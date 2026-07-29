Куда пропадают чемпионы UFC? Долгий простой с поясом — новый тренд

В минувшие выходные на турнире UFC в Абу-Даби в октагон вернулся Магомед Анкалаев – бывший чемпион лиги в полутяжёлом весе. Он буднично разобрался с Богданом Гуськовым и заявил о намерении вновь подраться за пояс. Претензии Магомеда на титул выглядят логичными: он первый номер рейтинга, только что закрыл первое за восемь лет поражение – с кем ещё драться чемпиону, если не с ним? Но у новоиспечённого обладателя пояса Карлоса Ульберга – другое мнение.

«Вот что я думаю после вчерашних боёв. Анкалаев против Иржи Прохазки – дайте им обоим провести полноценный лагерь. Это бой, которого заслуживает дивизион, и с точки зрения стилей он понравится фанатам. Пауло Коста против Халила Раунтри. Непредсказуемый матч. Высокий риск, высокая награда. Кто-то из них мощно выстрелит в этих боях. К тому времени, когда всё уляжется, я буду готов. К любому, кто бы ни заслужил титульный поединок. Увидимся в 2027 году», — написал Ульберг на своей странице в социальной сети.

«Отличная» тактика от Карлоса: претенденты будут разбираться друг с другом, а чемпион собирается раздавать всем советы, отсиживаясь в лазарете с поясом. Ульберг получил травму в чемпионском бою с Иржи Прохазкой, сумел победить, но после этого заявил, что будет восстанавливаться и вернётся только в 2027 году. То есть весь дивизион должен год, а то и больше, ждать, пока Карлос залечит травму. Достаточно странное поведение Ульберга, особенно на фоне бывших чемпионов в его дивизионе. Тот же Прохазка, получив травму, освободил пояс, чтобы не застаивать дивизион, его примеру последовал Джамал Хилл, тоже добровольно освободивший пояс из-за повреждения. Однако Ульберг посчитал иначе и пошёл по примеру другого бывшего чемпиона – Алджамейна Стерлинга. И Карлос далеко не один такой: долгий простой с поясом становится новым трендом.

Помните, как Стерлинг «выиграл» у Петра Яна в их первом поединке и забрал у россиянина пояс? Опустим историю с тем злосчастным коленом и актёрским мастерством Алджо, а напомним только, что после победы у Стерлинга возникла необходимость в операции: мол, старые травмы, с которыми Алджамейн шёл к титулу, дают о себе знать. Когда же их залечивать, если не после завоевания пояса, правда? Из-за этого Яну пришлось год ждать реванша, а за это время он успел выиграть временный титул.

Методом Стерлинга стали пользоваться и другие бойцы. В последнее время чемпионы всё чаще берут паузы, и простои становятся всё более длительными. Понять логику бойцов можно. Многие действительно дерутся, что называется, «на уколах», не долечивают повреждения, выходят на поединки не в оптимальной форме, цепляясь за каждую возможность приблизиться к титулу. А когда пояс оказывается в руках, то уже можно никуда не спешить и заняться здоровьем – претенденты подождут .

Так поступил Пётр Ян, который, к слову, активно критиковал в своё время Стерлинга. Российский боец в декабре взял реванш у Мераба Двалишвили и вернул себе пояс, после чего пропал с радаров и залечивает травмы. От этого, конечно, никто не застрахован, однако такие случаи уже становятся нормой для чемпионов. Хамзат Чимаев в августе прошлого года выиграл пояс в бою с Дрикусом дю Плесси, в ноябре перенёс операцию и вернулся только в мае этого года. Том Аспиналл всё ещё приходит в себя после тычка в глаз от Сириля Гана, хотя с того момента прошло уже девять месяцев. Дана Уайт также говорил о травме руки у Ислама Махачева, из-за которой возвращение в октагон российского чемпиона откладывалось, но сам Махачев эти слова опроверг, хотя он тоже не выступает с ноября прошлого года.

Есть чемпионы, которые берут долгую паузу, которая вообще никак не связана с травмами, что удивляет ещё больше. Проблемами со здоровьем хоть как-то можно объяснить долгие простои, а когда боец завоёвывает пояс и говорит, что он устал и ему нужен отдых, то это выглядит нелепо. Речь про Джастина Гейджи. Ветеран лёгкого дивизиона UFC под занавес карьеры всё же добрался до чемпионского пояса, однако защищать его не спешит. Сначала Джастин отмёл некоторых претендентов – например, Пэдди Пимблетта и Илию Топурию, заявив, что они недостойны получить титульный шанс, а после заявил, что нуждается в отдыхе и вернётся в октагон только в следующем году.

«Я уже дрался дважды в этом году, и очень редко вы видите меня дважды за год, так что шанс, что я вообще рассмотрю возможность снова драться в этом году, с учётом того, через что я прошёл, очень, очень, очень маленький. Мне нужен отдых», — приводит слова Гейджи портал Bloody Elbow.

Джастин Гейджи Фото: Dave Kotinsky/Getty Images

Ещё дальше пошёл всё тот же Илия Топурия. Прошлым летом он завоевал второй пояс, получив титульник сразу же после перехода в лёгкий вес. И после этого ушёл заниматься семейными делами – судиться и разводиться со своей супругой Джорджиной Узкатеги. Илия обскакал всех претендентов, которые годами выстраивали себе дорогу к титулу – и ушёл в закат на год вместе с поясом. Да, в UFC ввели временный титул, однако есть ощущение, что в таких случаях нужно просто лишать чемпиона пояса.

Тенденция наметилась не самая радужная для фанатов и, конечно, для лиги в том числе. Чемпионы не хотят особо рисковать своим статусом и завоёванным поясом, поэтому находят причины для отсрочки защит. Почему в UFC идут на поводу у бойцов – не особо понятно, особенно когда речь идёт про отдых и развод. Кажется, лиге пора задуматься о том, чтобы ввести обязательные защиты титула – например, по две за календарный год с момента завоевания пояса. Два боя в год – это не какой-то запредельный график, а вполне нормальная ситуация для бойцов.

Конечно, будут исключения, если бойцы получили в поединке серьёзные травмы и длительные отстранения – как, например, Топурия и Алекс Перейра после турнира в Белом доме. Однако если таковых нет, то чемпиона должны обязать проводить защиту, а если он не хочет – лишать его пояса. В таком случае и зрители будут чаще получать интересные чемпионские поединки, и лига будет больше зарабатывать на громких афишах, да и для бойцов это тоже возможность хорошо зарабатывать, а также укреплять своё наследие в спорте.