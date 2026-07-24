Спарринг-партнёр Топурии проверит Зайнукова. Россиянина ждёт огненный дебют в UFC

В прошлом году россиянин Магомед Зайнуков, представляющий школу имени Абдулманапа Нурмагомедова, громко ворвался в UFC через Претендентскую серию Даны Уайта. Там боец из Дагестана победил решением Лукаса Калдаса, но сделал это в очень зрелищной манере. Зайнуков показал практически весь свой арсенал: кики, тайский бокс, бокс, борьбу. В итоге поставил рекорд Претендентской серии по количеству акцентированных ударов (248), однако Калдас оказался чрезвычайно крепким. Тем не менее такое выступление без контракта остаться не могло.

Тогда Магомед пообещал закатывать в UFC красивые поединки: «Я базовый ударник, но бороться тоже умею. Хотя борьбу всегда отодвигаю на второй план. Хабиб позвонил мне, он очень рад, как и вся моя команда, что ещё один ученик из школы Абдулманапа Нурмагомедова попал в UFC. Я буду показывать красивые бои как ударник. Люблю делать шоу, ставить рекорды. Пусть теперь превзойдут моё достижение».

Зайнуков сразу стал любимцем фанатов, однако далеко не только из-за яркого выступления . Зарубежные фанаты дали Магомеду прозвище Джон Порк (мем — человек с лицом поросёнка). Причина, как ни странно, в Исламе Махачеве. Когда чемпион представлял Зайнукова Деметриусу Джонсону, то назвал его по прозвищу — Чанко (в честь родного села бойца), но кому-то показалось, что оно звучит похоже на «Джон Порк», и лавину уже было не остановить. Зайнуков и сам допустил ошибку, попросив не называть его так. Разумеется, начали называть ещё больше. Однако всё это без какой-либо злобы, перед UFC 322 фанаты приветствовали Магомеда, он им в ответ помахал.

А во время самого турнира подрался со скандальным Диллоном Дэнисом: «За всё сказанное нужно отвечать. Он такие вещи себе позволял, посты закидывал непонятные. Не было времени чего-то думать. Я залетел, с правой дал, он упал, и потом пошла суета. Нас с турнира выгнали, потом в гостинице смотрели бои. Он про Ислама, про Хабиба писал. Это же моя команда, мои братья, с которыми я всегда. В моменте у него был такой вид, будто он хочет заплакать. Жалко его стало. Кто-то посчитает, что это толпой. А кто-то так не посчитает. Мы – семья, мы – братья, брат за брата всегда».

После таких перформансов и взлетевшей популярности многие фанаты ждали дебюта Зайнукова, но в итоге первый бой Магомеда в UFC состоится только 25 июля на турнире в Абу-Даби. И соперник интересный — непобеждённый поляк Дамиан Ржепецки . Он молод, всего 24 года, рекорд в профессиональных ММА — 10-0 (у Зайнукова — 8-0), девять финишей, и все очень разнообразные — пять сабмишенов, четыре нокаута. Последний бой Ржепецки провёл в лиге WOW FC, совладельцем которой является Илия Топурия, и там единственный раз в карьере дошёл до решения судей.

Выступление именно в WOW FC было не случайным. Ржепецки — один из постоянных спарринг-партнёров Топурии . Поляк уже отмечал это в преддверии поединка с Зайнуковым, добавляя бою интриги: «Чанко — из команды Махачева, я — из команды Топурии, это будет большой бой. Может быть, это будет дагестанский муай-тай против польского кикбоксинга, легендарной польской мощи. Я не боюсь его навыков в муай-тай. Он дагестанский боец муай-тай. А я занимаюсь кикбоксингом в Польше с 10 лет».

Илия Топурия и Дамиан Ржепецки во время тренировки Фото: Из личного архива Дамиана Ржепецкого

Ржепецки, как и Зайнуков, универсальный боец, сбалансирован по навыкам. Дамиан отлично двигается, есть опасные кики в арсенале, вынослив и неплохо владеет грэпплингом, может угрожать сабмишенами, но не очень хорош в контроле. Зайнукова можно перевести, однако он хорошо встаёт и вряд ли даст провести на себе приём. Магомед может работать в стойке и первым номером, и контрударником, хорошо миксует атаки ногами и руками, тоже здорово владеет грэпплингом, тяжелее бьёт. И Чанко здорово режет углы, загоняя соперников к углам. Магомед — справедливый фаворит поединка, но Ржепецки не должен стать лёгкой прогулкой. На бумаге у этого боя есть всё, чтобы порадовать фанатов ярким зрелищем.

Зайнуков не переживает о сильных сторонах оппонента и о том, из какой он команды: «Он мой очередной соперник, которого я должен убрать с пути. А то, из какой он команды, вообще не имеет значения. Это для них бывает честью выступить против кого-то из команды Хабиба. Всегда об этом много разговоров. Мы не смотрим на то, кто из какой команды». Вдобавок Магомед заявил, что не смотрел боёв Ржепецкого, потому что ему не стоит переживать о соперниках, тренируясь с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым .

Магомед Зайнуков Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Посмотрим, какой результат принесёт Магомеду такой подход, но крайне любопытно оценить его перспективы на уровне UFC. Так как Зайнуков представляет сильную команду, то и внимание к нему будет повышенное. Важно хорошо начать и продолжать укреплять статус одного из любимцев фанатов.