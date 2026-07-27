Вальтер Уокер — самый безумный финишер в тяжах. Надолго ли?

В минувшие выходные в Абу-Даби прошёл очередной турнир UFC. Одним из главных впечатлений ивента стало выступление Вальтера Уокера. Русский бразилец, уже вошедший в топ-15 тяжёлого веса, бился с американцем Томасом Петерсоном. Конечно, перед боем было много разговоров о рекордах Вальтера, который до этого оформил четыре финиша кряду — все в первом раунде и все скручиванием пятки. Редкий приём, который Уокеру удалось поставить на поток и сделать своей фишкой. И в поединке с Петерсоном от бразильца тоже ждали чего-то подобного.

Вальтер действительно попытался это сделать, вышел на хил-хук, но Петерсен явно к этому готовился и смог защититься. И вот тут Уокер удивил своим грэпплингом — он не выпустил Томаса из партера и перешёл на болевой приём «калф-слайсер» или «канарейка» , то есть провёл ущемление икроножной мышцы. Пожалуй, ещё более редкий приём, чем скручивание пятки! Конечно, такой финиш был поощрён — Вальтер получил бонус в $ 100 тыс. за лучшее выступление вечера. После боя Уокер рассказал, что у него есть четыре разных сабмишена из этой позиции, так что он был готов к вариантам.

Возможно, так не кажется на первый взгляд, однако серия из пяти побед сабмишенами — практически эпохальное достижение . За всю историю UFC это удавалось только Ройсу Грейси (шесть побед подряд, но это было до начала современной эпохи промоушена) и Демиану Майе (пять побед), причём он это сделал в 2009 году. С тех пор никому не удавалось собрать такую серию, и теперь пришёл Уокер, сделавший это, ещё и ни разу не зайдя во второй раунд. И он тяжеловес, а в этом дивизионе такой арсенал — большая редкость. Кроме того, Вальтер повторил рекорд UFC по количеству побед болевыми на ноги, а конкретно «канарейкой» мужчины под эгидой организации побеждали только трижды: Уокер, Чарльз Оливейра и Бретт Джонс. А ещё Вальтер уже в топ-4 в истории тяжёлого веса по количеству побед сабмишенами. На первом месте Фрэнк Мир с восемью такими победами, и эта планка совсем не кажется недосягаемой для русского бразильца.

А начинал Уокер в UFC кошмарно. Он стал тем самым единственным бойцом, проигравшим поляку Лукашу Бржескому, который в дальнейшем покинул организацию с рекордом 1-6. Но ветеран ММА Аримарсель Сантос по прозвищу Шоколад обучил Вальтера болевым на ноги, и тот внезапно расцвёл. Уникальный навык делает Уокера опаснейшим соперником для любого тяжеловеса . Обычно бойцы этой весовой категории пугают тяжёлым ударом, а у Вальтера есть физическая сила и очень сильный партер, с которым придётся считаться всем следующим соперникам.

Вальтер Уокер Фото: ALI HAIDER/Epa/ТАСС

Единственный вопрос, который подвисает — что покажет Уокер с действительно сильными соперниками? В последние несколько лет в тяжёлом весе есть явное расслоение по уровням: элита, середняки и своеобразное «болото», где все постоянно меняются местами в рейтингах и не могут подняться выше. Все свои победы Уокер одержал над бойцами, которые как раз и относятся к третьей категории. Это не преуменьшает достижений Вальтера, просто констатация факта. Вы вряд ли можете представить, что Томас Петерсен или Кеннеди Нзечукву добьются хотя бы места в топ-10 дивизиона. А сам Уокер занимает 13-е место в рейтинге (и 11-е в ИИ-рейтинге), то есть уже вполне заслуживает повышения оппозиции. Сейчас практически все бойцы, кто находится неподалёку от Вальтера, заняты, однако через несколько недель ситуация прояснится, и к концу года Уокер может получить новый бой с кем-то, кто уже входит в топ-15.

Правда, сам Уокер внезапно заявил, что уже показал всё, на что способен, и дальше ничего ждать не стоит: «Я плох, я ничего больше не умею. Я даже не хочу никому никакое послание делать. То, что я показал — это мой потолок. Если кто-то защитится — я не знаю, что буду делать. Сегодня он мне два раза в ухо дал, и я уже хотел сдаваться. Если бы он защитился от приёма, я бы проиграл. Я просто богобоязненный кусок дерьма. Бог снова спас меня. Я ничего не умею, брат. Это мой предел. Всё, что я мог показать, я уже показал».

Вальтер Уокер Фото: ALI HAIDER/Epa/ТАСС

В случае с Вальтером почти никогда не знаешь, где он шутит, а где говорит всерьёз, поэтому эти слова просто могут быть частью игры, потому что после боя Уокер ещё говорил о новом контракте: «Мой следующий контракт будет щедрым, тогда я буду драться с бойцами из рейтинга. Буду с вами честен, ребята, дело не в том, что я боюсь драться с топами. Я тренируюсь с бойцами из рейтинга. Дело в том, что не хочу драться с топовыми парнями, зарабатывая при этом мало денег. Если могу драться с бойцами вне рейтинга за небольшие деньги — ладно. Однако как только начну зарабатывать больше, тогда и смысл будет в том, чтобы драться с топами. Я не дурак и не буду драться за гроши с парнем, у которого есть шанс отправить меня в нокаут. Но за хорошие деньги, за деньги, которые позволят мне почувствовать разницу, даже если проиграю, оно того стоит».