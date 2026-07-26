Возвращение Джошуа – безумный триллер! Энтони дважды побывал в нокдауне, но победил

25 июля на арене «Джидда Супердоум» в Джидде, Саудовская Аравия, прошёл громкий вечер профессионального бокса. Главным событием турнира стало возвращение в ринг топового супертяжеловеса и экс-чемпиона мира – Энтони Джошуа. Его оппонентом выступил албанец Кристиан Пренга, который до этого момента подобных вызовов не получал.

Изначально многие успели назвать поединок лёгкой разминкой для Джошуа. Но были реальные предпосылки к тому, чтобы фанаты посмотрели на яркий бой. У каждого из парней всё в полном порядке с ударной мощью и «динамитом» в кулаках. И можно констатировать, что бойцы полностью оправдали ожидания болельщиков.

Джошуа подходил к поединку с профессиональным рекордом 29-4. И 26 поединков Энтони забрал нокаутами. Но намного важнее были другие обстоятельства. Во-первых, Эй Джей вернулся после жуткой автокатастрофы. Она унесла жизни его близких людей – тренеров и друзей. А сам боксёр даже задумывался над завершением профессиональной карьеры. Поэтому сложно было заранее сказать, в каком ментальном состоянии в ринг выйдет британец. Во-вторых, за три последних года у Джошуа было всего лишь три поединка. Да, он оказался сильнее Фрэнсиса Нганну и Джейка Пола. Но самое главное испытание провалил. Энтони разгромно проиграл Даниэлю Дюбуа. Поэтому по состоянию Эй Джея действительно были огромные вопросы.

Пренга – очень любопытный боксёр. Естественно, в его жизни никогда не было оппонентов такого высокого уровня. При этом получилось наколотить приличный рекорд. У албанца было 20 побед при всего лишь одном поражении. Кроме того, все 20 (!) раз Кристиан забирал поединки именно нокаутами. Поэтому многие и ждали от этого боя чего-то интересного. Было понятно, что добраться до решения судей в такой ситуации практически невозможно. Все ждали яркий и красивый финиш.

Джошуа начал очень активно. Сразу пошёл прощупывать оппонента. Но Пренга реально удивил. Он попал несколько раз настолько мощно, что Энтони стал буквально заваливаться на канаты. Эй Джей оправился встал, улыбнулся. Но практически сразу же после этого оказался в нокдауне. А затем и во втором! А Пренга летел вперёд и хотел только одного, закончить всё в свою пользу. Правда, под самый гонг несколько раз попал уже Джошуа. А ещё нанёс удар после сигнала и подразнил албанца улыбкой. Вот только на самом деле всем фанатам на арене было не до смеха. Во второй трёхминутке британец вновь начал с давления. И уже он стал контролировать ситуацию. Оттеснил Кристиана к канатам и начал разбивать. Было видно, что британец очень сильно завёлся. А ещё Эй Джей действовал грязновато. Особенно бросались в глаза удары после команд рефери.

Под самый занавес второго раунда Джошуа пошёл вперёд. И выбросил настолько мощный удар, что Пренга просто рухнул на канвас. Судья начал отсчёт, но было сразу понятно, что Кристиан уже не встанет. А Энтони всем своим видом продемонстрировал, что ни капли не сомневался в своём итоговом триумфе. Стоит отметить, что победа действительно получилась эффектной.

Энтони Джошуа Фото: Getty Images

После объявления результата трибуны буквально взорвались. Было видно, что многие очень сильно переживали за Энтони. И хотели, чтобы он вернулся триумфально. Важно отдать должное и Кристиану. Он не был статистом. Вышел и дважды (!) отправил британца на канвас. Но Джошуа продемонстрировал, что с характером и стержнем у него всё в полном порядке. И всё это – на глазах у Александра Усика. А под занавес шоу Энтони ожидаемо вызвал на бой Тайсона Фьюри. И выразил уверенность, что не оставит Цыганскому королю никаких шансов!