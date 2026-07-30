Бой века, который мы потеряли. Праймовый Сен-Пьер стал бы жёстким испытанием для Хабиба

Очень часто мы задумываемся о том, какой бой претендует на громкое звание «Поединка века» в смешанных единоборствах. Выбор с каждым годом становится всё больше. Безусловно, пока основное внимание привлекает противостояние Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Парни действительно жёстко прокачали свой бой ещё до выхода в клетку, ирландец вёл безжалостный трэш-ток, возникал конфликт на конфликте. Но есть позиция, что в самом октагоне не было такого уровня сопротивления и интриги, чтобы говорить о настолько историческом характере боя. Орёл победил максимально уверенно, не позволил усомниться в своём величии. Однако был один поединок, который вполне мог превзойти всё, что мы вообще видели по спортивной составляющей. Но бой Хабиба и Жоржа Сен-Пьера мир так и не увидел.

Стоит отметить, что сами бойцы до сих пор продолжают размышлять о возможности проведения этого поединка. Например, канадец заявил, что свою профессиональную карьеру он был бы готов возобновить только ради того, чтобы столкнуться в клетке с Хабибом: «Если бы я вернулся только на один бой, то это был бы именно поединок против Хабиба. У меня бы, по сути, не было выбора. Не знаю, верил бы я в глубине души, что выиграю этот бой. Но я бы это сделал. Я бы принял этот вызов».

Правда, стоит отметить, что с возрастом бойцы становятся намного более прагматичными. И понимают, что далеко не каждый бой выгодно организовывать промоушену. В частности, тот же Сен-Пьер попытался объяснить, почему именно его поединок с Хабибом так и не состоялся. Канадец отметил, что доволен тем, как именно сложились обстоятельства. И посетовал на то, что если бы всё-таки подрался с Нурмагомедовым, то один из бойцов мог бы потерять в своей карьере очень важную вещь: «Возможно, если оглядываться назад, хорошо, что этого не случилось. Почему? Тогда кто-то из нас потерял бы свою ауру ».

Жорж Сен-Пьер Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Почему такой бой обязательно стал бы историческим? Жорж на тот момент добился в UFC очень многого. Он выдал стрик из 13 побед в лучшем промоушене на планете. Покорил полусредний дивизион, поднялся в средний вес, подрался с Майклом Чендлером и завоевал второй пояс. Правда, затем Сен-Пьер поставил свои выступления на паузу. Но провести поединок с Хабибом был готов. А ещё подошёл бы к нему с профессиональным рекордом 26-2, и у него был бы целый ряд достижений, которые навсегда вписаны в историю. Канадец провёл девять защит в UFC, дважды поднимался на вершину полусреднего веса, «подмял» под себя две категории, а также насобирал море бонусов. Но самое главное заключалось в другом. Жорж был невероятно мастеровитым, обладал шикарным набором навыков и в стойке, и в партере. Поэтому его называли бойцом, способным остановить Орла.

Хабиб предлагал Сен-Пьеру подраться в 2020 году. Он бросал канадцу вызов и получил положительный ответ. Видимо, в голове Нурмагомедова уже тогда был план: выйти в клетку, одержать победу и положить перчатки в центр октагона. Жорж даже после долгого простоя ответил на это согласием. Но в дело вмешалось руководство UFC. В итоге Хабиб провёл свой последний поединок простив Джастина Гейджи. А бой с Сен-Пьером так и остался несбыточной мечтой. А канадец позже лишь подтвердил, что причиной стала позиция боссов: «Хабиб хотел бой со мной. Я тоже хотел с ним подраться. Мы пытались сделать этот бой. Я считаю Хабиба лучшим бойцом в мире. Было бы здорово проверить себя против него. Но у UFC были другие планы. Как только я понял это, принял решение уйти. Желаю ему удачи. Я его большой фанат. Мне нравятся его бои. И с нетерпением хочу увидеть, что с ним будет дальше».

Последний бой Хабиба Нурмагомедова Фото: Josh Hedges/Getty Images

Любопытно, что чуть позже боссы лиги всё-таки спохватились. И попытались предложить Нурмагомедову бой против Сен-Пьера. Но летом 2021 года Орёл уже ответил им отказом. Причём достаточно красноречивым. Хабиб подчеркнул, что не особенно понимает, зачем этот поединок ему и Жоржу. Возможно, лишь пытался подсветить то, что в своё время организация так и не дала добро на проведение боя: «Дана Уайт сообщил мне, что Сен-Пьер хочет подраться со мной. Я ответил – что я могу сделать? Я уже закончил, понимаете? Я выдохся и закончил . Не понимаю, почему Жорж должен драться, у него наверняка есть деньги».

Мир смешанных единоборств действительно потерял бой века. Сомнений в том, что парни закатили бы историческую рубку, не возникает. Оба были невероятно мастеровитыми, оба – с безумным набором навыков в партере. А в стойке, пожалуй, канадец мог смотреться даже предпочтительнее. Можно напомнить, что восемь своих побед Жорж добыл нокаутами. Любопытно, что у Хабиба – столько же. Однако все прекрасно помнят, сколько критики получала ударка Орла. Но в итоге этот поединок так и не состоялся. Возможно, это действительно хорошо. Поскольку после таких боёв один из парней может оказаться «на обочине». Не хочется притягивать факты, однако именно после поединка с Хабибом у Конора начались большие проблемы по карьере. И полностью оправиться от них он не может до сих пор. Поэтому, возможно, Сен-Пьер действительно прав. Он рад, что так и не вышел в клетку с Хабибом. Но бой века мы действительно потеряли.