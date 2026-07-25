Почему бой Тима Цзю и Эррола Спенса нельзя пропускать

В ночь с 25 на 26 июля в Сиднее, Австралия, на «Afterpay Arena» состоится большой вечер профессионального бокса. В главном событии турнира сойдутся бывший чемпион мира в первом среднем весе, старший сын Кости Цзю – Тим Цзю – и экс-чемпион мира в полусреднем весе Эррол Спенс. Начало предварительных поединков запланировано на 2:00 мск, Цзю и Спенс появятся в ринге примерно в 6:00 мск. Прямую трансляцию главного поединка вечера в России покажет телеканал «Матч ТВ».

Анонс боя Цзю и Спенса, конечно, вызвал ажиотаж в мире бокса. И в первую очередь он связан с возвращением в ринг Эррола Спенса. Три года назад американец считался одним из лучших боксёров своего поколения, шёл с внушительным рекордом 28-0, владел тремя чемпионскими поясами в полулёгком весе и претендовал на титул абсолютного чемпиона мира. Но поражение от Терренса Кроуфорда вышло болезненным для Эррола: в том поединке у Спенса практически ничего не получалось, Кроуфорд разобрал небитого соотечественника, трижды отправил его в нокдаун, а затем оформил финиш в девятом раунде. Эррол пропал с радаров, карьеру он официально не завершал, но и возвращаться в ринг не торопился. Ходили разговоры о его переходе в первый средний вес, о потенциальном поединке с Себастьяном Фундорой, однако всё так и оставалось на уровне слухов.

Поэтому само возобновление карьеры Спенсом выглядит крайне интригующе. В какой форме находится бывший чемпион? Сохранил ли он свои главные преимущества? Возвращается ли он только за чеком или же у Эррола ещё остались спортивные амбиции? Вопросов много, и предстоящий боксёрский вечер в Австралии даст ответы на многие из них.

Но для танго нужны двое, и такого повышенного интереса к возвращению Эррола не было бы, если бы в соперниках у него оказался какой-нибудь проходной оппонент. Зачастую после таких длительных простоев боксёры возвращаются с «разминочными» поединками, как, например, делает тот же Тайсон Фьюри. Однако Спенс сразу же окунается в большой поединок против Тима Цзю. За три года отсутствия Эррола Тим превратился из «сына Кости» в самостоятельного боксёра с регалиями. Конечно, от сравнения с отцом он так и не избавился, но Тим достиг высот вне зависимости от фамилии. Цзю побил Тони Харрисона, снёс Карлоса Окампо и разобрался с Брайаном Мендосой, что принесло ему сразу два чемпионских пояса в первом среднем весе.

Однако затем наступила неудачная полоса: поражения от Себастьяна Фундоры и особенно от Бахрама Муртазалиева сильно ударили по имиджу Тима. В последнее время Цзю пытается перезагрузить свою карьеру: сменил команду, попробовал подняться в весе и даже поменял прозвище – теперь он не Похититель душ, а Феникс. Для возвращения на вершину Цзю нужна громкая победа, и бой со Спенсом – отличный шанс её добыть. Тим будет боксировать в Австралии, где он ни разу не проигрывал и где его будет поддерживать вся арена. Ну и какие бы результаты Цзю ни показывал, он постоянно находится в тонусе, в тренировочном и соревновательном процессах, в отличие от Спенса, что тоже говорит в пользу сына Кости.

Определить фаворита в предстоящем поединке довольно сложно, и это только добавляет противостоянию интриги. Эррол более качественный боксёр с точки зрения навыков, и, если бы поединок проходил три года назад, тогда Спенс, конечно же, был бы фаворитом. Однако сейчас он возвращается после трёхлетнего простоя, едет в гости к Цзю, и поэтому всё выглядит не так однозначно. Тим более мотивирован, находится в лучшей форме, да и весовая категория – а бой пройдёт в среднем весе – больше на руку Цзю – Спенс не боксировал даже в первом среднем дивизионе.

Ну и для обоих поединок много значит с точки зрения дальнейших перспектив. Поражение Эррола, возможно, поставит крест на его дальнейшей карьере: Спенс сам намекнул, что в случае неудачи может окончательно повесить перчатки на гвоздь. А поражение Тима от 36-летнего соперника после трёхлетнего простоя тоже негативно скажется на его амбициях. Так что интриг в противостоянии предостаточно. Плюс оба умеют закатывать яркие поединки, у них 40 нокаутов на двоих – нас точно ждёт жаркий поединок.