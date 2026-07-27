PFL Нью-Йорк: Усман Нурмагомедов защищает пояс! Прощание брата Хабиба с лигой? LIVE

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В ночь с 31 июля на 1 августа в Нью-Йорке состоится очередной турнир PFL. В рамках главного события вечера непобеждённый чемпион организации в лёгком весе Усман Нурмагомедов проведёт очередную защиту титула. Соперником россиянина станет Арчи Колган, который также пока никому в ММА не проигрывал. Для Усмана это последний бой по действующему контракту с PFL.
В соглавном событии звезда лиги Дакота Дитчева встретится с претенденткой Дениз Кильхольц.
Также на турнире выступят ещё два непобеждённых представителя команды Хабиба Нурмагомедова. Легковес Амру Магомедов будет биться с Анхелем Альваресом, а полутяжеловес Хабиб Набиев — с Джамиллом Джонсом.
Россиянка Татьяна Постарнакова тоже проведёт бой на этом турнире, её соперницей станет экс-боец UFC Монтана Де Ла Роса.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
👀 Вице-президент PFL: у Дитчевой колоссальный потенциал, есть все качества звезды
Вице-президент промоушена Professional Fighters League (PFL) Майк Коган высказался о непобеждённой британской спортсменке Дакоте Дитчевой, выступающей в наилегчайшем весе.
«Потенциал у неё колоссальный. Она билась в прошлом году с Тайлой Сантос, у который было 19-2, одно из поражений было от Шевченко. Очень высокого класса боец, но Дитчева её просто разнесла. Дакота билась с Дженной Бишоп, шестикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу. Окей, в стойке она, может, не очень сильна, но в партере… Она повалила Дакоту? Так что с точки зрения таланта Дитчева — номер один, суперталантливая. По поводу звезды… У неё, конечно, есть все качества: хорошие интервью, бьётся зрелищно, во всех боях пытается нокаутировать, стойка феноменальная. Так что да, это боец очень высокого класса», — сказал Майк Коган в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.
🫡 «Не уступает Гейджи». Хабиб похвалил будущего соперника Усмана Нурмагомедова
«Что будет с Усманом? Давайте мы сначала подерёмся. Крепкий соперник, у которого 13-0 под эгидой PFL. Он все бои выиграл, непобеждённый. Последние 10 лет тренируется с Джастином Гейджи, действующим чемпионом UFC. Как знаю, он ему даёт хорошие спарринги, ничем не уступает. Это самый крепкий соперник Усмана, который был в карьере. Может быть, Пол Хьюз [ещё], но бой покажет. Лично считаю, потому что у него хорошая бойцовская база, он непобеждённый, сильный, крепкий подбородок и голова, никогда его не роняли. Думаю, хорошая проверка для Усмана.
После боя у нас будет три месяца на переговоры. Будет зависеть от PFL: захотят отпустить или будут бороться. PFL — та организация, где последние шесть лет мои ребята выросли как бойцы, как личности, в плане опыта, боёв. Они очень многое дали нам», — сказал Нурмагомедов в подкасте Фёдору Смолову.
Где смотреть турнир PFL с боем Усмана Нурмагомедова
В России турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.
🤔 Усман Нурмагомедов: конкурентный бой в UFC будет только с Царукяном
— Как в UFC залетает чемпион PFL, который защитил много раз свой пояс?
— Я думаю, из топ-5 [лучших бойцов UFC] любого можно [дать мне].
— То есть бой против [соперника из] топ-5 закономерно будет?
— Можно спокойно. Тот же Арман, тот же Бенуа Сен-Дени, тот же Пимблетт. Более-менее такой конкурентный, наверное, поединок будет максимум с Арманом, — сказал Нурмагомедов в интервью журналисту Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.
Дата и время турнира PFL в Нью-Йорке
Ивент пройдёт в ночь с 31 июля на 1 августа в Нью-Йорке, США на «UBS Arena». Начало турнира запланировано на 23:00 мск, основной кард стартует в 2:00 мск.
🌟 Хабиб Нурмагомедов: PFL сделали из Усмана звезду
«PFL проводят огромную работу, не у всех есть шанс подписаться с UFC. Что делать бойцам, у которых есть уровень выступать в UFC? PFL даёт площадку… Они дают большую возможность для ребят. Кто бы без PFL знал бы Усмана? В UFC он бы не попал в 21 год, он пошёл в Bellator, подрался там, был чемпионом, потом PFL выкупила Bellator, стал выступать там и стал чемпионом.
Они дали ему корень, фундамент, стены. Всё они построили. PFL сделали из Усмана звезду. Конечно, ему помогало то, что он мой брат, но и сам Усман боец мировой элиты. Под эгидой PFL он провёл лучшие бои. То, кем он сейчас является, из него сделал PFL. За пределами UFC Усман первый из топ-10. Ему это всё дала площадка PFL, за что я им сильно благодарен», — рассказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.
Полный кард турнира PFL с боем Усмана Нурмагомедова
Основной кард:
Усман Нурмагомедов — Арчи Колган;
Дакота Дитчева — Дениз Кильхольц;
Довлетджан Ягшимурадов — Симеон Пауэлл;
Амру Магомедов — Анхель Альварес.
Предварительный кард:
Рауфьон Стотс — Лазаро Дэйрон;
Дэвид Мартинес — Омар Эль Дафрави;
Шон Гаучи — Аллан Бегоссо;
Мустафа Диакате — Закария Нишимве;
Хабиб Набиев — Джамилл Джонс;
Монтана де ла Роса — Татьяна Постарнакова.