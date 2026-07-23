«Зарубает» миллионы, несмотря на поражения. Тим Цзю знает, как делать деньги

В ночь с 25 на 26 июля на «Афтерпей Арене» в Сиднее, Австралия, состоится грандиозный вечер профессионального бокса. Главным событием станет поединок, в рамках которого выступит Тим Цзю. Сын нашего легендарного боксёра проведёт важнейший бой. Его соперником станет американец Эррол Спенс, который возвращается в ринг после длительного простоя.

Бывший чемпион мира в первом среднем весе старается перезагрузить свою карьеру после неудачного отрезка. В четырёх предыдущих поединках Тим потерпел три поражения. Но затем поднялся в новый дивизион и оказался сильнее Энтони Веласкеса. Спенс долгое время шёл с идеальным рекордом 28-0, а также претендовал на титул абсолютного чемпиона мира. Три года назад Эррол без шансов проиграл Терренсу Кроуфорду. После этого он больше не выходил в ринг.

Важно отметить, что Тим, пусть и проигрывает, продолжает получать громкие и денежные противостояния. Нет сомнений, что за выступление против американской суперзвезды на родине он получит очень приличный гонорар. А что у Цзю с доходами по ходу профессиональной карьеры?

Стоит отметить, что изначально Тим не особенно много зарабатывал. Это и понятно, большинство поединков проходило на территории Австралии. А там вряд ли кто-то готов был «раскошеливаться» на первые шаги сына Кости Цзю в боксе. Например, за поединок с Джеффом Хорном было заработано всего лишь $ 500 тыс. Качественный рост произошёл в тот момент, когда Тим отправился в США. За поединок против Террелла Гуше он получил $ 1,5 млн. А сам бой получился очень непростым. Уже в первом раунде Цзю побывал в нокдауне, однако в итоге всё-таки склонил чашу весов на свою сторону. А затем дела постепенно пошли в гору.

Вернулся в Австралию Тим для того, чтобы провести бой за титул временного чемпиона мира по версии WBO против Тони Харрисона. Да, была возможность просто дождаться Джермелла Чарло. Но Цзю решил блеснуть смелостью. И заработал за этот бой $ 3,5 млн – на тот момент самый большой чек в карьере. Стоит отметить, что дальше такой невиданной щедрости не было. Были защиты титула против Карлоса Окампо и Брайана Мендосы. В итоге за каждую Тим получил лишь по $ 1 млн. Стартовый отрезок профессиональной карьеры Цзю вряд ли можно назвать особенно прибыльным. В тот момент он зарабатывал себе имя, а не деньги.

Тимофей Цзю Фото: Chris Hyde/Getty Images

Грандиозный прыжок случился в тот момент, когда сын Кости вышел на поединок против Себастьяна Фундоры. К тому моменту сложились все карты. Тим мощно прокачался в плане медийки, стал главной звездой Австралии в профессиональном боксе, а также держал в своих руках чемпионский пояс. Поэтому, по сообщениям СМИ, за первый бой против Фундоры было заработано $ 10 млн . Таким образом, Цзю вписал своё имя в историю. Это был самый большой единоразовый чек в австралийском профессиональном боксе за всё время. Эта цифра выглядела мощно, поскольку не все чемпионы могли рассчитывать на такие гонорары. Но Тиму выписали больше, чем он заработал за все поединки до этого. Правда, именно этот бой и завершился первым поражением в карьере.

А затем цифры пошли на спад. Это было очевидно, поскольку результаты также разочаровывали. При этом Тим проигрывал, однако всё равно зарабатывал миллионы. Так, за провальный поединок против Бахрама Муртазалиева было заработано около $ 5-7 млн. А за реванш с Фундорой, который также обернулся осечкой, Тим получил примерно $ 4-5 млн. Но важно понимать одно. Даже поражения пока не сместили Феникса с трона самого популярного боксёра в Австралии. И, что главное, он продолжает получать громкие вызовы. Поэтому в плане заработков особенных проблем по-прежнему нет.

Тимофей Цзю Фото: Mark Metcalfe/Getty Images

Изначально было понятно, что противостояния со Спенсом получится достаточно денежным. Американская суперзвезда против Тима – шикарная вывеска. А австралийская публика получает поединок с приставкой «супер». Да, есть разные смущающие моменты. У Цзю три поражения в шести последних боях. А Эррол не бился на протяжении трёх лет. Однако на всё это готовы закрыть глаза организаторы. Они прекрасно понимают, что поединок всё равно соберёт приличную кассу. Поэтому и деньги выписаны очень хорошие. По информации издания Weekly Times, общий призовой фонд для этого поединка составит $ 15 млн. А боксёры поделят его напополам. Таким образом, каждый получит по $ 7,5 млн, что выглядит великолепным показателем .

Да, последние события в профессиональной жизни Тима вынуждают его менять прозвища, тренеров и работать над тем, чтобы наконец-то вернуться в титульные гонки полноценно. Но одно остаётся неизменным. Цзю обеспечил себе крутые гонорары, которые продолжает получать, даже если проигрывает.