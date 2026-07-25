UFC Абу-Даби: Анкалаев зарубится с Царевичем! В карде – полно россиян. LIVE

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25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене» состоится грандиозный турнир UFC. Особый интерес он представляет для фанатов смешанных единоборств из России.
В главном событии вечера выступит Магомед Анкалаев. Он проведёт поединок с Богданом Гуськовым.
В соглавном событии сойдутся Стив Эрцег и Рамазан Темиров, представляющий Узбекистан.
Свой очередной бой проведёт Ислам Дулатов, представляющий Германию. Ему будет противостоять бразилец Веллингтон Турман.
Дебютирует в лучшей лиге на планете Магомед Зайнуков. Россиянину будет противостоять поляк Дамиан Ржепецки.
Особняком стоит бой двух россиян. В октагоне столкнутся Сайгид Изагахмаев и Абубакар Вагаев.
Не стоит забывать и про российского бразильца Вальтера Уокера, которого попытается остановить Томас Петерсен.
Магомед Тучалов проведёт бой против бразильца Брендсона Рибейро. А Мухаммад Саид столкнётся с Дастином Джейкоби.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🧍 Гуськов: Анкалаев такой же человек, это не бой с титановой плитой
Боец UFC Богдан Гуськов, принявший бой с Магомедом Анкалаевым на UFC Fight Night 282 на коротком уведомлении, объяснил, почему воспользовался такой возможностью.
«Шанс не в том, что можно победить или не победить Анкалаева. UFC предлагает возможность подраться с экс-чемпионом и провести следующий бой за пояс. Магомед такой же человек, как другие. Когда сильно бьёшь людей, они падают.
Если бы мне сказали, что буду драться с титановой плитой, то я бы понимал, что победить невозможно, а здесь шанс показать себя в главном событии вечера и продвинуться. Никто не хочет с ним драться, а я здесь», — приводит слова Гуськова Sports.ru.
🏆 Зайнуков: хочу стать чемпионом UFC. Так же, как это сделал Хабиб
Непобеждённый российский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Магомед Зайнуков, более известный как Чанко, заявил о намерении повторить путь своих одноклубников и стать чемпионом UFC в категории до 70 кг.
«Я хочу стать чемпионом. Так же, как это сделали Ислам [Махачев], Хабиб [Нурмагомедов]. Я буду медленно, но верно двигаться к своей цели. Через пару дней вы меня полюбите!» — сказал Зайнуков в интервью пресс-службе UFC.
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⚖️ Результаты взвешивания участников турнира UFC в Абу-Даби
24 июля состоялась официальная церемония взвешивания участников предстоящего турнира UFC Fight Night 282.
Главный кард:
Полутяжёлый вес: Магомед Анкалаев (93,2) vs Богдан Гуськов (93,2).
Наилегчайший вес: Стив Эрцег (57,2) vs Рамазан Темиров (57,2).
Полусредний вес: Ислам Дулатов (77,6) vs Веллингтон Турман (77,1).
Тяжёлый вес: Ризван Куниев (120,4) vs Тайрелл Форчун (117,0).
Лёгкий вес: Магомед Зайнуков (70,5) vs. Дамиан Ржепецки (70,5).
Полусредний вес: Сайгид Изагахмаев (77,6) vs. Абубакар Вагаев (77,6).
Прелимы:
Тяжёлый вес: Вальтер Уокер (112,5) vs Томас Петерсен (111,1).
Полутяжёлый вес: Дастин Джейкоби (93,0) vs Мухаммад Саид (93,4).
Полусредний вес: Сантьяго Понциниббио (77,6) vs Сэм Паттерсон (77,3).
Лёгкий вес: Исмаэль Бонфим (70,5) vs Аксель Сола (70,5).
Полутяжёлый вес: Брендсон Рибейро (93,4) vs. Магомед Тучалов (93,2).
Лёгкий вес: Нурулло Алиев (70,8) vs. Майк Дэвис (70,8).
Легчайший вес: Абдул Хуссейн (61,5) vs. Коди Гибсон (61,7).
🔮 Дарья Железнякова дала прогноз на поединок Магомеда Анкалаева и Богдана Гуськова
Спортсменка UFC, выступающая в женском легчайшем весе, россиянка Дарья Железнякова дала прогноз на предстоящий бой между экс-чемпионом UFC в полутяжёлом весе соотечественником Магомедом Анкалаевым и девятым номером рейтинга UFC в категории до 93 кг, представляющим Россию и Узбекистан, Богданом Гуськовым.
