5 интриг боя Анкалаева и Гуськова

25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене» состоится грандиозный турнир UFC. Особый интерес он представляет для фанатов смешанных единоборств из России. Старт ивента – в 16:00 мск. Основной кард запланирован на 19:00. Посмотреть трансляцию турнира UFC Абу-Даби можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также она будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

В главном событии вечера выступит Магомед Анкалаев. Его ждёт противостояние с представителем Узбекистана – Богданом Гуськовым.

На бумаге фаворитом (с огромным запасом) выглядит россиянин. Он потерпел поражение от Алекса Перейры в предыдущем поединке и хочет исправиться за осечку. Поэтому выйдет в клетку максимально заряженным и мотивированным. Но при этом свой шанс мечты получил и Царевич. Нет никаких сомнений, что победа в таком поединке может стать для него настоящим «трамплином». Поэтому этот бой и стоит особняком. И есть целых пять интриг, которые в нём просматриваются.

Интрига №1. А андердог ли вообще Гуськов? Мало кто из экспертов высказывается в пользу того, что Богдан может победить. Многие с ходу отдают предпочтение более опытному и универсальному Магомеду. Анкалаев действительно способен работать и в борьбе, и в ударке, что он уже наглядно демонстрировал. Но разве стоит списывать со счетов тот «динамит», который есть в руках у Царевича? Статистика выглядит достаточно показательной. У Гуськова 18 побед на профессиональном уровне. И ни разу (!) поединки не доходили до судейских решений. Если Богдан оказывался сильнее, то всегда – досрочно. И в 15 случаях – нокаутами . Поэтому если Магомед не станет с первых же секунд утягивать оппонента в борьбу, шансы будут стремительно уравниваться. И разве можно тогда точно сказать, кто в этом противостоянии будет фаворитом?

Интрига №2. Бой будет носить претендентский характер? На самом деле, после перехода Перейры в тяжёлый вес – всё возможно. Кто-то может сказать, что Гуськову рановато становиться участником поединка за пояс. Однако если он пройдёт Анкалаева, то такие вопросы должны отпасть автоматически. У Богдана 4-1-1 в UFC. Неплохой рекорд для того, чтобы чувствовать себя уверенно в чемпионской гонке. Особенно если учесть, что дерётся Царевич действительно ярко. А для Магомеда победа точно должна становиться тропинкой к титульному шансу. Он уже был чемпионом. И проиграл в последнем бою, судя по всему, лишь из-за травмы, которая случилась ещё до боя. Поэтому напрашивается выход на поединок за пояс. Особенно если Перейра в ближайшее время не надумает возвращаться в дивизион.

Магомед Анкалаев Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Интрига №3. Оправился ли Анкалаев от болезненного поражения? Нужно понимать, что предыдущий бой получился максимально непростым с эмоциональной точки зрения. Первая защита чемпионского пояса обернулась форменным избиением, противопоставить что-то Перейре не получилось. Естественно, после такого бывает очень непросто прийти в себя. Да, вряд ли проблемы со здоровьем вновь возникнут. Россиянин не должен повторить тех же ошибок при подготовке. Но при этом есть вопрос: не понесётся ли Магомед закрывать поражение слишком эмоционально? Ведь в такой ситуации можно наткнуться на встречный удар. А практика показывает, что особенным «держаком» Анкалаев и не отличается.

Интрига №4. А действительно ли Гуськов готов к такому бою? Есть достаточно любопытные подробности, которые указывают на обратное. Во-первых, сам Богдан сообщил, что принял этот поединок буквально «за 30 секунд» . Во-вторых, он отметил, что находился в ожидании соперника от UFC. Даже если предположить, что Царевич уже проводил тренировочный лагерь, он вряд ли готовился именно под оппонента такого уровня. А также набора навыков и способностей. Замена случилась 11 дней назад. Конечно, за две недели можно подвести себя к обычному противостоянию. Но к бою с экс-чемпионом – вряд ли. Возможно, Гуськов просто хитрит. И принял этот вызов так быстро, поскольку находится в полной боевой готовности. Ответы на все вопросы даст лишь поединок.

Богдан Гуськов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Интрига №5. Пройдёт ли поединок всю дистанцию? Зависеть всё будет от того, кто именно продиктует условия этого боя. Нужно понимать, что в октагоне столкнутся два стиля ведения поединка. Анкалаев не особенно любит форсировать события. Свои главные победы он забирал в затяжных противостояниях. Магомед обожает утаскивать оппонентов в «глубокие воды». А вот Богдан – это человек-искра. Он закладывается на досрочный триумф. И, как уже говорилось выше, судейским решением Гуськов никогда не побеждал. А когда добрался до вердикта в бою с Яном Блаховичем, был вынужден довольствоваться ничейным исходом. Экс-боец UFC Денис Тюлюлин уверен, что самый вероятный расклад – победа Анкалаева судейским решением. А вот Дарья Железнякова, которая выступает в лиге сейчас, не верит в то, что дело доберётся до вердикта. Кто окажется прав? Узнаем уже завтра!

Бой Анкалаева и Гуськова полон интриг. Пожалуй, именно по этой причине его и ждут с таким нетерпением. Можно не сомневаться, что зрелище получится захватывающим.