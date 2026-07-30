Дитчева — главная звезда PFL. Как дочь чемпионки по муай-тай стала супербойцом

В ночь с 31 июля на 1 августа на турнире PFL в Нью-Йорке британка Дакота Дитчева проведёт первый бой после годового простоя. Соперницей станет бывшая чемпионка мира Bellator Kickboxing Дениз Кильхольц – опытная ударница, которая предпочитает вести поединки в стойке. Противостояние станет соглавным событием турнира. Для Дитчевой этот бой имеет большое значение, так как после двух переломов кистей, сорванных планов и почти года без выступлений ей предстоит доказать, что она по-прежнему остаётся главным лицом женского дивизиона PFL.

Имя: Дакота Дитчева

Дакота Дитчева Дата рождения: 25 ноября 1998 года

25 ноября 1998 года Место рождения: Манчестер, Англия

Манчестер, Англия Гражданство: Великобритания

Великобритания Рост: 173 см

173 см Размах рук: 178 см

178 см Рекорд: 15-0

15-0 Весовая категория: наилегчайшая (до 57 кг)

наилегчайшая (до 57 кг) Команда: Manchester Top Team

Manchester Top Team Прозвище: Dangerous (Опасная)

Дочь чемпионки: как муай-тай определил путь Дакоты Дитчевой

Она родилась в Манчестере в семье, где боевые искусства были частью повседневной жизни. Её мать Лиза Ховарт – двукратная чемпионка Всемирной ассоциации кикбоксинга в супернаилегчайшем весе, а также чемпионка мира по тайскому боксу в суперлегчайшем весе. Именно она первой привела дочь в зал. Не ради будущих титулов, а затем, чтобы девочка научилась защищать себя и стала более дисциплинированной.

Дакота Дитчева с мамой Фото: Из личного архива

Ещё когда она была в подростковом возрасте, стало понятно, что талант Дакоты выходит далеко за рамки обычного увлечения. Она быстро начала выигрывать национальные турниры, затем – международные старты, а в 2016 году стала чемпионкой мира по любительскому муай-тай в составе сборной Великобритании. Тогда начало проявляться фирменное чувство дистанции. Большинство девушек предпочитали работать сериями руками, тогда как Дитчева уже строила бои вокруг мощных лоу-киков, коленей и контроля пространства.

Однако в муай-тай не было особых перспектив. Даже чемпионские титулы не гарантировали серьёзных заработков и мировой известности. Всё чаще лучшие ударники уходили в ММА. Дитчева решила не отставать. Переход оказался неожиданно лёгким. Благодаря годам в муай-тай она не тратила время на постановку ударной техники – вместо этого сосредоточилась на борьбе и защите от переводов. Уже в первых профессиональных поединках стало заметно, что большинство соперниц просто не успевают адаптироваться к её скорости.

Показательно, что дебютные победы редко затягивались дольше одного раунда. Дакота буквально ломала привычный ритм женских боёв. Пока многие осторожно работали вторым номером, британка с первых секунд включала высокий темп, постоянно меняла углы атаки и наносила тяжелейшие удары коленями в клинче.

От любительских титулов до PFL: стремительный взлёт

Настоящий прорыв произошёл уже в PFL.

В 2023 году организация запустила европейский турнир PFL Europe, и именно Дитчева стала его главным открытием. Сначала Опасная заставила капитулировать Малин Херманссон, затем нокаутировала шведку Корнелию Хольм, а в финале техническим нокаутом остановила итальянку Валентину Скатицци. Три досрочные победы подряд принесли британке первый титул PFL Europe и чек на $ 100 тыс.

Дакота Дитчева Фото: Cooper Neill/Getty Images

Уже в следующем сезоне Дитчева окончательно закрепилась в статусе одной из самых опасных ударниц женских ММА. На групповом этапе она досрочно остановила Лизу Молдин и Челси Хэкетт, а в полуфинале всего за четыре минуты нокаутировала опытную Джену Бишоп. В решающем поединке британке противостояла Тайла Сантос – бывшая претендентка на титул UFC, которая в 2022 году едва не отобрала пояс у Валентины Шевченко. Однако и она не смогла пройти всю дистанцию: во втором раунде Дитчева серией ударов по корпусу оформила технический нокаут, завоевала титул чемпионки PFL и получила $ 1 млн призовых. Эта победа сделала её первой британкой, выигравшей мировой титул в одной из ведущих организаций ММА.

К тому моменту её рекорд стал выглядеть шикарно – 14 побед без единого поражения, 12 нокаутов, всего несколько боёв дошли до решения судей. Но именно после самого успешного периода карьеры наступила самая тяжёлая полоса.

Двойной перелом и почти год без боёв: главное испытание

Летом 2025 года Дитчева сломала левую кисть во время поединка с Сумико Инабой. Вернуться планировала уже через несколько месяцев, однако во время подготовки в Таиланде получила ещё один перелом – теперь уже правой руки. Вместо очередного титульного похода последовали операции, реабилитация и почти год вне клетки. Позже британка признавалась, что переживала депрессию и тяжело переносила отсутствие тренировок, поскольку впервые за долгие годы лишилась привычного ритма жизни.

Дакота Дитчева Фото: Cooper Neill/Getty Images

За это время вокруг неё не утихали разговоры о возможном переходе в UFC. Многие болельщики считают, что именно Дитчева сегодня способна навязать борьбу сильнейшим девушкам планеты. Но сама спортсменка не спешит менять организацию. Её контракт с PFL ещё действует, а руководство лиги делает британку одним из центральных лиц промоушена.

Возвращение в бою с Кильхольц: шаг к UFC или новая глава в PFL?

Поэтому бой с Дениз Кильхольц становится своеобразной проверкой.

Нидерландка – бывшая чемпионка мира по кикбоксингу, которая не боится открытых разменов. Именно поэтому предстоящий поединок обещает стать одним из самых зрелищных на всём турнире. Если до травм Дитчева регулярно завершала встречи яркими нокаутами, то теперь важно показать, что долгий простой никак не сказался на её скорости, взрывной работе ног и фирменном тайминге. Для Дакоты во многом это будет борьба с собой, так как после травмы ей необходимо победить страх снова получить перелом при нанесении ударов в полную силу.

Для PFL возвращение Дакоты – событие стратегического масштаба. Лига давно сделала британку одним из главных лиц своего бренда, а сама Дитчева уже доказала, что умеет не только побеждать, но и превращать каждый выход в клетку в яркое шоу. Убедительная победа над Дениз Кильхольц подтвердит, что почти годичный простой не сказался на её уровне, а разговоры о возможном переходе в UFC станут ещё громче.