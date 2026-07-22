Цзю-младший подбирается к титульнику. Готов к большим боям?

Никита Цзю начал профессиональную карьеру относительно недавно — в 2022 году. Он выступает чуть больше четырёх лет и за это время сколотил нормальный рекорд — 12-0, 10 финишей, ещё один бой признан несостоявшимся. Сейчас он седьмой номер в рейтинге IBF и пятый номер в WBO (плюс владеет поясом WBO International). И 26 августа Никита будет биться с австралийцем Беном Махоуни , о чём сообщила промоутерская компания No Limit Boxing.

По сути, это претендентский поединок по линии IBF. Если за первую строчку рейтинга организации должны сразиться Бахрам Муртазалиев и Брэндон Адамс, то за вторую уже поборется Цзю-младший, и это вплотную приблизит его к титульному шансу. Неизбежны параллели с отцом и братом, который не так давно был чемпионом мира в этой весовой категории. И пора задуматься о том, насколько Никита вообще готов перейти на новый уровень.

Оценим стиль боксёра и его оппозицию. Цзю-младший вообще пришёл в профессиональный бокс из архитектуры в том числе для того, чтобы у него было место, куда он может выплеснуть агрессию. Эта агрессия изначально была с ним и в боях, потому что Никита, в отличие от Тимофея, стремится перерубить соперника, задавить и нанести ему максимально возможный урон. Прозвище Мясник ему более чем подходит. И сам Никита говорил о сравнениях с братом: «Некоторые люди описывали моего брата как хирурга, а меня – как мясника. Мы делаем одну и ту же работу, но по-разному – я более неаккуратен».

Тим Цзю и Никита Цзю Фото: Getty Images

Костя Цзю тоже упоминал эту разницу: «Они разные. Никита более безбашенный. Он такой «крейзи». Он немножко сумасшедший в хорошем смысле этого слова. Он более агрессивный, более импульсивный, поэтому ему нужно будет научиться контролировать эмоции. Это очень важно».

Цзю-младший любит размены, из-за чего сам собирает немало урона, не очень котирует защиту, хотя есть хорошая любительская база, которая позволяет активно использовать оттяжки, уклоны и смещения. Справедливости ради, в последних боях Никита старался боксировать с умом, без излишнего стремления быстро закончить поединок. И такая версия Мясника, который всё ещё сохраняет в себе агрессию и тяжёлый удар, гораздо более опасна для топовых бойцов дивизиона. И если мы уже увидели, где потолок Тима Цзю, то Никита в этом плане не изучен и на бумаге у него есть больше пространства для роста и прогресса. Майкл Зерафа, с которым у Мясника бой признан несостоявшимся, считает, что Никита, хоть и пока сыроват, но уже лучше Тимофея. А экс-боксёр Вадим Мышев выразил мнение, что Цзю-младший — усовершенствованная версия старшего брата.

Нельзя не отметить, что у Никиты довольно неплохая оппозиция . Откровенно проходных соперников в карьере было мало, у худшего оппонента с точки зрения рекорда было 4-4, а все остальные шли с неплохими цифрами. Примерно с августа 2023-го, когда Цзю победил Джека Брубейкера, соперники были как минимум середняками. В последнем бою Никита убрал непобеждённого Оскара Диаса, теперь впереди ещё один боксёр, который не проигрывал в профессионалах и входит в топ-10 рейтинга IBF. У того же Тима Цзю на старте карьеры было немало слабеньких соперников, а путь Никиты получился более сложным.

Теперь любопытно проверить Цзю против действительно хороших соперников. В дивизионе немало потенциально классных боёв для этого. Чемпион IBF Джош Келли, недавний обладатель титула Бахрам Муртазалиев, Исраил Мадримов, Ксандер Зайас, Верджил Ортис, конечно же, Джарон Эннис и Себастьян Фундора. Это один из самых мощных дивизионов с точки зрения ростера и навыков бойцов, так что нет никакого недостатка в качественной оппозиции. И пока практически каждый из списка выглядит для Никиты Цзю большой проблемой. Сейчас кажется, что у него нет ни опыта, ни того набора навыков, чтобы полноценно конкурировать с монстрами первого среднего веса . В идеале даже при победе над Махоуни нужно провести ещё один-два боя с соперниками такого же (или чуть выше) уровня, а потом бросаться в титульную гонку.

Никита Цзю Фото: Getty Images

Промоутер Цзю Джордж Роуз, говоря о карьере Никиты, утверждает, что Мясник уже сейчас является звездой в стране: «Людям интересно, как Никита проявит себя против боксёра с серьёзным именем. Но всех представителей династии Цзю тяжело победить на территории Австралии. Никита хорошо умеет отключаться от отвлекающих факторов перед боем. Он автоматически стал звездой австралийского бокса со своих первых шагов. Но это не мешает ему жить в гармонии с собой и окружающим миром. Мне кажется, Никита Цзю не волнуется из-за статуса звезды. Он хорошо справляется с этой ответственностью. Сейчас вокруг него много шуму, но он продолжает заниматься своим делом».

И правда, проверить реальный уровень Никиты очень хочется. Тим эту проверку по большому счёту завалил, очередь младшего брата уже подступает. И желательно не засиживаться в Австралии.