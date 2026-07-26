Анкалаева критикуют даже после побед. Справедливо?

25 июля в Абу-Даби завершился турнир UFC Fight Night 282, который возглавлял поединок бывшего чемпиона организации в полутяжёлом весе Магомеда Анкалаева и Богдана Гуськова. Царевич должен был через неделю драться с Яном Блаховичем, но Халил Раунтри выбыл из поединка с Анкалаевым, и Богдан принял бой на коротком уведомлении.

Бой зашёл в пятый раунд, где Магомед в итоге финишировал менее опытного соперника в граунд-энд-паунд. При этом и по предыдущим раундам не возникло ни одного вопроса по поводу того, кто забрал тот или иной отрезок. Анкалаев контролировал абсолютно всё: работал первым номером, прессинговал, держал дистанцию и сбрасывал мощными фронт-киками робкие попытки атак Гуськова, регулярно доносил левый прямой в голову, а в четвёртом и пятом раунде доминировал в партере. Там Магомед тоже активно работал, искал сабмишен (первый в карьере), постоянно бил и своего добился. Однако даже после доминирующей и бесспорной победы к выступлению Анкалаева двоякое отношение — кто-то критикует за «скучность» и осторожность, а кто-то хвалит за высокий уровень во всех аспектах.

Насколько справедливы претензии именно к Анкалаеву, когда соперник практически ничего не делает? Гуськов отступал, выжидал, застаивался и не отвечал на атаки. Сухая статистика говорит о том, что за 22,5 минуты боя Богдан всего два (!) раза попал в голову соперника и три раза — в корпус . В третьем раунде Гуськов нанёс 15 ударов, и это были только лоу-кики. В четвёртом и пятом раунде у Богдана была всего одна попытка просто нанести удар, но не попал. При таких вводных точно ли мы можем обвинять именно Анкалаева? Да, была прагматичность, однако всем, включая Магомеда, известно, что у Гуськова есть нокаутирующая мощь и он хороший контрпанчер. Даже в углу Царевича постоянно напоминали, чтобы он ждал ошибки. Анкалаев нейтрализовал сильнейшую сторону соперника, доминировал, оформил финиш, но скучный бой устроил именно он?

После боя экс-чемпион сетовал на то, что пришлось гоняться за соперником: «Я думал, что Богдан будет идти вперёд в стойке. Но уже раньше это говорил: против меня люди выходят, и мне приходится за ними охотиться. Сами они не идут на бой».

Бой Магомеда Анкалаева и Богдана Гуськова Фото: Josh Hedges/Getty Images

Практически то же самое Анкалаев говорил после победы над Александаром Ракичем: «Я за ним не бежал, его очень тяжело было догнать. Что касается ударки… Не хочу обидеть Ракича, однако я ничего не понял в его ударке. Он очень медленный — сам не работал и мне не давал. Очень неудобный соперник для меня». В том бою Ракич, как и Гуськов, довольствовался только лоу-киками (34 точных удара по ногам из 53 всего) и много кружил по октагону. Потом удивлялся, что победу отдали не ему.

И после первого боя с Перейрой Анкалаев вновь говорил, что соперник его избегал: «Я шёл на него, он обычно первым номером со всеми работает, но все, кто дерётся со мной, начинают вторым номером действовать, и мой план работает». В том бою Перейра 11 раз попал в голову соперника и нанёс 48 ударов по ногам, а ещё побывал в нокдауне. Были те, кто говорил, что могли отдать победу Алексу, однако за это никому победы не дают.

Магомед Анкалаев Фото: Josh Hedges/Getty Images

А вот когда Джонни Уокер решил, что хочет надавить на Анкалаева, то ушёл в тяжёлый нокаут. Однако тот же Перейра показал, что можно попробовать задавить Магомеда, и это принесёт результат. Соперники, даже такие проактивные, как Гуськов, этого не делают, но виноват Анкалаев. Да, Магомеда можно слегка упрекнуть в минимизации рисков, однако это тоже нормальное желание — боец хочет принять как можно меньше урона и удерживать поединок под своим контролем. Но об Анкалаеве сформировался стереотип как просто о скучном бойце. При этом у Магомеда в UFC семь побед нокаутами (первое место среди россиян), семь финишей (второе место среди россиян), 13 побед всего (третье место среди россиян). И это один из самых доминирующих полутяжей в истории UFC: только у четырёх бойцов в этом дивизионе было больше побед, и все они уже не бьются, только два человека чаще побеждали нокаутами . Не вяжется с ярлыком скучного бойца. Скорее, у Магомеда яркость в октагоне чуть выше среднего.

Пора сбавить градус критики в адрес Анкалаева. Может, он не закатывает безумные рубки в октагоне и стремится избежать лишних рисков, однако бо́льшая часть претензий в адрес бойца идёт по инерции, и это несправедливо. В ростере полно тех, кто дерётся гораздо скучнее. При этом Магомед на сегодня остаётся самым заслуженным претендентом на пояс и должен драться если не за полноценный титул, то хотя бы за временный. На пресс-конференции Анкалаев уже сказал о возможном бое с Пауло Костой: «Я всегда хочу проводить зрелищные и интересные бои для болельщиков. Но почему-то многие, когда оказываются напротив меня, начинают убегать, и мне приходится самому ловить их и преследовать. Из-за этого бой не всегда складывается так, как мне хотелось бы. Однако если Пауло Коста готов стоять напротив меня и рубиться в стойке, мы устроим с ним настоящую зарубу здесь, в Абу-Даби».