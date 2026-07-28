Спарринг-партнёр Гейджи и любитель борьбы. Кто подерётся с Усманом Нурмагомедовым

В ночь с 31 июля на 1 августа в Нью-Йорке, США, состоится масштабный турнир лиги PFL. В главном событии вечера пройдёт титульный поединок в лёгком весе: обладатель пояса Усман Нурмагомедов проведёт защиту против небитого американца Арчи Колгана.

Для Нурмагомедова предстоящий бой, вероятно, будет последним в PFL. У Усмана заканчивается контракт, а сам Нурмагомедов стремится попасть в UFC. Заключительной проверкой для брата Хабиба перед потенциальным переходом в лучшую лигу мира станет Арчи Колган.

Колган вряд ли известен широкой аудитории, но при этом, конечно, не стоит списывать американца со счетов. Арчи 30 лет, он родился и вырос Денвере и имеет ганские корни. Многие бойцы, которые добиваются каких-то определённых высот, начинают заниматься спортом с детства. Колган тоже пробовал себя в разных направлениях, причём не только в единоборствах: были и лёгкая атлетика, и футбол. Но в итоге выбор пал на борьбу, хотя каких-то особых результатов Арчи не добился.

Арчи Колган в борьбе Фото: из личного архива Колгана

Колган не стремился стать профессиональным спортсменом, закончил университет в Денвере и собирался строить карьеру вне спорта. Но тогда коренастого борца заметил один из тренеров и позвал в зал для ММА-тренировок. Арчи согласился, втянулся в процесс и загорелся смешанными единоборствами. И всё это в 22 года – в достаточно серьёзном возрасте для новичка.

В 2019 году Колган дебютировал в любителях, а в 2021 – в профессионалах. Интересно, что в карьере Арчи не было выступлений в каких-то локальных лигах: он сразу попал в LFA, а после оказался в Bellator. Между этим он провёл один бой в лиге Хабиба Нурмагомедова – Eagle FC: вряд ли Орёл тогда видел в Колгане соперника по титульному поединку своего брата.

Но Арчи продолжал усердно работать на тренировках и прогрессировать. Во многом этому способствовало знакомство с Камару Усманом и Джастином Гейджи. Колган стал проводить с ними совместные тренировки, как и с другими топовыми бойцами, что, конечно, влияло на быстрое развитие американца. Более того, например, с Гейджи он прошёл весь тренировочный лагерь во время подготовки Джастина к своей самой большой победе в карьере – над Илией Топурией, и был одним из основных спарринг-партнёров Хайлайта.

Арчи Колган с Джастином Гейджи и Камару Усманом Фото: из личного архива Колгана

Сам же Арчи обосновался в Bellator, где добыл восемь побед подряд и улучшил свой рекорд до 11-0. Когда лига прекратила своё существование Колган, как и многие другие бойцы, в том числе и Усман Нурмагомедов, перебрался в PFL. Дебюта пришлось ждать почти год, прошлым летом Колган одолел Мансура Барнауи, а в октябре выступил в карде турнира, где в главном событии Нурмагомедов в реванше победил Пола Хьюза. Там Арчи одолел Джея Джея Уилсона и стал главным претендентом на пояс. Усман зачистил весь дивизион, и других вариантов, кроме как свести чемпиона с Колганом, у организации не было.

Арчи – не самый зрелищный боец. Правильнее даже будет назвать его прагматичным бойцом, который умеет навязывать соперникам свой стиль. Колган не обладает внушительными габаритами для своей весовой категории: его рост – 175 см, размах рук – 177 см. Зачастую Арчи уступает своим соперникам в антропометрии, но это его нисколько не смущает. Конечно, в основе стиля Колгана лежит борьба. Коренастый и физически сильный американец ищет моменты для сближения и совершает переводы в партер. Тейкдауны у Арчи не особо разнообразные: чаще всего это проход в две ноги, бывают также и проходы в одну ногу. Но в основном Колган совершает броски за счёт физической мощи, а не за счёт техники. Также часто Арчи пользуется ситуацией, когда соперники выбрасывают неподготовленные кики с дистанции, подхватывает ногу оппонента и совершает перевод.

В партере Колган тоже действует не сильно разнообразно, его нельзя назвать мастером джиу-джитсу или грэпплинга: всего одна победа приёмом в 13 поединках. Но контроль опять же за счёт физической мощи у него неплохой, он может удерживать соперника на земле весь раунд, чем, собственно, часто и занимается. В партере он накидывает боковые удары, хаммерфисты, вставляет локти – делает всё для того, чтобы нанести урон сопернику, и чтобы у рефери не было оснований для поднятия бойцов в стойку.

Бой Арчи Колган — Мансур Барнауи Фото: Cooper Neill/Getty Images

Отличное кардио позволяет Арчи работать в таком стиле на протяжении трёх раундов: догнать соперника, сократить дистанцию, перевести и контролировать. Да, не самый яркий стиль, но вполне действенный — у Колгана 13 побед в 13 поединках.

Но вряд ли Арчи сможет удивить своей борьбой человека, который борьбой занимается с самого раннего детства. С соперниками уровня Усмана американец ещё не встречался в клетке, и есть ощущение, что Колган достаточно удобный оппонент для Нурмагомедова в стилистическом плане. В стойке у Нурмагомедова должно быть серьёзное преимущество: Арчи много пропускает с дистанции, а Усман как раз умеет и любит работать с дистанции. Переводить и удерживать чемпиона на земле Колгану тоже вряд ли удастся.

Поэтому на бумаге, конечно, Усман будет большим фаворитом в предстоящем поединке. Но Арчи фактически ничем не рискует: у него на кону в этом бою не стоит возможный переход в UFC, на него не давит ответственность, от него вряд ли ждут сенсации. И в таких ситуациях бойцы зачастую проявляют себя с лучшей стороны, и Колган будет готов воспользоваться шансом, если он у него появится.