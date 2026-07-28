Путь Вологдина в ММА — драма. А теперь он пришёл закатывать кровавые бои в UFC

1 августа в Сербии состоится первый в истории этой страны турнир UFC. В рамках ивента свой очередной поединок под эгидой организации проведёт россиянин Марк Вологдин, соперником которого станет местный боец Борислав Николич. После не самого удачного, но яркого дебюта в UFC для россиянина это шанс вернуться на победную тропу и не ставить под угрозу своё пребывание в лучшей лиге мира, в которую он так стремился попасть.

Вологдин начинал путь в каратэ-кекусинкай и в этой дисциплине выигрывал чемпионат мира и Европы. Но ближе к 18 годам решил, что хочет стать бойцом ММА . На подкасте «ЧБС» Марк об этом рассказывал: «Я учусь в универе, у меня созрела идея [попасть в UFC любой ценой], у меня ни рекорда, ничего нет. Я начинаю тренироваться в Питере, набиваю рекорд, сделал 7-3-1, базу получил, подтянул все аспекты, чтобы считаться ММА-бойцом. Закончил университет, дал маме диплом, сказал: «Я твою задачу выполнил, вот тебе диплом, держи, я свободен, а я поехал в Швецию». До отъезда Вологдин набивал рекорд в лигах MMA Series, где внезапно стартовал с ничьей, и Open FC.

Марк Вологдин Фото: Chris Unger/Getty Images

Марк нашёл тренера All Stars Gym в социальных сетях, связался с ним, договорились, что Вологдин приедет потренироваться, однако ближе к выезду тренер перестал отвечать Марку, и тот решился на авантюру — поехать вслепую с € 700 в кармане и просто прийти в зал. Было это в июле 2022-го. Пришлось заплатить € 100 за жильё и тренировки, причём место для сна было только возле клетки в самом зале : «Почти три недели я спал на полу возле клетки, но при этом ещё и нужно было тренироваться, высыпаться. У них есть комнаты в All Stars, поднимаешься наверх, там ещё одна комната, и в сумме получается восемь спальных мест. Однако там были ребята на сборах, все комнаты были заняты, поэтому я ждал, чтобы кто-то уехал. Потом, когда комната освободилась, я переехал туда, это был просто восторг. Только там окон нет, ничего нет, душно было, август, лежишь после тренировки в комнате и потеешь, просыпаешься и потеешь, это такое подвальное помещение. Но прикольно, и главное, что была кровать».

Там же, в All Stars Gym, тогда тренировался Хамзат Чимаев. По словам Вологдина, Борз помог ему уже на второй день после приезда . Хамзат сам с ним познакомился, вспомнил, что когда-то Наталья Дьячкова приезжала в All Stars и рассказывала про «маленького каратиста» из Карелии. Потом Чимаев позвал его с собой в тайское кафе поблизости к залу, накормил и помог частично решить проблему с питанием: «Он мне сказал: каждый раз, когда я прихожу сюда после тренировки, у меня будет здесь один приём пищи: «Берёшь тут что хочешь, скажи, чтобы на Хамзата записали». Кроме того, потом Чимаев свозил Вологдина в магазин и обновил ему всю экипировку, вплоть до щитков и перчаток.

После переезда в Швецию и попадания в команду Вологдин провёл ещё четыре поединка в рамках промоушена AFN: во всех победил досрочно и дважды защитил титул чемпиона в легчайшем весе. И дебютировал в этой весовой категории Марк тоже в Швеции. Причём приходилось драться под финским флагом, потому что Вологдину прямо говорили, что российскому бойцу боёв не дадут .

В октябре прошлого года Марк попал на Претендентскую серию Даны Уайта, где встретился с Хуаном Адрианом Луной Мартинетти, закатил яркую рубку, в которой нанёс сопернику 122 удара в голову, однако проиграл решением. Тем не менее контракт Вологдину выдали, так как он впечатлил Дану. Более того, Уайт дал обоим бойцам бонус по $ 25 тыс. Мечта Марка, к которой он пошёл после университета, исполнилась. И в UFC Вологдин не стал себе изменять — он устраивал шоу до прихода в лигу и старается это делать после подписания . В дебюте Марк был близок к поражению от Джона Кастанеды, но с соперника сняли балл во втором раунде, и это помогло уйти с ничьей.

Хотя Вологдин был недоволен: «Ну что, ребята. Ничья. Не знаю, как так получилось. Опять в рубку влез, заигрался и повёлся, наверное. На эмоциях опять получилось так. Услышал людей, завёлся и опять влез в эти рельсы обменов ударами. Но ничего страшного. Просто обидно. Ничья. По моему мнению, я выиграл первый раунд чисто. Второй – близкий, однако балл у него сняли. И третий – да, проиграл. Но не 10-8… Да не, не проиграл я 10-8, потому что всё равно попадал, тоже шёл вперёд, забирал эпизоды. Окей, я проиграл 10-9. Как это ничья? Не знаю, я расстроился. Для меня это поражение. Но будет уроком, что нельзя на судей оставлять».

Марк Вологдин Фото: Chris Unger/Getty Images

Позже Вологдин ответил и на критику по дебютному поединку: «На инстинктах. И он попадает, а я всё равно в голове себя опять: «Ну не уронит он меня, даже если я опущу руку». Но это глупость. Можете что угодно писать, что я оставляю здоровье, ещё что-то. Однако я сам выбрал этот путь. Я сам иду по этому пути. И поверьте, я получил самые лучшие эмоции в моей жизни. Самые. Я нереально кайфанул. С выхода, с обстановки, с того, как обо мне заботились. Я почувствовал уровень, что я в UFC. Окей, вы можете говорить, что это не уровень был, ещё что-то по технике, но честно – срать мне, очень насрать на это всё. Я просто кайфанул».

Впереди у Вологдина — новый вызов. Устраивать яркие и зрелищные бои — здорово, у Марка это получается. Однако сейчас важно ещё и добиться положительного результата, чтобы окончательно закрепиться в лиге.