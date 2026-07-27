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Энтони Джошуа — Тайсон Фьюри, когда состоится бой, последний бой Фьюри, последний бой Джошуа

Мы увидим бой худших версий Джошуа и Фьюри. И это печально для бокса
Яхья Гасанов
Бой худших версий Джошуа и Фьюри
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Кому нужен этот поединок?

2026 год для бокса выдаётся довольно скудным на реально большие вывески: Теренс Кроуфорд ушёл, Сауль Альварес лечится, Александр Усик дерётся с кикбоксёрами, Джервонта Дэвис — в каком-то забвении, Джесси Родригес ещё не дорос до суперзвезды, а бои Райана Гарсии, Девина Хейни или Шакура Стивенсона не привлекают должного внимания. Разве что был бой Наои Иноуэ и Дзюнто Накатани, который без натяжек можно назвать топовым противостоянием. На этом фоне, казалось бы, афиша Тайсон ФьюриЭнтони Джошуа должна стать глотком свежего воздуха, однако так вышло, что этот поединок, скорее, добавляет вопросов.

Каким был последний бой Джошуа:
Возвращение Джошуа — безумный триллер! Энтони дважды побывал в нокдауне, но победил
Возвращение Джошуа — безумный триллер! Энтони дважды побывал в нокдауне, но победил

Ещё весной появились новости, что на осень планируется поединок двух звёздных британцев. К тому времени уже было известно, что Фьюри возобновил карьеру и будет драться с Арсланбеком Махмудовым. Тайсон победил, потом прямо в ринге начал говорить с Джошуа и бросил ему вызов. Позже Эдди Хирн, промоутер Эй Джея, обрисовал план действий: «У нас будет контракт, и мы его ещё не подписали, но мы обсуждаем финальные пункты соглашения о возвращении на ринг в июле, а затем — о поединке с Тайсоном Фьюри. Как только мы подпишем это соглашение, всё перейдёт в инициативу к Турки [Аль аш-Шейху] по части организации. Мы [Matchroom] будем промоутерами июльского боя. Думаю, что ноябрьский бой или какой бы он ни был будет продвигаться Sela. Я и Эй Джей, Тайсон Фьюри, у нас будет контракт, по которому Турки Аль аш-Шейх, по сути, финансирует бой. Ему решать, где бой будет проходить. Он также хочет войти в историю, не будет проводить его в каком-то случайном месте. Он хочет, чтобы этот бой дал фанатам то, чем он является — величайший бой в истории нашей страны. Надеюсь, что бой состоится в Великобритании. Хорошая новость в том, что, если мы примем такой [разминочный] бой, подпишем контракт на бой с Тайсоном Фьюри, всё, что вам нужно сделать — это кусать ногти в июле в течение 36 минут или меньше, ведь затем вы получите не бой века, а величайший бой всех времён».

Энтони Джошуа

Энтони Джошуа

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Итак, Фьюри провёл даже два разминочных боя, победил, Джошуа тоже подрался в июле, как и планировал. Ничего не должно помешать очной встрече, осталось определить дату. Главный вопрос — кому сейчас реально нужен этот бой? Потому что для большинства фанатов (особенно если это не британцы) это явно не тот поединок, который все будут с нетерпением ждать. Почему так вышло, несмотря на то что это одни из главных тяжей эпохи? Потому что на ринге встретятся худшая версия Джошуа и худшая версия Фьюри.

Достаточно посмотреть на бэкграунд обоих в последние годы. Фьюри дважды проиграл Александру Усику в титульных поединках, объявил о завершении карьеры и спустя год вернулся. Класса хватило на победы над Махмудовым и 46-летним Мариушем Вахом. Поляк подходил к этому противостоянию с 11 поражениями в последних 18 поединках и не так давно принимал участие во фрик-бое формата «три на одного». С таким Вахом Фьюри провозился семь раундов, на восьмой Мариуш просто не вышел. Всё это проходило в Таиланде, где сейчас и базируется Цыганский король, что не очень здорово влияет на его форму. В обоих разминочных боях Тайсон смотрелся, мягко говоря, не очень хорошо. Особенно по своим стандартам.

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри

Фото: Thananuwat Srirasant/Getty Images

Что касается Джошуа, то с сентября 2024 года у него нормальных боёв и не было. Тогда Энтони свели с Даниэлем Дюбуа, и британец закатил соотечественнику такие «похороны», что до сих пор откликается. Эй Джей проиграл нокаутом в пятом раунде, а до того трижды падал в нокдаун. Видимо, там же истощились остатки чемпионского «держака» Джошуа. С Джейком Полом получилась лёгкая прогулка, что неудивительно. Нечто похожее ждали и от поединка с малоизвестным албанцем Кристианом Пренгой, но тот умудрился дважды уронить Джошуа в первом раунде. Во второй трёхминутке британец вспомнил, что это всё же разминочный бой, и нокаутировал соперника. Добавьте к этому аварию в начале года, которая унесла жизни двух друзей Энтони, а сам он чудом выжил. Можно предположить, что сейчас и моральное, и физическое состояние Эй Джея оставляет желать лучшего.

И вот такие версии двух суперзвёзд мы увидим осенью. Это печальные сигналы для бокса. Понятно, что на кону стоят большие деньги и Джошуа с Фьюри всё равно соберут стадион, потому что вся их нынешняя форма прячется за огромными именами. Для дивизиона это бой тоже, по сути, мёртвый. Когда-то это мог быть бой за звание абсолютного чемпиона, однако не срослось. Потом в начале 2020-х тоже шли разговоры о поединке, но без толку. Сейчас это большая афиша, звёздные имена, наверняка крутая локация (говорят о «Мэдисон Сквер Гарден» и «Уэмбли»), однако если немного копнуть в текущую форму боксёров, то весь лоск слетает. Ещё печальнее, что сейчас в боксе ничего громче всё равно не придумать.

Фьюри без блеска прошёл Махмудова:
Чуда не случилось. Цыганский король расправился с Махмудовым
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Безусловно, для самих бойцов, промоутеров и менеджеров это шикарная возможность. Часть фанатов всё равно заполнит арену, и будет неплохая выручка с билетов. Придёт много рекламных денег. Но у многих фанатов останутся неприятный осадок и ощущение искусственности. Жаль, что в ринге окажутся худшие версии Джошуа и Фьюри.

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