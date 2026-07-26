Анкалаев легко прошёл Гуськова. С кем драться дальше?

Когда UFC экстренно заменил Халила Раунтри на Богдана Гуськова перед UFC Fight Night 282, интрига вокруг главного боя вечера в Абу-Даби 25 июля заметно просела. Узбекистанский полутяжеловес получил шанс всей жизни, но вместе с ним – сложнейшую задачу. Для Магомеда Анкалаева победа в этом бою – не просто шаг к возвращению к чемпионской гонке, а попытка сохраниться в элите полутяжёлого веса после болезненного поражения нокаутом в титульном реванше с Алексом Перейрой.

В итоге сенсации не случилось. Да, финиш пришёл только в пятом раунде, но сам поединок оказался практически односторонним. Анкалаев забрал победу техническим нокаутом на 2.41 последнего раунда, полностью контролируя происходящее.

Гуськов приехал в Абу-Даби на серии из четырёх побед и одной ничьей с Яном Блаховичем и заслужил место в главном событии турнира поздней заменой. Однако разница в классе проявилась практически сразу. Анкалаев не стал ввязываться в открытую рубку, вместо этого он последовательно разрушал игру Гуськова. Россиянин отлично работал первым номером, постоянно менял дистанцию, разбивал переднюю ногу, не позволял сопернику вкладываться в размашистые серии и регулярно подключал борьбу. Именно контроль стал главным оружием бывшего чемпиона.

Для самого Гуськова этот бой оказался серьёзной проверкой. До встречи с Анкалаевым он регулярно выигрывал досрочно и производил впечатление одного из самых опасных ударников дивизиона. Однако в поединке с бойцом чемпионского уровня привычные козыри дали сбой. Каждый рискованный выпад наказывался, каждая ошибка превращалась в потерянную позицию у сетки или на настиле.

Показательно и то, что Анкалаев не форсировал события. Он методично забирал раунд за раундом, постепенно увеличивая преимущество. К пятой пятиминутке Гуськов заметно просел в выносливости, а накопленный урон сделал своё дело – серия ударов вынудила рефери остановить встречу. Сказался также тот фактор, что для Богдана это первый пятираундовый бой в профессиональной карьере.

Магомед Анкалаев и Богдан Гуськов Фото: Josh Hedges/Getty Images

При этом сам бой вряд ли станет украшением карьеры россиянина. Многие ожидали яркого финиша значительно раньше, учитывая разницу в уровне оппозиции и статус поздней замены. Поэтому поединок может показаться слишком осторожным со стороны фаворита.

Однако теперь встаёт главный вопрос: что дальше для Анкалаева?

Трилогия с Алексом Перейрой

Наиболее яркий и кассовый вариант – третий бой с Алексом Перейрой. Если UFC захочет выжать максимум из противостояния, организация вполне может снова свести Анкалаева с бразильцем. Если, конечно, они успеют организовать бой до завершения карьеры Поатана, ведь после последнего поединка бразилец вновь заговорил об уходе.

Алекс Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева Фото: Cooper Neill/Getty Images

Первые встречи Алекса и Магомеда оставили слишком много поводов для обсуждений. Болельщики спорили о судейских записках, эффективности борьбы россиянина и способности Перейры адаптироваться к такому стилю. При этом коммерческий потенциал никуда не исчез. Поатан остаётся одной из самых узнаваемых звёзд UFC, а любое его возвращение автоматически становится претендентом на статус главного события номерного турнира. Для Анкалаева это возможность не просто взять реванш, но и окончательно закрыть одно из самых болезненных противостояний своей карьеры.

Иржи Прохазка

Чешский экс-чемпион по-прежнему входит в элиту полутяжёлого веса и занимает второе место рейтинга.

Поединок Анкалаев – Прохазка обсуждается уже несколько лет, однако до дела так и не дошло. И это неудивительно: с точки зрения стилей трудно придумать более контрастную пару. Прохазка строит свои бои на постоянном давлении, нестандартных углах атаки и готовности идти на риск ради одного точного попадания. Анкалаев, напротив, предпочитает действовать хладнокровно, минимизирует ошибки и постепенно разбирает соперников за счёт техники и борьбы. Если чемпионский бой придётся отложить, UFC наверняка вспомнит именно об этом противостоянии – победитель практически гарантирует себе титульный шанс.

Ян Блахович

Именно с поляком Анкалаев бился за вакантный чемпионский пояс в декабре 2022 года, и тогда судьи зафиксировали ничью. Решение вызвало споры: Блахович был уверен, что сделал достаточно для победы, команда Анкалаева придерживалась противоположного мнения. С тех пор разговоры о реванше возникали практически после каждого успешного выступления одного из бойцов.

Сегодня спортивный смысл такого поединка уже не столь очевиден, однако с точки зрения сюжета он по-прежнему привлекателен. Незавершённая история, бывший чемпион и возможность наконец поставить точку в одном из самых спорных титульных боёв последних лет – достаточные аргументы, чтобы UFC вновь вернулся к этой идее.

Джамал Хилл

Бывший чемпион постепенно возвращается в чемпионскую гонку после череды неудач и травм.

Несмотря на потерю пояса, Хилл остаётся одним из самых медийных полутяжеловесов организации. Американец регулярно оказывается в центре громких заявлений, активно ведёт словесные войны в социальных сетях и никогда не отказывается от больших вызовов. С Анкалаевым они уже не раз обменивались колкостями, поэтому раскручивать такой бой практически не придётся.

Джамал Хилл Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Если Хилл сумеет одержать ещё одну победу над соперником из топ-10, встреча с Анкалаевым вполне может получить статус претендентской. Для россиянина это шанс окончательно закрепиться на вершине рейтинга, а для американца – возможность за один вечер вернуться в титульную гонку. Именно такие поединки UFC любит использовать в качестве главных событий турниров Fight Night или соглавных боёв номерных ивентов.

Победа над Гуськовым не стала самым ярким выступлением Магомеда Анкалаева, но свою главную задачу он выполнил. После неудачи в титульном бою было важно не просто выиграть, а не допустить новой осечки. Это удалось сделать максимально уверенно.

Теперь всё зависит уже не столько от россиянина, сколько от UFC. Полутяжёлый дивизион переживает очередную перестройку: чемпион восстанавливается после травмы, бывшие обладатели пояса продолжают бороться за возвращение, а новых звёзд пока немного.

Анкалаев вновь напомнил, что остаётся одной из самых сложных задач для любого полутяжеловеса мира. И если организация действительно хочет определить сильнейшего бойца дивизиона, долго держать его без большого боя уже не получится.