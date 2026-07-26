Гуськов проиграл худшим способом. Провальный бой под странные подсказки тренера

25 июля на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби Богдан Гуськов получил главный шанс в карьере. Победа над экс-чемпионом и первым номером полутяжёлого веса Магомедом Анкалаевым могла бы моментально вывести узбекистанца в число претендентов на пояс. Но вместо громкой сенсации получился бой, который оставил больше вопросов, чем ответов. И дело не только в самом факте поражения. А в том, как оно произошло. Ведь Гуськов выглядел так, будто вышел выполнять совсем не тот план, который мог бы дать ему хоть какие-то шансы на победу. Что больше повлияло – нервы, первый пятираундовый бой в карьере Хитмана или тот факт, что выход случился на коротком уведомлении, – вопрос открытый.

Перед поединком расклад выглядел очевидным. Анкалаев превосходил соперника практически во всём: в работе на дистанции, в чувстве тайминга, в партере и в опыте пятираундовых боёв. Единственным реальным козырем Гуськова оставалась его ударная мощь. До встречи в Абу-Даби он одержал 18 побед, которые добыл досрочно, а большинство – нокаутами уже в первых раундах. Именно агрессия и постоянное давление сформировали его стиль ведения боёв в UFC. Поэтому ожидалось, что претендент попытается навязать высокий темп с первых минут, будет сокращать дистанцию, рисковать и искать тяжёлое попадание. Оставаться на дальней дистанции против Анкалаева означало добровольно играть по правилам экс-чемпиона.

Именно это в итоге и произошло.

Фото на взвешивании Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC

Уже с первых секунд россиянин полностью забрал центр октагона. Он работал передней рукой, регулярно бил лоу-кики, спокойно менял этажи атак и постоянно заставлял соперника реагировать. Что странно, Гуськов практически не инициировал размены. Он много двигался по окружности, однако редко входил в удобную для себя дистанцию.

Самое необычное происходило между раундами. Угол постоянно требовал от Гуськова искать свой шанс и не сдаваться. После доминирующего четвёртого раунда в исполнении Анкалаева Гор Азизян говорил: «Он всё, что мог, сделал, сейчас надо просто на характере попасть». Подсказки были абсолютно логичными – именно нокаут оставался для претендента самым реальным путём к победе. Но стоило начаться очередному раунду, как Богдан вновь осторожничал и отходил назад, позволял Магомеду занимать центр клетки и всё реже выбрасывал акцентированные удары. В отличие от угла Богдана, на противоположной стороне царили спокойствие и хладнокровие – Магомеду напоминали, чтобы тот просто делал свою работу.

Гуськов не выигрывал дуэль джебов, уступал в работе ног и практически не создавал моментов, где мог использовать свою главную силу. Анкалаеву не приходилось тушить пожар – он спокойно контролировал происходящее. Вместо попытки навязать рубку претендент в каждом раунде продолжал работать вторым номером. Анкалаев без лишнего риска разбивал защиту ударами по корпусу и голове, а затем подключал борьбу, когда чувствовал необходимость окончательно сбить темп соперника.

К третьему раунду стало заметно, что Гуськов начинает проигрывать не только по очкам, но и психологически. Он всё реже выбрасывал серии, всё чаще реагировал на действия чемпиона, вместо того чтобы заставлять того защищаться. Наихудший сценарий для андердога в чемпионском бою – не использовать свою сильную сторону. Именно это и случилось. Да, если бы Гуськов с первых минут полетел вперёд, его могли бы поймать встречным ударом ещё быстрее. Но в таком случае он хотя бы проиграл бы, используя единственное оружие, которое действительно могло бы изменить ход поединка. Вместо этого получился осторожный бой, где фаворит постепенно и методично разбирал соперника. Происходящее подкреплялось странными наставлениями тренера Богдана: «Этот гул не слушай, сейчас он будет нервничать. Он устал уже. У тебя кардио лучше…».

Однако едва начался заключительный раунд, Анкалаев технично прошёл в одну ногу, перевёл Гуськова в партер и до самого конца полностью контролировал ситуацию. Магомед успел выйти на попытку удушающего, затем искал болевой приём на челюсть, но Богдан сумел отбиться. Всё это время из угла доносились эмоциональные крики: «Вставай!». Контраст между словами секундантов и тем, что происходило в октагоне, лишь усиливал ощущение, что первоначальный план окончательно перестал работать. Анкалаев без лишней суеты довёл бой до победы, ещё раз подтвердив, почему именно он сейчас считается одним из сильнейших полутяжеловесов UFC. Он превзошёл соперника не только технически, но и психологически, практически не позволив Гуськову навязать свой сценарий. Именно поэтому это поражение оставляет двойственное впечатление: Богдан не был деклассирован в первых разменах и не проиграл после отчаянной попытки нокаутировать чемпиона. Наоборот, он провёл слишком осторожный бой, который оказался максимально удобным для Анкалаева.

В карьере Богдана Гуськова ещё наверняка будут большие поединки. В свои 33 года он остаётся одним из самых опасных нокаутёров дивизиона. Однако после UFC Fight Night 282 останется ощущение упущенной возможности. Если уж идти за поясом против такого мастера, как Магомед Анкалаев, то проигрывать лучше после собственной попытки устроить сенсацию, а не после боя, в котором ты так и не заставил чемпиона выйти из зоны комфорта.