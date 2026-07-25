UFC Абу-Даби: Анкалаев зарубится с Царевичем! В карде – полно россиян. LIVE

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25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене» состоится грандиозный турнир UFC. Особый интерес он представляет для фанатов смешанных единоборств из России.

В главном событии вечера выступит Магомед Анкалаев. Он проведёт поединок с Богданом Гуськовым.

В соглавном событии сойдутся Стив Эрцег и Рамазан Темиров, представляющий Узбекистан.

Свой очередной бой проведёт Ислам Дулатов, представляющий Германию. Ему будет противостоять бразилец Веллингтон Турман.

Дебютирует в лучшей лиге на планете Магомед Зайнуков. Россиянину будет противостоять поляк Дамиан Ржепецки.

Особняком стоит бой двух россиян. В октагоне столкнутся Сайгид Изагахмаев и Абубакар Вагаев.

Не стоит забывать и про российского бразильца Вальтера Уокера, которого попытается остановить Томас Петерсен.

Магомед Тучалов проведёт бой против бразильца Брендсона Рибейро. А Мухаммад Саид столкнётся с Дастином Джейкоби.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.