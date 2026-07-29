Бой Анкалаева и Косты — миссматч. Но может стать самым громким событием года

Минувшие выходные ознаменовались красивой победой Магомеда Анкалаева в UFC. Россиянин брутально расправился в максимально доминирующем стиле с Богданом Гуськовым. И, конечно, моментально пошли разговоры о том, каким именно будет будущее экс-чемпиона организации. Одни стали пророчить титульное противостояние с Карлосом Ульбергом, другие – закрытие трилогии с Алексом Перейрой.

Оба варианта выглядят очень интересными. Но многие забывают, что самым реальным на данный момент является третий. Это ещё один промежуточный поединок. Ульберг продолжает лечение и восстановление, Перейра размышляет, намерен ли он и дальше покорять тяжёлый вес. А для Магомеда есть один соперник, противостояние с которым просто обязано получиться шикарным.

Пауло Коста сразу принял решение «атаковать» Анкалаева. Случилось это, как только бразилец перебрался в полутяжёлый вес. Совсем недавно он постоянно раздражал Хамзата Чимаева. Причём делал это так искусно, что Борз был вынужден отвечать. Со стороны выглядело, будто между парнями буквально витает напряжение везде и повсюду. А конфликт раздувается очень сильно. В итоге парни так и не смогли сойтись в октагоне. У бразильца возникли проблемы со здоровьем в самый последний момент. Но вся эта история совершенно точно помогла Косте прокачаться в медийном плане. А теперь Пауло нашёл себе очередную «жертву». Южноамериканец давно понял этот бизнес. И понимает, что ему максимально выгодно провоцировать экс-чемпиона, разгонять потенциальный поединок.

Важно отметить, что после самой победы первым в атаку пошёл именно Анкалаев. Он решил сыграть на опережение и сам вызвал Пауло: «Мы не знаем, когда наш чемпион [Карлос Ульберг] вернётся. Если он выбыл на долгое время, я хотел бы оставаться активным. Так что если чемпион действительно выбыл, то, возможно, мы сможем провести хороший бой с [Пауло] Костой — если только он сам не будет убегать. Ты много говоришь, но мы оба знаем, что ты не хочешь драться со мной. Если ты настоящий мужчина, прими бой, и сделаем это . Если же нет, то держи свой рот на замке. Временный титул меня тоже устраивает. Никаких проблем».

Магомед Анкалаев Фото: Josh Hedges/Getty Images

Естественно, такой возможностью Коста воспользовался. За короткий отрезок времени он успел несколько раз заявить, что принимает вызов. И готов выйти на поединок против Магомеда: «Во имя всевышнего, спасу этот дивизион от однообразия и скуки. Убийца русских против скучных боёв. Говорят, что я главный претендент на временный пояс. Но, честно, я здесь, чтобы хорошо выглядеть и узнать, кого из русских должен побить следующим».

Для Косты это является прекрасной возможностью вернуть себе расположение организации. Не так давно вокруг Пауло сгущались тучи. Он постоянно срывал поединки и часто проигрывал. Однако «перезагрузиться» бразильцу помогли именно россияне. Сначала он в доминирующей манере оказался сильнее Романа Копылова. Правда, там победу получилось забрать лишь единогласным решением. Но превосходство Косты не вызывало никаких сомнений. А затем Пауло нокаутировал Магомеда Мурзаканова. И теперь вполне может стать участником поединка за временный титул UFC в полутяжёлом весе . И пока Ульберг лечится, соперник для него определится по спортивному принципу.

Пауло Коста Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Нужно понимать, что этот поединок может быть полезен не только бразильцу. Для Магомеда это тоже выглядит прекрасной опцией. Пауло умеет «залезать под кожу» и прокачивать свои противостояния. Вывести из себя Анкалаева практически невозможно.

Однако можно не сомневаться, что перед самим боем прогрев будет грандиозным. Возможно, на фоне высказываний южноамериканца раскроется и сам Магомед. Россиянина очень часто упрекают в скучности. Но бразилец совершенно точно церемониться и подбирать выражения не будет. А значит, Анкалаев сможет отвечать ровно так, как этого захочет. И можно даже не сдерживать себя в эмоциональных всплесках.

Если же всё-таки Магомед вновь решит отмолчаться, то можно не сомневаться, что Пауло вытащит прогрев поединка и сам. Такие истории в его жизни уже были.

При этом сам бой выглядит тотальным миссматчем. Магомед не раз доказывал, что является практически эталонным бойцом. А поражение от Перейры вполне можно списать на полученную во время подготовки травму. Есть ощущение, что на фоне универсальности Анкалаева Коста может просто потеряться. Но этот поединок может стать самым громким событием года. Во-первых, потому что накал страстей перед боем обязан быть запредельным. Во-вторых, потому что сам поединок обещает порадовать. В клетке парни способны закатить рубку в стойке. Анкалаев давно продемонстрировал, что борьба – не его единственный козырь. И с уровнем раскрутки Магомед и Пауло вполне могут замахнуться на бой года. Осталось только дождаться действий от матчмейкеров UFC.