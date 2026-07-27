PFL Нью-Йорк: Усман Нурмагомедов защищает пояс! Прощание брата Хабиба с лигой? LIVE

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В ночь с 31 июля на 1 августа в Нью-Йорке состоится очередной турнир PFL. В рамках главного события вечера непобеждённый чемпион организации в лёгком весе Усман Нурмагомедов проведёт очередную защиту титула. Соперником россиянина станет Арчи Колган, который также пока никому в ММА не проигрывал. Для Усмана это последний бой по действующему контракту с PFL.

В соглавном событии звезда лиги Дакота Дитчева встретится с претенденткой Дениз Кильхольц.

Также на турнире выступят ещё два непобеждённых представителя команды Хабиба Нурмагомедова. Легковес Амру Магомедов будет биться с Анхелем Альваресом, а полутяжеловес Хабиб Набиев — с Джамиллом Джонсом.

Россиянка Татьяна Постарнакова тоже проведёт бой на этом турнире, её соперницей станет экс-боец UFC Монтана Де Ла Роса.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.