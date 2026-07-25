«Кавказское дерби» — за командой Чимаева. Вагаев успешно дебютировал в UFC

25 июля в Абу-Даби проходит турнир UFC Fight Night 282. В рамках основного карда турнира состоялся поединок Абубакара Вагаева и Сайгида Изагахмаева. Главная интрига лежала на поверхности: один — близкий друг Хамзата Чимаева, другой — воспитанник школы имени Абдулманапа Нурмагомедова. Хабиб резюмировал этот бой так: «Двум достойным братьям не оставили выбора. Это одна из причин, почему мне не нравится этот вид спорта в целом».

О переходе Вагаева в UFC стало известно весной этого года. Абубакар стал первым за семь лет чемпионом лиги ACA, перешедшим в UFC. Тут, разумеется, постарался Чимаев, потому что вряд ли в других обстоятельствах в лигу попал бы боец с пятью финишами при всего 24 победах. Изначально Вагаев должен был подраться с другим экс-чемпионом ACA, попавшим в UFC — Магомедрасулом Гасановым, но этот бой сорвался, а на замену вышел Сайгид Изагахмаев. Кроме того, сменилась весовая категория — планировался поединок в среднем весе, в итоге провели в полусреднем.

Изагахмаева тоже можно назвать новичком UFC. Он попал в главную ММА-лигу мира только в конце прошлого года и дебютировал в Катаре поединком с Николасом Далби. На тот момент Сайгид выходил после трёхлетнего простоя, однако шёл фаворитом. Итог получился разочаровывающим — Изагахмаев проиграл раздельным решением судей. Поединок с Вагаевым должен был стать шансом напомнить о себе и своих реальных навыках.

На первых же секундах после короткого размена началась борьба — Вагаев оформил тейкдаун, но не закрепился, и спустя минуту Изагахмаев сумел подняться и навязал плотный клинч. Тем не менее Абубакар снова перевёл соперника и забрал контроль. На это у Сайгида ответ нашёлся, и он смог несколько раз плотно пробить колени из клинча. В конце раунда было секунд 20 стойки, где лучше выглядел Изагахмаев. Второй отрезок Сайгид начал хорошо — отбивал переднюю ногу, выбрасывал хлёсткие джебы. Вагаев больше ставил на силовые атаки, и несколько раз двойки дошли до головы соперника. После этого Изагахмаев оформил первый тейкдаун, но без контроля. У Вагаева хорошо проходили удары в корпус, и Изагахмаев, серьёзно замедлившись, был вынужден низко опустить руки. С обеих сторон было много неудачных попыток тейкдаунов, во многом из-за усталости бойцов.

В третьем раунде Изагахмаев агрессивно пошёл вперёд, были хорошие попадания джебом, несколько раз попал правым оверхендом. Вагаев выстоял и оформил перевод, забрав контроль, однако едва не попался на кимуру. С точки зрения борьбы было много тонких, умных и креативных решений от обоих бойцов, которые друг друга нейтрализовывали. Тем не менее Изагахмаев воспользовался ошибкой соперника, попробовал провести ручной треугольник, забрал спину, до последнего пытался найти сабмишен, но времени не хватило.

Поединок прошёл всю дистанцию и завершился победой Вагаева единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28. «Кавказское дерби» завершилось успешным дебютом Абубакара в UFC.