Последний танец Усмана Нурмагомедова в PFL и много бокса. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств много ярких противостояний. В мире ММА всё внимание будет приковано к турниру PFL, где последний бой в промоушене проведёт Усман Нурмагомедов, а также выступят другие непобеждённые российские бойцы. Кроме того, в Белграде пройдёт турнир UFC – без громких афиш, но с интригующими поединками. В профессиональном боксе будут разыграны два чемпионских пояса в лёгком весе, а также на Урале пройдёт турнир от RCC с участием олимпийского чемпиона.

В ночь с 31 июля на 1 августа. Усман Нурмагомедов — Арчи Колган

В Нью-Йорке, США, состоится большой турнир PFL, возглавит который главная звезда промоушена – российский непобеждённый боец Усман Нурмагомедов. Ему предстоит защита пояса в лёгком весе против Арчи Колгана. И этот бой будет особенным для Усмана, потому что у него заканчивается контракт с лигой: поединок с Колганом – последний по действующему соглашению. Нурмагомедов уже давно грезит переходом в UFC, поэтому, вероятнее всего, Усман поставит финальную точку в своих выступлениях в PFL уже в ближайшие выходные. Но для перехода в лучшую лигу мира Нурмагомедову, конечно, необходимо побеждать Колгана. Арчи тоже не знает поражений в карьере, выиграл все 13 поединков, шесть из них — нокаутом, однако соперников уровня Усмана у него не было.

В ночь с 31 июля на 1 августа. Амру Магомедов — Анхель Альварес

В главном карде турнира PFL в Нью-Йорке выступит ещё один непобеждённый российский боец – Амру Магомедов. Он разделит клетку с представителем Кубы Анхелем Альваресом. Магомедов – член команды Хабиба Нурмагомедова, на которого сам Орёл делает большие ставки. У Амру безупречный рекорд 10-0, половину побед он одержал сабмишенами, что неудивительно для выходца из Дагестана. При этом у Магомедова серьёзные навыки и в стойке, что он уже успел продемонстрировать в дебютном поединке в PFL: Колтона Энглунда он нокаутировал за 37 секунд. У его нынешнего соперника тоже один успешный поединок в PFL, всего же в активе Альвареса 11 побед при двух поражениях.

В ночь с 31 июля на 1 августа. Татьяна Постарнакова — Монтана Де Ла Роса

На турнире PFL в Нью-Йорке выступит и русская Валькирия Татьяна Постарнакова. Непобеждённая россиянка дебютировала в лиге в апреле, уверенно победив бразильянку Элору Дану. До этого Татьяна выступала на родине и была чемпионкой промоушена «Наше Дело». Постарнакова не стала брать долгую паузу после дебютной победы в PFL и снова выходит в клетку. На этот раз в соперницах у россиянки будет опытная Монтана Де Ла Роса. В активе 31-летней американки 24 поединка – солидные цифры для женских боёв. Более того, на протяжении девяти последних лет Монтана выступала в UFC, правда, без особых успехов. В последних четырёх поединках у американки три поражения, но тем не менее опыт у Монтаны колоссальный, и с такими соперницами Татьяне ещё не приходилось делить клетку.

1 августа. Ян Блахович — Навахо Стирлинг

В сербском Белграде состоится турнир UFC. Каких-то по-настоящему больших поединков в карде вечера не будет, но на турнире выступит, например, бывший чемпион лиги в полутяжёлом весе Ян Блахович. Изначально польский ветеран должен был провести реванш с Богданом Гуськовым: их первый поединок состоялся в декабре прошлого года и завершился вничью. Однако Гуськов получил шанс выйти на замену в поединке против Магомеда Анкалаева на турнире в Абу-Даби, а Блаховичу нашли нового соперника. Им стал непобеждённый новозеландец Навахо Стирлинг. Навахо 28 лет, у него безупречный рекорд 10-0, шесть побед он одержал нокаутами. Для Стирлинга это хороший шанс громко заявить о себе: победа над Блаховичем позволит ему включиться в титульную гонку.

Ян Блахович Фото: Ian Maule/Getty Images

1 августа. Марк Вологдин — Борислав Николич

На турнире UFC в Сербии выступит и российский боец Марк Вологдин. Представитель легчайшего веса разделит клетку с бывшим чемпионом Brave CF Бориславом Николичем. Вологдин получил контракт с UFC после фантастического поединка в Претендентской серии: он проиграл Хуану Мартинетти, но бой был настолько зрелищным, что Дана Уайт впечатлился и дал контракт с лигой обоим бойцам. Марк уже успел дебютировать в лучшей лиге мира, ещё один зрелищный и драматичный поединок в исполнении россиянина против Джона Кастанеды завершился вничью. Борислав Николич только дебютирует в UFC, но в его активе есть чемпионский пояс лиги Brave. На счету серба 15 побед при двух поражениях.

В ночь с 1 на 2 августа. Ламонт Роуч — Уильям Сепеда

В США пройдёт вечер профессионального бокса, в главном событии которого зрители увидят титульный поединок в лёгком весе. Пояс WBC разыграют Ламонт Роуч и Уильям Сепеда. Сепеда прошлым летом уже претендовал на этот титул, но проиграл Шакуру Стивенсону и потерпел первое поражение в карьере. При этом в активе Уильяма 33 победы, 27 из которых – досрочные. Теперь Сепеда вновь оспорит пояс WBC, в соперниках у него будет бывший чемпион мира WBA во втором полулёгком весе Ламонт Роуч. Интересно, что два последних поединка Роуча завершились вничью: Ламонт претендовал на пояса WBA и WBC в лёгком и первом полусреднем весах, однако в упорных поединках не сумел победить Джервонту Дэвиса и Исаака Круза.

В ночь с 1 на 2 августа. Рэймонд Мураталья — Робсон Консейсао

На боксёрском турнире в США будет разыгран ещё один пояс в лёгком весе. Чемпион мира IBF Рэймонд Мураталья проведёт защиту титула в поединке с Робсоном Консейсао. Прошлым летом Мураталья стал временным чемпионом IBF, уверенно победив россиянина Заура Абдуллаева. А после ухода из спорта Василия Ломаченко Рэймонда повысили в статусе до полноценного чемпиона. В начале этого года Мураталья проводил защиту против олимпийского чемпиона — 2020 Энди Круса и сумел нанести звёздному кубинцу первое поражение в карьере. Сам же Мураталья идёт в профессионалах без поражений с рекордом 24-0. Соперником Рэймонда станет ещё один олимпийский чемпион Робсон Консейсао. 37-летний бразилец владел поясом WBC в полулёгком весе, теперь опытный Консейсао претендует на титул в другой весовой категории.

Рэймонд Мураталья Фото: Cris Esqueda/Getty Images

2 августа. Лазизбек Муллажонов — Виталий Кудухов

В Екатеринбурге состоится очередной турнир по боксу от RCC. Пройдет он в рамках летнего фестиваля, и, как и в прошлом году, ринг будет установлен прямо на улице. В карде вечера состоятся в том числе поединки Гран-при лиги, но особого внимания заслуживает бой олимпийского чемпиона Парижа Лазизбека Муллажонова. Муллажонов пытается развивать профессиональную карьеру, в его активе уже восемь побед в восьми поединках, причём в семи случаях он нокаутировал своих соперников. Оппонентом Лазизбека станет неуступчивый Виталий Кудухов. У Кудухова нет каких-то серьёзных регалий, но при этом Виталий крайне неудобен для своих оппонентов и не раз навязывал конкуренцию и молодым проспектам, и титулованным боксёрам.