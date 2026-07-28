Конор заходит на «последний танец». Ноториус окончательно закопает карьеру?

Конор Макгрегор – самая яркая личность в истории UFC. Пожалуй, спорить с этим бессмысленно. Он проделал легендарный, пусть и не совсем однозначный путь. И теперь Ноториус приближается к завершению профессиональной карьеры. Если говорить откровенно, многие уже и не верили, что ирландец вернётся. А он вышел в октагон. Правда, сделал это так, что разочаровал и себя, и своих фанатов. Но после завершения поединка с Максом Холлоуэем он не стал класть перчатки в центр клетки. Более того, если судить по всему, что происходит после турнира UFC 329, Конор намерен подраться ещё хотя бы раз. Вот только возникают реальные сомнения относительно того, что это действительно стоит делать.

Сразу после поединка Макгрегор однозначно заявил, что собирается выступать дальше. Реакция на это получилась спорной. С одной стороны, каждый выход Конора в клетку – это событие с приставкой «супер». Достаточно просто посмотреть, как быстро были распроданы билеты на UFC 329, какую аудиторию турнир собрал у экранов. С другой – само выступление обернулось крахом. Уже на стартовых мгновениях поединка ирландец получил жуткую травму, а дальше всё это превратилось в откровенное мучение. Естественно, преданные фанаты Ноториуса больше не хотели бы видеть его в таком положении, когда он лежит на канвасе и ожидает завершения поединка. Однако сам Макгрегор думает иначе. Он уже заявил, что ещё один бой проведёт совершенно точно .

Конор Макгрегор бывший чемпион UFC в двух весовых категориях «То, что должно было стать избиением поколения, теперь сбрасывается. IFW 2027. «Последний танец».

Почему Конор никак не хочет завершить профессиональную карьеру? У этого, по ощущениям, есть сразу несколько причин. Во-первых, Макгрегор явно не желает уходить на такой минорной ноте. В пяти последних поединках у Ноториуса четыре поражения. Конечно, в такой ситуации очень хочется закончить свой славный путь на пике. Правда, можно попасть в ловушку. И оказаться в той же ситуации, что и Тони Фергюсон. Тот так долго проигрывал, что в итоге стал посмешищем. А одержать победу на финишной прямой карьеры в MMA у него так и не получилось. Перед уходом из UFC он проиграл восемь (!) раз подряд.

Во-вторых, Конор по-прежнему делает кассу. По информации инсайдера и журналиста Ариэля Хельвани, Макгрегор получил $ 15,04 млн в качестве базового гонорара . И это далеко не все деньги, которые улетели в копилку ирландца. Складывается впечатление, что даже через год Ноториусу будут готовы много заплатить много за выход в клетку. Да, возможно, в два-три раза меньше, чем за поединок на UFC 329. Но это всё равно огромные деньги для любого бойца. И Макгрегор, есть ощущение, исключением не является. Он старается вкладываться в бизнес, генерирует много идей в этом направлении. Для любого человека финансы – это очень важная часть жизни. А выход в клетку – отличная возможность лишний раз обеспечить себе безбедную старость.

Конор Макгрегор Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Большой вопрос относительно того, с кем именно драться Конору дальше. Варианты есть. Причём их достаточно много. Самое главное – не повторять ошибок 2026 года. А именно – не давать Макгрегору действующего бойца, который демонстрирует очень неплохие перформансы. В противостоянии с Максом было заметно, что у ирландца нет никаких шансов. И дело даже не в травме. После такого простоя сложно на равных конкурировать с парнем, находящимся в тонусе. Есть уверенность, что Холлоуэй размолотил бы Ноториуса даже без злополучного повреждения. Правда, при этом именно закрытие трилогии с Максом активно обсуждается и самими бойцами, и болельщиками. Но есть ощущение, что лучше этого не делать.

Всегда можно достать с «антресоли» вариант с Майклом Чендлером. Для американца это отличный шанс провести громкий бой и завершить карьеру. Кроме того, у парней – история. Они выступали в качестве тренеров на шоу The Ultimate Fighter и несколько раз сильно конфликтовали. А также прогревали своей поединок, который в итоге так и не состоялся. Теперь есть возможность довести дело до конца. И есть ощущение, что даже тут Конор теперь будет выглядеть аутсайдером. Ещё более серьёзным андердогом он будет в том случае, если возобновит карьеру Дастин Порье. Важно отметить, что именно Бриллиант пустил дела Макгрегора под откос перед тем, как ирландец взял долгую паузу. И у них есть свои счёты. Порье уже сказал, что готов вернуться ради такого боя: «Когда Макгрегор восстановится — пусть свяжется со мной. Конор, я готов вернуться и избить тебя снова, но уже в полусреднем весе».

Конор Макгрегор и Дастин Порье Фото: Chris Unger/Getty Images

Конор не голословен. Он взял на восстановление год. И хочет провести последний поединок. Макгрегор совершенно точно заслужил прощальный бой. И, видимо, выступит в UFC ещё раз. Вот только есть опасения, что этим шагом ирландец лишний раз закопает свою карьеру. Конора можно любить. Макгрегора можно ненавидеть. Однако всегда больно, когда профессиональный путь легенд завершается именно минорными нотками. Хочется верить, что у Ноториуса всё будет иначе.