Титульник брата Хабиба в PFL — история со звёздочкой. Усман решает: уйти или остаться?

Дата и время турнира PFL с главным боем Усман Нурмагомедов — Арчи Колган

В ночь с 31 июля на 1 августа в Нью-Йорке состоится очередной турнир PFL. Начало турнира запланировано на 23:00 мск, основной кард стартует в 2:00 мск.

В рамках главного события вечера непобеждённый чемпион организации в лёгком весе Усман Нурмагомедов проведёт очередную защиту титула. Соперником россиянина станет Арчи Колган, который также пока никому в ММА не проигрывал. Для Усмана это последний бой по действующему контракту с PFL.

Естественно, фанаты застыли в томительном ожидании. Одни практически не сомневаются, что сразу после завершения поединка Усман объявит, что продолжит свой путь в лучшей лиге мира – UFC. Другие уверены, что Нурмагомедов пока не будет подниматься в промоушен Даны Уайта, продолжит доминировать в PFL. Поэтому бой обещает получиться максимально интригующим. Кроме того, сам Колган далеко не подарок. И вполне может преподнести громкую сенсацию.

В соглавном событии звезда лиги Дакота Дитчева встретится с претенденткой Дениз Кильхольц.

Также на турнире выступят ещё два непобеждённых представителя команды Хабиба Нурмагомедова. Легковес Амру Магомедов будет биться с Анхелем Альваресом, а полутяжеловес Хабиб Набиев — с Джамелем Джонсом.

Россиянка Татьяна Постарнакова тоже проведёт бой на этом турнире, её соперницей станет экс-боец UFC Монтана Де Ла Роса.

Прямая трансляция турнира PFL с поединком Нурмагомедов — Колган

В России турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

Полный кард турнира PFL с главным боем Усман Нурмагомедов — Арчи Колган

Основной кард:

Усман Нурмагомедов — Арчи Колган;

Дакота Дитчева — Дениз Кильхольц;

Довлетджан Ягшимурадов — Симеон Пауэлл;

Амру Магомедов — Анхель Альварес.

Предварительный кард:

Рауфон Стотс — Лазаро Дайрон;

Дэвид Мартинес — Омар Эль-Дафрави;

Шон Гаучи — Аллан Бегоссо;

Мустафа Дьяхате — Закария Нишимве;

Хабиб Набиев — Джамель Джонс;

Монтана Де Ла Роса — Татьяна Постарнакова.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Прогноз на бой Усман Нурмагомедов — Арчи Колган

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего брата Усмана Нурмагомедова с непобеждённым американцем Арчи Колганом.

«Что будет с Усманом? Давайте мы сначала подерёмся. Крепкий соперник, у которого 13-0 под эгидой PFL. Он все бои выиграл, непобеждённый. Последние 10 лет тренируется с Джастином Гейджи, действующим чемпионом UFC. Как знаю, он ему даёт хорошие спарринги, ничем не уступает. Это самый крепкий соперник Усмана, который был в карьере. Может быть, Пол Хьюз [ещё], но бой покажет. Лично считаю, потому что у него хорошая бойцовская база, он непобеждённый, сильный, крепкий подбородок и голова, никогда его не роняли. Думаю, хорошая проверка для Усмана.

После боя у нас будет три месяца на переговоры. Будет зависеть от PFL: захотят отпустить или будут бороться. PFL — та организация, где последние шесть лет мои ребята выросли как бойцы, как личности, в плане опыта, боёв. Они очень многое дали нам».

33-летний российский боец ММА Александр Шаблий, выступающий в промоушене PFL, сделал прогноз на титульный поединок между Усманом Нурмагомедовым и Арчи Колганом.

«Шансы есть всегда и у всех. Вопрос только в том – какие. Я считаю, что пока Арчи рановато до победы над Усманом. Не хватает опыта, технической составляющей, чтобы стать чемпионом. Его манера ведения боя удобна для Нурмагомедова. Его хорошо можно держать на дистанции, контролировать ногами, не пускать бороться. Мне кажется, что поединок пройдёт все пять раундов. Усман, скорее всего, победит решением».