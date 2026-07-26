Цзю переработал Спенса. Сын Кости дрался осторожно и с умом

Карьеру Тимофея Цзю лихорадит уже достаточно давно. Сын великого Кости какое-то время был абсолютной доминантой австралийского бокса, но не сумел пройти проверку реально топовыми боксёрами. Себастьян Фундора побил Тима дважды, ещё одно поражение брутальным нокаутом ему устроил Бахрам Муртазалиев — и Цзю-младший превратился из чемпиона в претендента, причём далеко не самого приоритетного. Но что у Тимофея не отнять, так это характера. Сын Кости пытается снова взобраться на вершину профессионального бокса.

И выбрал для этого, как казалось со стороны, весьма подходящего соперника. Эррол Спенс — крутой боксёр. Точнее, был крутым лет пять назад. Потом случилось блеклое поражение от Теренса Кроуфорда, а потом Эррол и вовсе на три года пропал с радаров. И теперь приехал в Австралию, на территорию оппонента, чтобы подарить тому свой громкий скальп. Во всяком случае, в такое развитие событий наверняка хотелось верить фанатам Цзю. Ведь Спенс не дрался почти три года ровно и как минимум должен был серьёзно “заржаветь”. С другой стороны, пиковый Эррол был сильнее нынешнего Цзю, что признал и сам Тимофей. Поэтому бой нёс в себе определённую интригу.

На старте боя спортсмены обменивались плотными джебами в центре ринга. Цзю старался бить в голову, Спенс регулярно перемещал атаки на корпус. На третьей минуте первого раунда Тим внезапно подловил соперника классным встречным ударом и американец пошатнулся, едва не оказавшись в нокдауне. Во втором раунде Спенс продолжал комбинировать атаки, выкидывая два-три удара. Тимофей действовал спокойно и выцеливал одиночные, но частенько пропускал, особенно в печень.

Эррол потихоньку набирал обороты, его знаменитая левая рука била всё точнее и точнее. Цзю атаковал на отходах, проваливал оппонента — бокс выглядел равным. В четвёртой трёхминутке сын Кости уже сам включал хорошие серии, а Спенс снова и снова бил в корпус: темп боя рос, спортсмены всё больше раскрывались. Американец в целом забирал начало раундов за счёт активности, Тимофей ярче работал в концовках. Австралиец старался как можно быстрее сокращать дистанцию, не давать оппоненту пространство для работы. Шестой раунд Цзю провёл качественно, превзойдя экс-чемпиона в силе и точности. В седьмой трёхминутке Спенс тоже проиграл австралийцу в скорости и силе ударов.

Казалось, что Тимофей окончательно переломил течение поединка в свою пользу, но в восьмом раунде Спенс снова неплохо вкручивал свою левую на отходах. Но в целом Тим действительно завладел инициативой и подтянулся к сопернику по статистике ударов. Его бокс выглядел более цельным, а вот Эррол максимум изредка попадал крепкими боковыми. В заключительных раундах Цзю ещё более заметно превосходил оппонента и закономерно забрал победу единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111). Поздравляем Тима!