Оставил пятку сопернику, но вышел на «канарейку». Новая крутая победа Уокера!

Кто из российских фанатов ММА не знает Вальтера Уокера? Харизматичный бразилец, который очень хочет стать россиянином и тренируется в зале Гора Азизяна, пока выступает в UFC очень красиво. После неудачного дебюта в главной лиге мира Уокер вышел на серию из четырёх побед, и, что самое интересное, все они были одержаны одним и тем же способом. Главная фишка Вальтера — скручивание пятки, которое он делает на невероятном уровне и обязательно в первом раунде.

Тем более что Вальтер хорош не только в октагоне. Этот парень отлично знает, как раскручивать поединки, и всегда готов собрать немного хайпа. Например, относительно недавно Уокер провёл борцовскую схватку с безногим оппонентом: выглядело это максимально странно, зато добавило Вальтеру очков популярности. Однако главная медиафишка Уокера — это работа с пятками соперников, и сегодня фанаты бразильского россиянина надеялись, что он повторит свой трюк и с Томасом Петерсеном.

Поединок начался с агрессивной работы в стойке. Вальтер успел провести хороший удар ногой, после чего спортсмены переместились в партер. Прошла буквально пара секунд, и Уокер вышел на скручивание пятки, начав вертеться вместе с оппонентом. Петерсен каким-то чудом выкрутился, но тут же попался на другой приём — «канарейка»: бразильский россиянин сзади завёл ногу за ногу оппонента и всем весом защемил тому икроножную мышцу и коленный сустав, после чего Томасу пришлось сдаться. Бой не продлился и двух минут. Уокер доводит свою победную серию в UFC до пяти поединков!

«Я не хотел побеждать сабмишеном в этом бою. Мой тренер сказал, что я буду делать историю. У меня было много вариантов, я мог выйти не только на этот приём, мы с тренером отрабатывали многое. Но в итоге я сделал именно этот приём», — сказал Уокер после поединка и пообещал, что скоро откроет собственный зал.

Однако сначала ждём от Вальтера новых побед над крутыми соперниками в UFC. Этот парень реально хорош.