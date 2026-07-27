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Вальтер Уокер, последний бой, победа болевым приёмом, рекорд, карьера в UFC, следующий соперник

Вальтер Уокер — самый безумный финишер в тяжах. Надолго ли?
Яхья Гасанов
Вальтер Уокер — самый безумный финишер в тяжах
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Пора дать русскому бразильцу серьёзный тест.

В минувшие выходные в Абу-Даби прошёл очередной турнир UFC. Одним из главных впечатлений ивента стало выступление Вальтера Уокера. Русский бразилец, уже вошедший в топ-15 тяжёлого веса, бился с американцем Томасом Петерсоном. Конечно, перед боем было много разговоров о рекордах Вальтера, который до этого оформил четыре финиша кряду — все в первом раунде и все скручиванием пятки. Редкий приём, который Уокеру удалось поставить на поток и сделать своей фишкой. И в поединке с Петерсоном от бразильца тоже ждали чего-то подобного.

Вальтер действительно попытался это сделать, вышел на хил-хук, но Петерсен явно к этому готовился и смог защититься. И вот тут Уокер удивил своим грэпплингом — он не выпустил Томаса из партера и перешёл на болевой приём «калф-слайсер» или «канарейка», то есть провёл ущемление икроножной мышцы. Пожалуй, ещё более редкий приём, чем скручивание пятки! Конечно, такой финиш был поощрён — Вальтер получил бонус в $ 100 тыс. за лучшее выступление вечера. После боя Уокер рассказал, что у него есть четыре разных сабмишена из этой позиции, так что он был готов к вариантам.

Подробнее о победе Уокера:
Оставил пятку сопернику, но вышел на «канарейку». Новая крутая победа Уокера!
Оставил пятку сопернику, но вышел на «канарейку». Новая крутая победа Уокера!

Возможно, так не кажется на первый взгляд, однако серия из пяти побед сабмишенами — практически эпохальное достижение. За всю историю UFC это удавалось только Ройсу Грейси (шесть побед подряд, но это было до начала современной эпохи промоушена) и Демиану Майе (пять побед), причём он это сделал в 2009 году. С тех пор никому не удавалось собрать такую серию, и теперь пришёл Уокер, сделавший это, ещё и ни разу не зайдя во второй раунд. И он тяжеловес, а в этом дивизионе такой арсенал — большая редкость. Кроме того, Вальтер повторил рекорд UFC по количеству побед болевыми на ноги, а конкретно «канарейкой» мужчины под эгидой организации побеждали только трижды: Уокер, Чарльз Оливейра и Бретт Джонс. А ещё Вальтер уже в топ-4 в истории тяжёлого веса по количеству побед сабмишенами. На первом месте Фрэнк Мир с восемью такими победами, и эта планка совсем не кажется недосягаемой для русского бразильца.

А начинал Уокер в UFC кошмарно. Он стал тем самым единственным бойцом, проигравшим поляку Лукашу Бржескому, который в дальнейшем покинул организацию с рекордом 1-6. Но ветеран ММА Аримарсель Сантос по прозвищу Шоколад обучил Вальтера болевым на ноги, и тот внезапно расцвёл. Уникальный навык делает Уокера опаснейшим соперником для любого тяжеловеса. Обычно бойцы этой весовой категории пугают тяжёлым ударом, а у Вальтера есть физическая сила и очень сильный партер, с которым придётся считаться всем следующим соперникам.

Вальтер Уокер

Вальтер Уокер

Фото: ALI HAIDER/Epa/ТАСС

Единственный вопрос, который подвисает — что покажет Уокер с действительно сильными соперниками? В последние несколько лет в тяжёлом весе есть явное расслоение по уровням: элита, середняки и своеобразное «болото», где все постоянно меняются местами в рейтингах и не могут подняться выше. Все свои победы Уокер одержал над бойцами, которые как раз и относятся к третьей категории. Это не преуменьшает достижений Вальтера, просто констатация факта. Вы вряд ли можете представить, что Томас Петерсен или Кеннеди Нзечукву добьются хотя бы места в топ-10 дивизиона. А сам Уокер занимает 13-е место в рейтинге (и 11-е в ИИ-рейтинге), то есть уже вполне заслуживает повышения оппозиции. Сейчас практически все бойцы, кто находится неподалёку от Вальтера, заняты, однако через несколько недель ситуация прояснится, и к концу года Уокер может получить новый бой с кем-то, кто уже входит в топ-15.

Правда, сам Уокер внезапно заявил, что уже показал всё, на что способен, и дальше ничего ждать не стоит: «Я плох, я ничего больше не умею. Я даже не хочу никому никакое послание делать. То, что я показал — это мой потолок. Если кто-то защитится — я не знаю, что буду делать. Сегодня он мне два раза в ухо дал, и я уже хотел сдаваться. Если бы он защитился от приёма, я бы проиграл. Я просто богобоязненный кусок дерьма. Бог снова спас меня. Я ничего не умею, брат. Это мой предел. Всё, что я мог показать, я уже показал».

Вальтер Уокер

Вальтер Уокер

Фото: ALI HAIDER/Epa/ТАСС

В случае с Вальтером почти никогда не знаешь, где он шутит, а где говорит всерьёз, поэтому эти слова просто могут быть частью игры, потому что после боя Уокер ещё говорил о новом контракте: «Мой следующий контракт будет щедрым, тогда я буду драться с бойцами из рейтинга. Буду с вами честен, ребята, дело не в том, что я боюсь драться с топами. Я тренируюсь с бойцами из рейтинга. Дело в том, что не хочу драться с топовыми парнями, зарабатывая при этом мало денег. Если могу драться с бойцами вне рейтинга за небольшие деньги — ладно. Однако как только начну зарабатывать больше, тогда и смысл будет в том, чтобы драться с топами. Я не дурак и не буду драться за гроши с парнем, у которого есть шанс отправить меня в нокаут. Но за хорошие деньги, за деньги, которые позволят мне почувствовать разницу, даже если проиграю, оно того стоит».

Вальтер Уокер Подробнее

Хотя ещё раньше Уокер заявлял, что не хочет в топ-15, так как пока не находится на этом уровне. Узнать это мы можем только через бой, поэтому и хочется проверить супернавыки Вальтера против сложных соперников. Сейчас это самый безумный финишер в дивизионе, однако получится ли сохранить этот статус?

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