его нокаутов

25 июля 2026 года на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби немецкий боец чеченского происхождения Ислам Дулатов проведёт второй поединок в сильнейшей лиге мира. После его яркого дебюта в бою против Адама Фьюджитта руководство промоушена не скрывает своих ожиданий от Ислама. Боец впечатлил Дану Уайта, одержав в 10 из 12 профессиональных боёв победу в первом раунде. Но путь Дулатова к единоборствам и UFC получился куда необычнее, чем у большинства бойцов.

Имя : Ислам Дулатов

: Ислам Дулатов Дата рождения : 15 августа 1998 года

: 15 августа 1998 года Место рождения : Урус-Мартан, Чеченская Республика, Россия

: Урус-Мартан, Чеченская Республика, Россия Гражданство : Германия

: Германия Рост : 191 см

: 191 см Размах рук : 191 см

: 191 см Рекорд : 12-1

: 12-1 Весовая категория : полусредняя

: полусредняя Команда : Triple One Gun (Дюссельдорф)

: Triple One Gun (Дюссельдорф) Прозвище: Потрошитель.

Сначала его заметил мир моды, а уже потом – UFC

Большинство бойцов UFC приходит в промоушен с репутацией чемпионов региональных организаций, например, Макгрегор или Иан Гарри из Cage Warriors или громкими победами в любительском спорте. Ислам Дулатов оказался исключением. Пока одни пробивали себе дорогу в клетке, он параллельно строил карьеру в индустрии моды. Познакомил его с этой сферой старший брат Джабраил, который сам сделал в ней успешную карьеру.

Высокий рост, атлетичное телосложение и выразительная внешность быстро сделали Дулатова востребованной моделью. Уроженец Чечни сотрудничал с агентствами IMG Models и MINT Artist Management, выходил на подиумы Versace, Gucci, Lanvin и Tommy Hilfiger, снимался для Hugo Boss, Dolce & Gabbana и Philipp Plein, а в 2018 году British Vogue включил его в десятку самых перспективных мужчин-моделей мира. Когда новости о подписании Дулатова в UFC разлетелись по интернету, многие болельщики сначала обсуждали вовсе не его технику, а фотографии с профессиональных съёмок.

Ислам Дулатов, показ коллекции Versace весна-лето – 2020 Фото: Victor VIRGILE/Getty Images

В комментариях нередко шутили, что Ислам выглядит так, будто случайно перепутал Неделю моды в Милане с турниром UFC. Но за этой глянцевой картинкой скрывалась совсем другая история.

Из Чечни в Германию. Жизнь, которую пришлось начинать заново

Ислам родился в Чечне. Когда ему было около восьми лет, семья покинула регион и получила статус беженцев в Германии. Вместе с родителями и семью братьями он оказался в Дюссельдорфе – городе, который сначала показался очень непонятным и чужим. Переезд означал необходимость заново строить жизнь. Новая страна, другой язык, другая культура. Родителям приходилось обеспечивать большую семью, а детям – привыкать к совершенно незнакомой среде.

Именно в Германии Дулатов впервые всерьёз заинтересовался единоборствами. И именно они во многом помогли адаптироваться в непривычной среде. В 14 лет он записался в секцию бокса. Сначала это было обычное увлечение, но очень быстро парень стал демонстрировать отличную координацию, чувство дистанции и смог похвастаться тяжёлым ударом. Уже через несколько лет результаты говорили сами за себя: Дулатов трижды выиграл чемпионат Германии по любительскому боксу, подтвердив, что выбор спорта оказался далеко не случайным. Однако постепенно ему стало тесно в рамках одного вида спорта.

В смешанные единоборства Дулатов пришёл уже совершеннолетним. Профессиональная карьера началась с поражения. Для многих молодых спортсменов подобный старт становится серьёзным ударом, но именно после этого поражения Дулатов начал стремительно прогрессировать. Следующие 12 поединков он выиграл. Ещё больше впечатляет то, как именно он это сделал. В его профессиональной статистике нет ни одной победы решением судей. Восемь соперников были нокаутированы, ещё четверо капитулировали после болевых и удушающих приёмов. 10 из 12 профессиональных боёв завершились уже в первом раунде.

Дана Уайт не заставил себя ждать

Настоящий шанс попасть в сильнейшую лигу мира появился в Претендентской серии Даны Уайта. Соперником Ислама стал опытный бразилец Ванилтон Антунес, однако интрига продержалась недолго. Дулатов уверенно разбирал оппонента в стойке, а затем эффектно отправил его в нокаут, не оставив президенту UFC особого выбора. Контракт был подписан практически сразу после боя. И дебют полностью оправдал ожидания.

В июне 2025 года Ислам встретился с американцем Адамом Фьюджиттом. Уже с первых секунд стало понятно, что новичок не собирается осторожничать. Он постоянно прессинговал соперника, разбивал его сериями ударов и менее чем за пять минут оформил очередной досрочный финиш. За это выступление Дулатов получил бонус UFC, а бой получил статус «выступление вечера».

Сегодня Исламу всего 27 лет, и в нём есть практически всё, что ценится в UFC. Он зрелищно дерётся, редко доводит поединки до решения судей, обладает яркой харизмой и уже имеет серьёзную узнаваемость за пределами спорта благодаря модельной карьере. При этом сам боец не раз подчёркивал, что воспринимает съёмки лишь как дополнительную работу, тогда как главным делом жизни для него остаются смешанные единоборства.

Для UFC это практически идеальное сочетание. Организация всегда ищет спортсменов, способных привлекать внимание не только результатами, но и своей историей. Дулатов соответствует обоим критериям.

Турман проверит Дулатова

После успешного дебюта Ислам почти год не появлялся в октагоне, решая проблемы со здоровьем. Теперь пауза позади.

25 июля в Абу-Даби его ждёт Веллингтон Турман – опытный бразилец, который провёл уже несколько лет в UFC и успел встретиться с серьёзной оппозицией. Для Дулатова это не просто дебютное испытание, а возможность доказать, что яркое первое выступление не было случайностью.

Победа позволит ему приблизиться к боям с соперниками из топ-15 дивизиона. Поражение же неизбежно заставит говорить о том, что разговоры о будущей суперзвезде оказались преждевременными.

За плечами Ислама уже есть всё, что могло бы стать сюжетом для спортивного фильма: переезд из Чечни, адаптация подростка-беженца, чемпионские титулы, работа моделью и эффектный путь в UFC. Но самая важная часть в этой истории только начинается. Именно бой с Турманом должен показать, способен ли Дулатов превратить красивую биографию в действительно большую карьеру.