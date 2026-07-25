Тотальное уничтожение. Анкалаев не заметил Гуськова

25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, прошёл турнир UFC Fight Night 282. Главным событием вечера стал поединок топовых полутяжеловесов — бывший чемпион Магомед Анкалаев бился с ярким Богданом Гуськовым. Царевич вышел на замену Халилу Раунтри, который должен был стать соперником Анкалаева.

Гуськов занимает в рейтинге полутяжёлого веса девятое место. Сам Богдан через неделю должен был биться в Сербии в реванше с Яном Блаховичем, но получил возможность сразиться с первым номером и уже почти не размышлял:

«Позвонил менеджер и сказал, что есть такая возможность. Говорит: «Я не давлю, ничего не продвигаю, не лоббирую – подумай 24 часа и дай ответ». Я положил трубку, и я ему буквально через 30 секунд перезвонил: «А о чём думать?». 30 секунд хватило. Мне 24 часа не надо думать, чтобы узнать свой вес. 24 часа Блахович ехал до весов – это же сказки. Косту 16-часовой перелёт не устроил. Все отказывались, однако я и так знал, что с Магой никто драться не захочет. И уже после моего анонса цветы повырастали – стал Блахович говорить, что согласился, но я уже забрал бой».

Если для Гуськова это лишь седьмой бой в UFC и большая возможность прорваться на вершину, то для Анкалаева это попытка вернуться на победную тропу после тяжёлого поражения. Осенью прошлого года Магомед был нокаутирован Алексом Перейрой и потерял титул чемпиона UFC. При этом Анкалаев остаётся в числе претендентов на пояс, и победа над Гуськовым могла вывести российского бойца на новый титульник. И фаворитом боя считался именно Магомед.

Бойцы начали осторожно, что непривычно для Гуськова, оба присматривались и просто обозначали удары. Чуть активнее был Анкалаев, выбрасывавший много киков, преимущественно в корпус, и забравший центр октагона. Магомеду напоминали, чтобы он держал дистанцию — и он это дисциплинировано делал. Лишь в конце раунда экс-чемпион взорвался серией ударов, но часть пришлась в блок. Вторую пятиминутку Анкалаев начал активнее, менял стойки, добавил объёма в действиях, был хороший хай-кик. Гуськов в основном отступал и заряжался на удар правой, а Анкалаев нащупал дистанцию на руках и начал стабильно попадать левым прямым. Богдан тоже ответил коротким правым, а уже в следующей атаке Магомед подключил клинч и завязал в нём соперника.

Бой Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов Фото: Josh Hedges/Getty Images

Третий раунд Анкалаев начал с хай-кика и следом левого прямого. Атаки Гуськова Магомед сбивал фронт-киками и ещё раз донёс тяжёлый удар с левой. Богдан же слишком осторожничал, ждал действий соперника и не отвечал на атаки, отдав весь контроль над поединком Анкалаеву. В начале четвёртого раунда Магомед оформил тейкдаун и сразу накрыл Гуськова в топ-позиции. Богдан пытался выбраться, однако контроль бывшего чемпиона был хорош, он спокойно работал в граунд-энд-паунд и трижды попытался выйти на приём. Полное доминирование Магомеда. В финальном раунде Анкалаев снова прибегнул к борьбе, спокойно занял топ-позицию, и ответа на это у Гуськова не было.

В итоге Магомед всё же забил Богдана и вынудил рефери вмешаться. Анкалаев не позволил Гуськову ничего, спокойно переработал и в итоге финишировал. Доминирующее возвращение экс-чемпиона.