Цзю — Спенс: сын легенды против бывшей суперзвезды! Справится ли Тим с таким вызовом? LIVE

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В ночь на 26 июля в Сиднее, Австралия, на «Afterpay Arena» пройдёт вечер профессионального бокса. В рамках главного события турнира сойдутся бывший чемпион мира в первом среднем весе Тимофей Цзю и экс-лидер полусреднего дивизиона Эррол Спенс, который возвращается после трёхлетнего простоя.
Это самое большое имя в карьере Цзю, и этот бой может стать решающим шагом для возвращения Тима в титульную гонку.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
⚖️ Тим Цзю и Эррол Спенс показали одинаковый вес перед боем
Цзю и Спенс показали одинаковый вес — 72,1 кг. Также отметим, что ранее Эррол настоял на смене весовой категории, поскольку поединок изначально планировалось провести в промежуточном весе (до 71,6 кг).
👀 «Это будет одностороннее избиение». Эррол Спенс — о бое с Тимом Цзю
«Как пройдёт бой? Это будет одностороннее избиение. Он выложит все карты на стол и покажет всё, на что способен. Но я устрою шоу, после которого все скажут: «Чёрт, Эррол Спенс вернулся», — приводит слова Спенса FOX Sports.
Где смотреть бой Тим Цзю — Эррол Спенс
Прямую трансляцию вечера бокса покажут на DAZN, Prime Video, а также на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит самые главные события.
🤔 «Он меня недооценивает. Хочу его шокировать». Цзю — о поединке со Спенсом
«Я очень мотивирован, и мне кажется, что он меня недооценивает. Эррол думает: «Да этот парень — просто разминка. Я его уделаю, он никогда не дрался с бойцами моего уровня». Это вполне справедливо, именно так он и думает. Но когда я выйду на ринг, хочу его шокировать, чтобы он подумал: «Это не какой-то мелкий Дэнни Гарсия, с которым я сражался, это настоящий боец полусреднего веса, который может бить и задавать темп». Мне хотелось бы, чтобы он это почувствовал», — приводит слова Цзю портал Bad Left Hook.
Дата и время турнира с боем Цзю — Спенс
Турнир пройдёт в Сиднее, Австралия в ночь с 25 на 26 июля. Начало турнира запланировано на 2:00 мск, главный бой вечера стартует после 5:00 мск.
🔮 Рой Джонс-младший дал категоричный прогноз на бой Цзю — Спенс
«Это сложный выбор, но я ставлю на Эррола. Надеюсь, Эррол сможет выдержать ранний натиск Цзю, который, вероятно, проявится в начале боя. Если Эррол продержится дольше четырёх-пяти раундов, то определённо победит, поскольку, на мой взгляд, Эррол сильнее любого соперника на поздних этапах боя. Если вы дадите ему выжить до шестого раунда, то у вас возникнут проблемы, поскольку именно тогда Спенс начнёт показывать себя во всей красе», — приводит слова Джонса-младшего портал boxingnews24.
Полный кард турнира с главным боем Цзю — Спенс
Тим Цзю — Эррол Спенс;
Каллум Питерс — Иван Рикардо Актис;
Пол Флеминг — Ахмад Реда;
Пауло Аокусо — Луис Антонио Техеда;
Тина Рахими — Саша Райан Драйден.