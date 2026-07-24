«Накажу за высокомерие». Тима Цзю ждёт настоящая чемпионская проверка

В ночь на 26 июля в Сиднее, Австралия, пройдёт большой вечер профессионального бокса. В рамках главного события турнира бывший чемпион мира в первом среднем весе Тимофей Цзю встретится со звёздным Эрролом Спенсом, который возвращается на ринг спустя почти три года.

Для Цзю — это, пожалуй, самый большой вызов с точки зрения имени соперника . При всём уважении к достижениям Себастьяна Фундоры и Бахрама Муртазалиева, которым Тим проигрывал, Спенс находится на другом уровне популярности. В первую очередь за счёт своих достижений — Эррол долгое время правил в полусреднем весе, а единственное поражение в карьере ему нанёс Теренс Кроуфорд. На бумаге Спенс выше классом, чем Цзю, но длительный простой и, как следствие, вопросы по текущей форме создают интригу в поединке. Однако даже такая версия Эррола — тяжелейшая проверка для Тимофея.

Внезапно бой ещё и получил окраску личного конфликта . Уже на первой пресс-конференции Спенс заявил, что Цзю не ровня своему отцу и лишь пытается выбраться из его тени. Тим огрызнулся, назвал Эррола «непочтительным ублюдком» и отметил, что хотел пожать сопернику руку, так как этот бой станет последним для американца. В итоге Спенс отказался от рукопожатия при встрече с Цзю, а потом объяснил позицию: «Я не такой парень. Сначала ты поливаешь меня дерьмом в социальных сетях, а потом ты видишь меня и пытаешься пожать руку. Я замечаю такие вещи. А ты лезешь обниматься. Мы можем обняться после боя».

Потом Спенс отказался пожимать руку и после боя: «Он пытается быть джентльменом, однако он говорил, что доберётся до моего глаза и прочее. И после этого он хочет пожать мне руку. Он хочет отправить меня на пенсию, так что я не буду жать ему руку. Он знает, что сказал, пусть стоит на этом». И пока американец держится — ни разу не пожал руку, хотя Цзю пытался это сделать.

Эррол Спенс Фото: Steve Marcus/Getty Images

Помимо этого, Эррол проигнорировал одну из пресс-конференций к бою, а за 10 дней до поединка запросил изменение весовой категории, подняв лимит до 72,5 кг. Изначально планировали биться в лимите до 71,7 кг. Все согласились на эти условия, а Спенс весьма исчерпывающе всё объяснил: «Одна из причин, почему я захотел провести бой за границей — здесь приходится давать меньше интервью. Терпеть этого не могу. Если бы можно было просто драться, я бы только этим и занимался. Всё это меня вообще не интересует. Изменение лимита веса? Тут и объяснять нечего. Мне просто не хотелось гонять до 71,7 кг. Почему вообще 71,7 кг? Потому что вы считаете, что я маленький парень, который поднялся из 66,7 кг? Тогда давайте сразу 72,6 кг. Это и есть лимит среднего веса. 71,7 кг — это промежуточный вес. Пусть люди думают, будто мне тяжело делать вес. В ночь боя они увидят совсем другое».

Тим Цзю отметил, что в Спенсе чувствуется высокомерие, и предположил, что американца изменили деньги. Да и в целом довольно резко высказался о сопернике: «Он ведёт себя как выскочка и думает, что смена веса сыграет ему на пользу. Но я точно знаю, что ему не следует меня недооценивать. Если он это сделает, то ощутит на себе мой удар и поймёт, во что вляпался. Я не Дэнни Гарсия, его ждут кулаки Тима Цзю. Меня не беспокоит изменение весовой категории. Это всего несколько фунтов. Спенс понял, что ситуация складывается не в его пользу, поэтому пытается убедить себя, что у него есть конкурентное преимущество. Он думает, что бой будет для него лёгкой прогулкой. Мне плевать. Он слишком высокомерен, и я его за это накажу ».

Несмотря на факторы против Спенса, он идёт небольшим фаворитом в этом поединке. Эдуард Кравцов, например, считает, что даже 50-60% готовности достаточно Эрролу, чтобы победить Цзю. Опять же, мы помним Спенса как элитного боксёра, который спокойно входит в топ-5 pound-for-pound, выдаёт безумный темп и объём работы, за счёт чего переезжает соперников. У Цзю мы увидели чёткий потолок, и сейчас отношение к нему довольно скептическое. У Тима будет по-настоящему чемпионская проверка, и в случае победы он вполне легитимно будет снова претендовать на титул, потому что даже Спенс с простоем и не в привычной весовой категории — очень серьёзный скальп.

Тим Цзю Фото: Jeremy Ng/Getty Images

При этом в случае поражения Цзю окажется в сложнейшей ситуации и попадёт в своеобразный лимб — не сможет подняться выше, но и ниже определённого уровня не опустится. Придётся либо довольствоваться этим, либо менять дивизион, где тоже далеко не факт, что будет лучше. Важнейший поединок для Тима, риски высокие и для него, и для Спенса.