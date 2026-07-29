«Двойнику» Гуськова грозит 20 лет тюрьмы. Что натворил Энтони Смит?

Энтони Смит – боец со славным именем в смешанных единоборствах. Львиное сердце – именно такое прозвище носил американец во время выступлений. А совсем недавно стал переживать новый пик популярности. Связано это было и с возобновлением карьеры, и со схожестью с Богданом Гуськовым. Многие даже называли парней близнецами и «двойниками». Но, к сожалению, накануне имя Смита стало звучать с очень неприятным оттенком. Стало известно, что Энтони задержан полицией и обвиняется в тяжких преступлениях. Если всё подтвердится, Львиное сердце может отправиться в тюрьму на очень длительный срок.

Энтони Смит Фото: Chris Unger/Getty Images

Началось всё с того, что новость появилась на авторитетном портале Sherdog. Согласно информации источника, Смит оказался под стражей в штате Небраска. Он был помещён в тюрьму округа Сарпи. Однако, что намного важнее, Энтони предъявили внушительный список обвинений. Просто загибайте пальцы. Смит обвиняется в домашнем насилии с причинением тяжкого вреда здоровью, угрозах террористического характера и незаконном лишении свободы первой степени . Правда, пока не раскрываются подробности тех самых инцидентов, которые стали причинами задержания. Но можно смело говорить, что дыма без огня не бывает. В таких случаях подобные обвинения не звучат просто так. Видимо, у Энтони действительно огромные проблемы с законом.

Теперь многие фанаты таланта американца обеспокоены. А всё потому, что предварительные прогнозы по будущему Смита выглядят крайне неутешительными. Если всё подтвердится, Энтони грозит тюремный срок – до 20 лет лишения свободы . Сейчас Львиному сердцу – 38. И если наказание будет максимальным, то освободится он лишь в 58 лет. Вернуться к привычному ритму жизни после такого будет практически невозможно. Поэтому теперь фанаты с большим нетерпением ждут момента, когда начнут появляться новости относительно произошедшего. Однако, повторимся, вряд ли можно говорить об ошибке и случайности. Такие обвинения не предъявляются просто так.

Энтони Смит Фото: Josh Hedges/Getty Images

Грустно осознавать, что карьера Смита может завершиться именно так – попаданием в тюрьму на длительный срок. Причём именно по таким обвинениям, которые вряд ли сочетаются с его боевым прозвищем. Львиное сердце действительно всегда был образцом мужественности в клетке. И никогда не позволял себе «изображать». Он вполне мог стать чемпионом UFC в полутяжёлом весе. Бился с Джоном Джонсом и в четвёртом раунде получил удар коленом. Мог исполнить Алджамейна Стерлинга и рухнуть на канвас. Тогда чемпионский пояс оказался бы в его руках. Но Энтони продолжил поединок и уступил Костяному лишь судейским решением, пусть и единогласным. Однако нынешние новости фактически ставят серьёзный крест на всём образе мужественного и правильного бойца.

Кроме того, случившееся – это огромный репутационный удар по UFC. И дело даже не в том, что Смит был бойцом организации на протяжении долгого времени. Нужно понимать, что с апреля 2025 года Энтони там не выступает. Вопрос в другом. Американца постоянно приглашали на различные студии и шоу. Он был аналитиком и экспертом организации. Поэтому подобные вещи неизбежно откладывают неприятный след и на промоушене. К слову, в последнее время подобных «пятен» слишком много. «Прилетело» даже от Дастина Порье, который всегда считался одним из образцово-показательных парней во всех планах. Теперь на «кривую дорожку» встал Смит.

Энтони Смит Фото: Josh Hedges/Getty Images

Делать поспешных выводов не хочется. Но, к сожалению, чаще всего подобные новости находят своё подтверждение в полной мере. Бойцы – это эмоциональные и экспрессивные люди, которые зачастую оказываются впутанными в криминальные истории. Поэтому теперь остаётся лишь следить за судьбой Энтони.