Тяжёлому весу придётся считаться с Куниевым. Двигается к титульнику быстрее всех россиян

25 июля в Абу-Даби состоится турнир UFC Fight Night 282, который заполнен поединками с участием российских бойцов. В том числе в рамках ивента выступит тяжеловес Ризван Куниев, соперником которого станет американец Тайрелл Форчун.

У Куниева немного удивительный путь в UFC, если сравнивать его с соотечественниками. В сентябре 2021 года он выступил на Претендентской серии Даны Уайта, победил досрочно, но не получил контракт. Спустя три года, в которые у Ризвана уместилось всего лишь два боя (один из них позже был признан несостоявшимся) и допинг-дисквалификация, россиянин получил ещё один шанс и уже прорвался в UFC, финишировав за раунд Уго Кунью. Никаких больших планов на Куниева, казалось бы, никто не строил, однако внезапно он получил в дебюте бой с Кёртисом Блэйдсом из топ-5 дивизиона. Причём поединок срывался, переносился, но Ризвану не поменяли соперника. И после спорного поражения раздельным решением котировки Куниева не рухнули — он получил Жаилтона Алмейду из топ-7, заменившего нерейтингового Райана Спэнна на коротком уведомлении.

С бразильцем Куниев справился и попал в топ-10 своего веса. Новый соперник тоже входит в топовую десятку и занимает девятую строчку. В итоге во всех трёх боях под эгидой UFC россиянин бьётся с топами . Очень хороший сигнал для Ризвана с учётом того, что довольно редко бойцов из России сразу сводят с элитой дивизиона. Как правило, сначала приходится помариноваться в поединках с нерейтинговыми оппонентами. А в случае с Ризваном он уже в шаге от боя с кем-то из топ-5, а там и до титульника рукой подать, если будут яркие победы.

Помогает Куниеву и кризис в тяжёлом весе . В дивизионе сформировалась группа топов из шести-семи бойцов, в которую сложно прорваться, а почти все остальные заметно уступают им по уровню. Ризван в первых двух боях продемонстрировал, что с ним придётся считаться всем. Это довольно сбалансированный по навыкам боец, который может присоединиться к элите тяжёлого веса. Мы привыкли, что бойцы из Дагестана в первую очередь полагаются на борьбу, однако на старте карьеры в UFC Куниеву, что парадоксально, в основном пришлось защищаться от тейкдаунов. Сам Ризван тоже, конечно, может при необходимости включить режим борца, но изначально ставит на стойку — у него очень быстрые руки, он работает комбинациями, есть хлёсткие кики, резво сокращает дистанцию и возвращается назад. Однако нельзя не отметить, что Куниев вполне может сделать так, что бой окажется скучноватым — он очень комфортно себя чувствует в клинчах, может подолгу контролировать соперников и набирать очки за счёт ударов коленями. Такой набор навыков делает из Куниева очень крепкого универсального бойца, способного доставить проблемы кому угодно .

Ризван Куниев Фото: Alejandro Salazar/Zuma/ТАСС

Судя по всему, в UFC пока довольны бойцом из России. Ещё перед прошлым боем Ризван говорил, как ценит те шансы, что получает от организации: «Мне нравится оставаться среди сильнейших, и я сделаю всё, чтобы не упустить этот шанс. Для меня это очень важно – я хочу показать UFC, что ценю такие возможности и готов ответить на вызов, доказав, что нахожусь здесь по праву».

Сейчас Куниев на восьмом месте в рейтинге. И уже сказал, что в случае очередной победы будет просить кого-то выше себя. Особенно если поднимется повыше: «Если сейчас выиграю, то поднимусь в рейтинге на одну-две строчки. И я буду просить бой с Хокитом. Ну или с любым бойцом из топ-3 или топ-5. Я никогда не отказываюсь, всегда соглашался, кого бы в UFC мне ни давали. Это для меня большая возможность. Можно с Кортес-Акостой подраться, с Павловичем или Перейрой. Со всеми готов драться».

Сейчас из тех, кто выше Куниева в рейтинге, свободны только те, кто входит в топ-4 и чемпион. Но можно дождаться результата боя Сергея Спивака и Витора Петрино или Кёртиса Блэйдса и Вальдо Кортес-Акосты, после чего получить бой с кем-то из победителей. Однако вполне возможен и вариант с российским противостоянием, потому что вряд ли в UFC заинтересованы в трёх россиянах на верхушке рейтинга. В любом случае пока Куниев демонстрирует, что он способен биться с топами на равных и при удачных обстоятельствах может вмешаться в титульную гонку. Бой с Форчуном станет очередным шагом к этому.