«Илия Топурия, привет!» Как же шикарно Чанко ворвался в UFC

Дебюта Магомеда Зайнукова в UFC заждались. Он успел стать любимцем фанатов ещё осенью 2025 года. Сначала получил популярность, от которой никак не может избавиться — прозвище Чанко оказалось слишком близким по звучанию к мему «Джон Порк». Потом подрался с Диллоном Дэнисом во время турнира UFC 323 в Нью-Йорке. А вот официальный дебют состоялся только 25 июля в Абу-Даби, где соперником Зайнукова выступил поляк Дамиан Ржепецки.

На бумаге у боя было всё, чтобы порадовать фанатов — титулованный выходец из тайского бокса с прокачанной борьбой в зале имени Абдулманапа Нурмагомедова против подвижного, быстрого и агрессивного кикбоксёра с хорошим атакующим грэпплингом. Во всяком случае, Чанко для красивого поединка сделал всё возможное. В первом раунде Ржепецки пытался навязать конкуренцию, но очень быстро стало понятно, что тягаться с Зайнуковым в стойке не выйдет. Магомед безжалостно наказывал за малейшие ошибки на сближении, особенно хорошо заходили локти с разных позиций . Пока хватало сил, Ржепецки пытался навязать хотя бы контроль в клинчах, оформил перевод, однако всё это было каплей в море.

Дебют Магомеда Зайнукова в UFC Фото: Josh Hedges/Getty Images

Во втором и третьем раунде Чанко устроил польскому дебютанту форменное избиение. К локтям добавились страшные фронт-кики в голову и прекрасная работа в клинче. Био Зайнуков комбинациями, вообще не бросал одиночных ударов. Как итог — в каждом раунде Магомед с большим отрывом перебил Дамиана и разбил ему всё лицо. За второй и третий раунд Ржепецки выбросил всего 16 (!) точных ударов, а в ответ пропустил больше 70. По акцентированным ударам преимущество Зайнукова по раундам было таким: 22-7, 29-4, 23-5 . Полный разгром, причём соперник совсем не слабый и с характером. Ржепецки ещё и был спарринг-партнёром Илии Топурии перед последним боем Матадора, то есть уровень у него вполне приличный. К слову, перед боем Дамиан напоминал о противостоянии команд: «Чанко — из команды Махачева, я — из команды Топурии, это будет большой бой. Может быть, это будет дагестанский муай-тай против польского кикбоксинга, легендарной польской мощи. Я не боюсь его навыков в муай-тай. Он дагестанский боец муай-тай. А я занимаюсь кикбоксингом в Польше с 10 лет».

Поэтому после боя Чанко первым делом обратился к бывшему чемпиону и выдал эмоциональный спич: «Илия Топурия, привет! Я должен был оправдать эти надежды, потому что было много сказано со стороны моего оппонента. Он говорил, что он из команды Топурии. И они не знают, что мы из команды Хабиба Нурмагомедова, школа Абдулманапа Нурмагомедова. Разницы нет, с кем драться — любого жду! Я на этот бой готовился, как на последний. Люди думают, что у меня нет борьбы, но она у меня есть, потому что я с лучшими бойцами работаю. Мне нет разницы — борец, ударник… Я со всеми буду конкурировать здесь. И я говорил уже это раньше — в этих джунглях появился новый король!»

Доминирующее выступление в октагоне (все судьи выставили 30-27 на карточках), яркое обращение после боя — Зайнуков сделал всё, чтобы закрепить статус любимца фанатов и явно обратил на себя внимание тех, кто не впечатлился его боем на Претендентской серии Даны Уайта, хотя там Магомед даже установил рекорд по нанесённым акцентированным ударам (248). На пресс-конференции после боя Зайнуков заявил, что будь на месте Ржепецкого сам Илия Топурия, то с его лицом произошло бы то же самое. А ещё добавил, что мог удосрочить Дамиана, но так как хотел показать зрелищное выступление и обещал «море крови» до боя, то решил выполнить обещание.

Магомед Зайнуков против Дамиана Ржепецкого Фото: Josh Hedges/Getty Images