«С нетерпением жду бой Анкалаева и Гуськова в Абу-Даби – думаю, нас ждёт очень интересное противостояние. На бумаге фаворитом выглядит Анкалаев, он действительно очень силён. Но остаётся вопрос, каким он вернётся после прошлого поражения от Перейры. У Гуськова сейчас отличный шанс перевернуть все прогнозы, возможно, он более «голоден» до побед. Бой до решения точно не дойдёт», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
1️⃣ Непобеждённый боец из России рассказал, как получил предложение от UFC
Непобеждённый российский боец Магомед Тучалов раскрыл подробности, при каких обстоятельствах получил предложение подписать контракт с UFC.
«Через три недели после титульного боя в UAE Warriors я вылетел на подготовку в Таиланд, потому что хотел быть активным, понимал, что со мной, с моим менеджером могут связаться люди из UFC. Мой менеджер Али Абдель-Азиз вёл переговоры по поводу меня, в течение месяца после боя мне поступило предложение от UFC на турнир в Абу-Даби. Мне дали соперника, я подписал контракт и так стал частью UFC», — сказал Тучалов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
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😔 «Урок усвоен». Блахович подробно объяснил, почему не проведёт бой с Анкалаевым
«Хочу прояснить ситуацию с моим боем и всеми изменениями. Вот как всё было. Мне позвонили и предложили провести бой с Анкалаевым на неделю раньше. В тот момент я не знал, успею ли сделать вес. Ответил: «Да, но только в промежуточном весе». Анкалаев отказался драться в промежуточном весе. После этого я поехал на тренировку, а примерно через три часа мы с тренерами решили, что всё-таки сможем согнать вес за неделю.
Мы сразу связались с UFC, но за это время организация уже отдельно вышла на Богдана Гуськова, он сразу согласился, с ним подписали контракт. Так что всё произошло из-за недопонимания в коммуникации. Я по-прежнему с нетерпением жду своего боя в Сербии. Урок усвоен. Иногда нужно принимать решение сразу и не тратить время на лишние раздумья. Что есть, то есть», — написал Блахович на своей странице в социальной сети Х.
Где смотреть турнир UFC Абу-Даби
Посмотреть трансляцию турнира UFC Абу-Даби можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🤔 «А что тут думать?» Богдан Гуськов — о бое с Магомедом Анкалаевым
«История была такая: позвонил менеджер, говорит: «Так и так, есть такая возможность». Я говорю: «Хорошо». Он отвечает: «Я не давлю, ничего не продвигаю и не лоббирую, но давай 24 часа «на подумать» и дай ответ». Мы поговорили, я положил трубку и буквально через 30 секунд говорю: «А что тут думать?» Перезвонил ему — вот реально прошло 30 секунд. Потому что о чём здесь думать?
Мне, как некоторым, не нужно было 24 часа ехать до весов, узнавать, какой вес я могу сделать, какой не могу сделать, или думать, что кому-то там 16 часов надо лететь. Короче, все отказывались, отказывались. Я и так знал, что с самолёта драться никто не захочет.
Ян Блахович рассказывал, что 24 часа ехал до весов. Ну, сказки, *****. А после моего анонса, как говорится, цветы повырастали: все начали говорить, что готовы, что им предлагали, что они согласились, но. Но, но, но, но Богдан уже типа забрал этот бой», — сказал Гуськов в интервью аккаунту Red Corner MMA в социальной сети Х.
Дата и время турнира UFC Абу-Даби
Турнир UFC Fight Night 282 состоится 25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, на «Этихад Арене». Старт ивента – в 16:00 мск. Основной кард запланирован на 19:00.
🙅♂️ Глава АСА: если Гуськов проиграет Анкалаеву, то ничего не потеряет
«Со стороны Гуськова это смелое решение выйти на замену за такой промежуток времени. Молодец! Таких ребят лига ценит, когда бойцы выходят на замену и готовы спасать главные события. В то же время для Гуськова бой с Анкалаевым — это огромная возможность заявить о себе. На мой взгляд, тут беспроигрышная ситуация для Гуськова. Если же он выиграет, это будет огромная сенсация. В случае поражения Богдан ничего не потеряет. С другой стороны, для Анкалаева победа над Гуськовым ничего не поменяет, а в случае неудачи он может потерять всё. Хороший бой, но очевидно, что явным фаворитом будет Магомед Анкалаев», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Полный кард турнира UFC Абу-Даби
- Магомед Анкалаев – Богдан Гуськов;
- Стив Эрцег – Рамазан Темиров;
- Ислам Дулатов – Веллингтон Турман;
- Дамиан Ржепецки – Магомед Зайнуков;
- Ризван Куниев – Тайрелл Форчун;
- Сайгид Изагахмаев – Абубакар Вагаев;
- Вальтер Уокер – Томас Петерсен;
- Дастин Джейкоби – Мухаммад Саид;
- Сантьяго Понциниббио – Сэм Паттерсон;
- Исмаэль Бонфим – Аксель Сола;
- Брендсон Рибейро – Магомед Тучалов;
- Нурулло Алиев – Майк Дэвис;
- Коди Гибсон – Абдул Хуссейн.