Абу-Даби — город-любимчик UFC. Почему Дана Уайт так часто проводит там бои?

25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене» состоится грандиозный турнир UFC. Он обещает получиться максимально интересным. А всё потому, что ивенты, которые проводятся в этой стране, всегда отличаются особенным шармом. Фанаты смогут посмотреть трансляцию на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также она будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Настолько серьёзное внимание от фанатов и ожидания – не случайны. В Абу-Даби всегда выступает огромное количество россиян. Кроме того, над кардом работают очень кропотливо и трепетно. Достаточно просто посмотреть на нынешний подбор бойцов, чтобы сделать соответствующий вывод.

Полный кард турнира UFC Абу-Даби:

Магомед Анкалаев – Богдан Гуськов;

Стив Эрцег – Рамазан Темиров;

Ислам Дулатов – Веллингтон Турман;

Дамиан Ржепецки – Магомед Зайнуков;

Ризван Куниев – Тайрелл Форчун;

Сайгид Изагахмаев – Абубакар Вагаев;

Вальтер Уокер – Томас Петерсен;

Дастин Джейкоби – Мухаммад Саид;

Сантьяго Понциниббио – Сэм Паттерсон;

Исмаэль Бонфим – Аксель Сола;

Брендсон Рибейро – Магомед Тучалов;

Нурулло Алиев – Майк Дэвис;

Коди Гибсон – Абдул Хуссейн.

Так почему же Дана Уайт так любит проводить события именно в Абу-Даби? Начнём с того, что локация напрямую связана с большими деньгами. Огромными. И шейхи вовсю стараются развивать спорт на территории страны. Особенно выгодно выделяются в этом плане единоборства. В Абу-Даби проводились многие крупные боксёрские турниры. А особенной любовью пользуются ивенты от UFC. Ещё в 2020 году было известно, что в ОАЭ были готовы полностью платить организации за проведение ивентов. Операционный директор лиги Лоуренс Эпштейн рассказал, что тогда страна полностью оплатила транспортные расходы, жильё, тренировочные залы, питание участников турниров, а также выкупила само право проведения турниров . Есть уверенность, что со временем финансовая подпитка промоушена стала лишь мощнее.

«Этихад Арена» на острове Яс Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Ещё один важный момент заключается в том, что остров Яс (так называемый «Боксёрский остров») стал спасительной точкой для UFC. Когда весь мир поглотила пандемия коронавируса, бойцы отправились именно туда. Они находились в своеобразном пузыре, где успешно проводились турниры. Например, именно там состоялся грандиозный UFC 257, в главном событии которого сошлись в реванше Конор Макгрегор и Дастин Порье. В тот момент лига находилась под большой угрозой. Ивенты могли отменяться, а организация потеряла бы огромное количество денег. Однако на помощь пришли из Абу-Даби. И теперь Дана с удовольствием благодарит за гостеприимство.

Дана Уайт Фото: Chris Unger/Getty Images

Не менее важная причина заключается и в том, насколько мало ограничений накладывается в ОАЭ относительно бойцов. Так, некоторые парни не могут получить визу, чтобы выступить в США. Другие вынуждены держаться подальше от Штатов из-за ограничений по здоровью. Самый яркий пример – Шара Буллет. У Магомедова большие проблемы с глазом, поэтому выступать в США ему запрещено. Из семи своих поединков четыре он провёл в Абу-Даби. Эта страна становится настоящим шансом для тех бойцов, которые по разным причинам не могут биться в Штатах. А значит, востребованность турниров в ОАЭ не спадёт.

Шара Буллет Фото: Chris Unger/Getty Images

Фанатская любовь – отдельный момент, ради которого в Абу-Даби всегда с удовольствием будут ехать парни из UFC. Трибуны буквально ломятся от фанатов. Почему? А потому, что в ОАЭ не избалованы таким зрелищем. Нужно понимать специфику страны. Ивенты подобного масштаба приезжают всего лишь несколько раз за год. Это не Штаты, где практически каждую неделю можно увидеть крутой турнир по смешанным единоборствам. И это мы убираем за скобки NHL, NBA и топовые лиги по другим популярным видам спорта. Естественно, билеты раскупаются буквально за считаные минуты, а UFC получает приличную выручку с каждого ивента.

Переполненные трибуны «Этихад Арены» Фото: Chris Unger/Getty Images

Нет сомнений, что ориентируется Уайт и на Россию с Европой. Дана — идеальный бизнесмен. И прекрасно понимает, что его продукт должен быть доступен на всей планете. Но, будем честными, турниры в США зачастую проходят мимо этой публики. Ночные просмотры — не самое приятное занятие для многих. Поэтому часть фанатов предпочитает просто проснуться утром, посмотреть хайлайты — и на этом поставить точку. В такой ситуации не получается прочувствовать весь антураж, вкусить эмоции и накал страстей. В Абу-Даби максимально удобное время для того, чтобы в субботу вечером за событиями могли следить и Россия, и Европа. И это важный фактор, способствующий привлечению новых фанатов.

Пётр Ян после победы в Абу-Даби Фото: Chris Unger/Getty Images

В Абу-Даби крутая локация, отличные условия и большое внимание к смешанным единоборствам. Конечно же, ивенты проходят там раз за разом и проводиться не перестанут. И Уайт, и все остальные боссы очень любит события в ОАЭ. Всё это заметно по отношению, вниманию к подбору карда. Напомним, Том Аспиналл и Сириль Ган уже проводили там даже титульный бой. И, кажется, это только начало для того, чтобы события становились всё громче и громче, а номерные ивенты стали привычным делом.