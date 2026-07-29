После громкой победы — грустное продолжение. Цзю получит титульник с ветераном?

В прошедшие выходные в Австралии прошёл знаковый боксёрский турнир, который возглавил любимец местных фанатов и экс-чемпион мира в первом среднем весе Тимофей Цзю. А соперником сына Кости Цзю стал суперзвёздный в недавнем прошлом Эррол Спенс, выходивший на ринг после трёхлетнего простоя. Практически все сходились во мнении, что это самый большой вызов для Цзю — ранее он не бился с боксёрами, обладающими столь значимым именем.

Тим хорошо справился. Спенс пытался навязать конкуренцию в первой половине боя, влезал в размены на ближней дистанции, неплохо работал передней рукой, но тратил на это очень много сил. Цзю контролировал темп боя, никуда не спешил и давил Эррола за счёт габаритов — американец выше, и у него больше размах рук, однако Тим выглядел крупнее, и была очень серьёзная разница в силе ударов. В итоге во второй половине поединка Спенсу пришлось чаще спасаться и почти забыть о своих атаках, а Цзю методично продавливал соперника и постоянно нависал над ним. Итогом стала довольно уверенная победа Тимофея на всех карточках судей — 118-110, 117-111, 117-111 .

Цзю заполучил большое имя в резюме и теперь вполне может считаться претендентом на титул в среднем весе. Последние два боя Тим провёл именно в этом дивизионе, завоевал пояс WBO International, а после победы над Спенсом упоминал чемпиона мира по версии WBA 43-летнего кубинца Эрисланди Лару : «Спасибо миру. Чувствую себя очень сильным в этом весе. Спасибо моей команде. Идём отмечать! Долго настраивался на бой с такой легендой. Понял, почему Спенс – один из величайших. У меня два легендарных наставника, пытаюсь копировать обоих. Дальше я бы хотел драться за пояс, может, подраться с Ларой. Наследие Цзю продолжает жить!»

Эрисланди Лара Фото: Omar Vega/Getty Images

После такой большой победы, пусть и над человеком, который бо́льшую часть карьеры провёл в полусреднем весе, хотелось бо́льшего для Цзю, однако он выбрал путь наименьшего сопротивления. Средний вес и без того выглядит довольно удручающе, чемпионами, помимо ветерана Лары, являются Карлос Адамес (WBC) и Дензел Бентли (WBO), а потенциальный лидер дивизиона Жанибек Алимханулы отбывает допинг-дисквалификацию. И даже из этих чемпионов Цзю нацелился на самого возрастного. Можно понять — на бумаге есть прямой путь к покорению второй весовой категории. Однако выглядит грустно . И это не только проблема Цзю, но и бокса, в котором понятие «чемпион мира» давно размылось. Уже достаточно не быть лучшим, а просто оказаться в нужное время в нужном месте. Это не проблема Цзю, но лучшим в среднем весе его пока не назвать — в активе только бой с Денисом Нурджей и победа над Спенсом не из этой весовой категории.

Промоутер Джордж Роуз тоже обозначил Лару в качестве приоритетной цели: «Считаю, что бой с Ларой должен быть следующим. Я бы с удовольствием провёл его здесь, в Сиднее, или вообще в Австралии. Считаю, что Тим готов для него. И если он верит, что может это сделать, я тоже верю. Он уже боксировал за титул чемпиона мира, и я бы очень хотел это сделать [ещё раз]». Если учитывать, что по статусу Цзю превосходит и Лару, и остальных чемпионов, то бой в Австралии за титул не выглядит чем-то нереальным. Тем более в США дела у Тима не клеятся.

Тим Цзю Фото: Brendon Thorne/Getty Images

Плохо то, что это выглядит, как уход от по-настоящему серьёзной конкуренции . Если в среднем весе – застой, то первый средний дивизион, напротив, переполнен топами: Джарон Эннис, Верджил Ортис, Себастьян Фундора, Бахрам Муртазалиев, Ксандер Зайас, Исраил Мадримов, Йоенис Теллез. Бой Тима Цзю с любым из них привлечёт больше внимания, чем поединок с Ларой. Никита Цзю, к слову, тоже недалеко от топ-позиций в первом среднем весе.

Но есть и плюс — совсем недавно казалось, что карьера Цзю совсем заглохла. Два поражения от Фундоры, одно из которых — досрочное, уничтожение от Бахрама Муртазалиева. Было похоже на похороны большой карьеры, однако Тим нашёл способ перезагрузиться, сменил команду и вот снова рядом титульник. Скорее всего, никто не удивится, если к концу года Цзю встретится с Ларой где-то в Сиднее и завоюет титул в среднем весе.