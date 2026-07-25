Цзю — Спенс: сын легенды против бывшей суперзвезды! Справится ли Тим с таким вызовом? LIVE

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В ночь на 26 июля в Сиднее, Австралия, на «Afterpay Arena» пройдёт вечер профессионального бокса. В рамках главного события турнира сойдутся бывший чемпион мира в первом среднем весе Тимофей Цзю и экс-лидер полусреднего дивизиона Эррол Спенс, который возвращается после трёхлетнего простоя.

Это самое большое имя в карьере Цзю, и этот бой может стать решающим шагом для возвращения Тима в титульную гонку.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.