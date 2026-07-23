Судьба дала Мусаеву второй шанс! Сможет ли российский нокаутёр стать «королём» PFL?

В ночь с 25 на 26 июля в Вашингтоне, США, состоится грандиозный турнир лиги PFL. Особенный интерес, безусловно, привлекает главное событие вечера. Это титульный поединок организации в полусреднем весе. Главной звездой выглядит россиянин Шамиль Мусаев. Со второй попытки он попытается завоевать заветный чемпионский пояс. Однако соперником станет опаснейший американец Тэд Джин. Естественно, фанаты ждут поединок с большим нетерпением. Оба славятся своим умением драться ярко, а также обладают приличной нокаутирующей мощью. Складывается впечатление, что парни могут закатить бой года не только для промоушена, но и для всех смешанных единоборств.

Россиянин выглядит максимально заряженным. Судьба дала ему второй шанс. В феврале этого года Мусаев уже проводил титульный бой. Тогда соперником стал соотечественник Рамазан Курамагомедов. В интереснейшем поединке парни прошли всю дистанцию. Однако всё-таки было заметно, что Рамазан работает с солидным преимуществом. В итоге дело дошло до судейского решения, которое осталось за Курамагомедовым . Стоит отметить, что Шамилю повезло. Он вряд ли получил бы незамедлительный реванш, если учитывать своеобразную «очередь», которая сформировалась в титульной гонке дивизиона. Но Рамазан неожиданно для многих принял решение завершить профессиональную карьеру. Поэтому Мусаев получил новую возможность.

Сейчас Шамиль имеет профессиональный рекорд 19-1-1. И считается одним из самых страшных нокаутёров лиги. Именно таким образом он забрал 12 поединков. Поэтому от Мусаева вновь ждут яркого выступления. Правда, после первого поражения в профессиональной карьере он может действовать намного более осторожно. Важно понимать, что на кону вновь будет стоять чемпионский пояс. Это существенно повышает градус напряжения и давление на бойцов. Но всё-таки есть ощущение, что Шамиль сделает правильные выводы из недавней осечки. И выйдет в октагон с одной целью – финишировать оппонента и снять все вопросы.

Шамиль Мусаев Фото: Cooper Neill/Getty Images

Нужно понимать, что Джин – это вовсе не статист. Он продолжает оставаться непобеждённым, имеет профессиональный рекорд 12-0. И пять раз забирал победы нокаутами. Более того, Тэд успел набраться опыта. Он успел провести семь поединков в PFL. И все завершал красивыми победами. Был в списке поверженных и один россиянин. Мухамед Берхамов не смог ничего противопоставить американцу. Уже под занавес первого раунда был оформлен нокаут. Важно отметить и то, что Джин умеет в нужный момент работать на очки. Так, за семь боёв в PFL дело четыре раза добиралось до судейского решения. И у выносящих вердикт не возникало вопросов по поводу доминации Тэда.

Американец – «голодный» и опасный. Поэтому его не стоит списывать со счетов. Ему всего лишь 28 лет (Мусаеву, для сравнения, 32 года). И представитель США выступает на родной земле. Именно по этой причине фанаты будут мощнейшим образом поддерживать Джина. При этом пока не совсем понятно, насколько долго может пройти поединок. Однако есть уверенность, что оба парня к этому готовы. Так уж вышло, что бойцы провели свои последние поединки в формате пяти раундов. И оба продемонстрировали наличие неплохого «бензобака». Поэтому чемпионский формат не должен стать для них непреодолимой преградой или сложным испытанием.

Тэд Джин Фото: Cooper Neill/Getty Images

Тэд – парень с характером и волей к победе. А Мусаев получил второй шанс, которым намерен воспользоваться на максимум. В воскресенье ранним утром по московскому времени мир узнает имя нового «короля» полусреднего веса PFL.