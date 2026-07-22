Модель из Чечни, друг Махачева и поединок русского бразильца. 5 лучших боёв UFC в Абу-Даби

25 июля в Абу-Даби пройдёт турнир UFC Fight Night 282. В рамках ивента традиционно состоится множество любопытных и интригующих поединков с участием бойцов из России и с постсоветского пространства. Очевидно, что наибольший интерес привлекает главный бой, в рамках которого бывший чемпион Магомед Анкалаев возвращается после поражения от Алекса Перейры и встретится с Богданом Гуськовым. Царевич за две недели до поединка заменил Халила Раунтри, выбывшего из-за травмы. Но и помимо разборки топовых полутяжей, фанатам будет на что посмотреть — мы отобрали ещё пять наиболее интересных противостояний.

Магомед Зайнуков — Дамиан Ржепецки

Зайнуков представляет команду Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Он подписался в UFC прошлым летом, выдав яркий бой в Претендентской серии Даны Уайта, но дебютирует только сейчас. Тем не менее Магомед уже успел стать любимцем фанатов в США, которые бодро его приветствовали в Нью-Йорке, а ещё ввязался в массовую драку с Диллоном Дэнисом. У Зайнукова 8-0 в ММА, мощная ударная база из тайского бокса, он преимущественно ведёт бои в стойке, однако всегда готов подключить борьбу. В соперниках поляк Ржепецки, у которого 10-0 и девять досрочных побед. Дамиан говорит, что это противостояние бойца из команды Махачева и бойца из команды Илии Топурии. Так что есть и дополнительная интрига в этой битве ярких проспектов-дебютантов.

Ислам Дулатов — Веллингтон Турман

Ислама Дулатова многие узнали в прошлом году из-за необычной истории. Боец не только выступает в клетке, но ещё и построил довольно неплохую карьеру в модельном бизнесе. В июле 2025-го Ислам дебютировал в UFC с брутальной победы нокаутом в поединке с Адамом Фьюджиттом. Потом Дулатов заявил, что ему предстоит фотосессия. Больше года Потрошитель не бился и теперь встретится с бразильцем Веллингтоном Турманом. Этот боец в UFC с 2019 года, собрал невзрачные 3-6, идёт на серии из трёх поражений и не бился больше двух с половиной лет. А у Ислама все победы добыты досрочно — семь нокаутов, пять сабмишенов. На бумаге всё выглядит так, что Дулатову дают соперника, которого он должен финишировать и идти дальше.

Сайгид Изагахмаев — Абубакар Вагаев

Противостояние бойцов из команд Хабиба Нурмагомедова и Хамзата Чимаева. Уже только этим интересно. Вагаев — бывший чемпион АСА, в 2026 году стал бойцом UFC, для него это дебют. Он должен был подраться с другим экс-чемпионом АСА Магомедрасулом Гасановым, однако тот с поединка снялся, и на замену вышел Сайгид Изагахмаев (0-1 в UFC). И если изначально дебют Вагаева должен был пройти в среднем весе, то сейчас это будет полусредний дивизион. С точки зрения стилистики бой может получиться вязким из-за обилия борьбы, но это всё ещё интригующее противостояние двух россиян. Хабиб Нурмагомедов уже высказался о поединке: «Двум достойным братьям не оставили выбора. Это одна из причин, почему мне не нравится этот вид спорта в целом». Однако деваться некуда — будут биться.

Сайгид Изагахмаев / Абубакар Вагаев Фото: Getty Images/ACA MMA

Вальтер Уокер — Томас Петерсен

В дело возвращается главный специалист по скручиваниям пятки прямо сейчас. Вальтер Уокер дебютировал в UFC с поражения решением, а потом вышел на какую-то безумную серию из четырёх финишей — все (!) скручиваниями пятки в первом раунде. Этот приём русский бразилец отточил практически до идеала и вошёл в топ-15 тяжёлого веса UFC. До боя Вальтер говорил, что больше никаких хилл-хуков не будет, теперь только рубка в стойке, но вроде бы передумал. Томас Петерсен в UFC чередует победы и поражения — 3-3. Американец ставит на работу в стойке и сабмишенами никогда не проигрывал, однако всё бывает в первый раз.

Брендсон Рибейро — Магомед Тучалов

Ещё один дебют непобеждённого бойца родом из России. У Тучалова 6-0 в карьере, он стал чемпионом лиги UAE Warriors и теперь получил шанс в лучшей лиге мира. На бумаге это очень хорошее пополнение для полутяжёлого веса: быстрый ударник с длинными рычагами, которыми он умеет пользоваться, жёсткие колени и локти, есть борьба. Все победы Магомед добыл досрочно, в последнем поединке финишировал экс-бойца UFC Кайо Мачадо, которого до этого никто удосрочить не мог. Первый тест Тучалова в UFC — Брендсон Рибейро. У бразильца 0-3 против россиян в UFC (всего же в промоушене — 2-5), теперь есть все шансы на четвёртое поражение, Тучалов открылся очень большим фаворитом на этот поединок.

Магомед Тучалов Фото: UAE Warriors

Одной строкой можно упомянуть ещё несколько боёв. Непобеждённый Мухаммад Саид (или Магомед Саидов) выходит на коротком уведомлении против опытнейшего Дастина Джейкоби, а тяжеловес из топ-10 Ризван Куниев встретится с Тайреллом Форчуном. В соглавном событии вечера Рамазан Темиров из Узбекистана попытается прорваться в топ-10 наилегчайшего дивизиона через Стива Эрцега.