Мы увидим бой худших версий Джошуа и Фьюри. И это печально для бокса

2026 год для бокса выдаётся довольно скудным на реально большие вывески: Теренс Кроуфорд ушёл, Сауль Альварес лечится, Александр Усик дерётся с кикбоксёрами, Джервонта Дэвис — в каком-то забвении, Джесси Родригес ещё не дорос до суперзвезды, а бои Райана Гарсии, Девина Хейни или Шакура Стивенсона не привлекают должного внимания. Разве что был бой Наои Иноуэ и Дзюнто Накатани, который без натяжек можно назвать топовым противостоянием. На этом фоне, казалось бы, афиша Тайсон Фьюри — Энтони Джошуа должна стать глотком свежего воздуха , однако так вышло, что этот поединок, скорее, добавляет вопросов.

Ещё весной появились новости, что на осень планируется поединок двух звёздных британцев. К тому времени уже было известно, что Фьюри возобновил карьеру и будет драться с Арсланбеком Махмудовым. Тайсон победил, потом прямо в ринге начал говорить с Джошуа и бросил ему вызов. Позже Эдди Хирн, промоутер Эй Джея, обрисовал план действий: «У нас будет контракт, и мы его ещё не подписали, но мы обсуждаем финальные пункты соглашения о возвращении на ринг в июле, а затем — о поединке с Тайсоном Фьюри. Как только мы подпишем это соглашение, всё перейдёт в инициативу к Турки [Аль аш-Шейху] по части организации. Мы [Matchroom] будем промоутерами июльского боя. Думаю, что ноябрьский бой или какой бы он ни был будет продвигаться Sela. Я и Эй Джей, Тайсон Фьюри, у нас будет контракт, по которому Турки Аль аш-Шейх, по сути, финансирует бой. Ему решать, где бой будет проходить. Он также хочет войти в историю, не будет проводить его в каком-то случайном месте. Он хочет, чтобы этот бой дал фанатам то, чем он является — величайший бой в истории нашей страны. Надеюсь, что бой состоится в Великобритании. Хорошая новость в том, что, если мы примем такой [разминочный] бой, подпишем контракт на бой с Тайсоном Фьюри, всё, что вам нужно сделать — это кусать ногти в июле в течение 36 минут или меньше, ведь затем вы получите не бой века, а величайший бой всех времён».

Энтони Джошуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Итак, Фьюри провёл даже два разминочных боя, победил, Джошуа тоже подрался в июле, как и планировал. Ничего не должно помешать очной встрече, осталось определить дату. Главный вопрос — кому сейчас реально нужен этот бой? Потому что для большинства фанатов (особенно если это не британцы) это явно не тот поединок, который все будут с нетерпением ждать. Почему так вышло, несмотря на то что это одни из главных тяжей эпохи? Потому что на ринге встретятся худшая версия Джошуа и худшая версия Фьюри .

Достаточно посмотреть на бэкграунд обоих в последние годы. Фьюри дважды проиграл Александру Усику в титульных поединках, объявил о завершении карьеры и спустя год вернулся. Класса хватило на победы над Махмудовым и 46-летним Мариушем Вахом. Поляк подходил к этому противостоянию с 11 поражениями в последних 18 поединках и не так давно принимал участие во фрик-бое формата «три на одного». С таким Вахом Фьюри провозился семь раундов, на восьмой Мариуш просто не вышел. Всё это проходило в Таиланде, где сейчас и базируется Цыганский король, что не очень здорово влияет на его форму. В обоих разминочных боях Тайсон смотрелся, мягко говоря, не очень хорошо . Особенно по своим стандартам.

Тайсон Фьюри Фото: Thananuwat Srirasant/Getty Images

Что касается Джошуа, то с сентября 2024 года у него нормальных боёв и не было. Тогда Энтони свели с Даниэлем Дюбуа, и британец закатил соотечественнику такие «похороны», что до сих пор откликается. Эй Джей проиграл нокаутом в пятом раунде, а до того трижды падал в нокдаун. Видимо, там же истощились остатки чемпионского «держака» Джошуа. С Джейком Полом получилась лёгкая прогулка, что неудивительно. Нечто похожее ждали и от поединка с малоизвестным албанцем Кристианом Пренгой, но тот умудрился дважды уронить Джошуа в первом раунде. Во второй трёхминутке британец вспомнил, что это всё же разминочный бой, и нокаутировал соперника. Добавьте к этому аварию в начале года, которая унесла жизни двух друзей Энтони, а сам он чудом выжил. Можно предположить, что сейчас и моральное, и физическое состояние Эй Джея оставляет желать лучшего .

И вот такие версии двух суперзвёзд мы увидим осенью. Это печальные сигналы для бокса. Понятно, что на кону стоят большие деньги и Джошуа с Фьюри всё равно соберут стадион, потому что вся их нынешняя форма прячется за огромными именами. Для дивизиона это бой тоже, по сути, мёртвый. Когда-то это мог быть бой за звание абсолютного чемпиона, однако не срослось. Потом в начале 2020-х тоже шли разговоры о поединке, но без толку. Сейчас это большая афиша, звёздные имена, наверняка крутая локация (говорят о «Мэдисон Сквер Гарден» и «Уэмбли»), однако если немного копнуть в текущую форму боксёров, то весь лоск слетает . Ещё печальнее, что сейчас в боксе ничего громче всё равно не придумать.

Безусловно, для самих бойцов, промоутеров и менеджеров это шикарная возможность. Часть фанатов всё равно заполнит арену, и будет неплохая выручка с билетов. Придёт много рекламных денег. Но у многих фанатов останутся неприятный осадок и ощущение искусственности. Жаль, что в ринге окажутся худшие версии Джошуа и Фьюри.