«Мы, русские, не обманываем!» Пельмень жёстко вырубил поляка в драматичном реванше

Сегодня, 30 июля, в Белграде, Сербия, проходит огненный турнир – Power Slap 22. Особенный интерес к этому событию – у фанатов из России. Свой очередной поединок проводил Пельмень, который уже стал суперзвездой этого вида спорта. Он встретился с представителем Польши Давидом Залевским.

Стоит отметить, что оппозиция была выбрана не просто так. У этого противостояния есть давняя история, которая тянется с далёкого 2021 года. Тогда парни столкнулись в финале крупного турнира по пощёчинам. Василий Камоцкий отлично начал поединок и выдал два шикарных удара. Однако после третьей атаки от оппонента чуть не отправился в нокаут. В итоге судьи приняли решение, что хотят назначить дополнительный раунд. Его лучше провёл именно Залевски, который забрал чемпионство. Но теперь это лишь подстёгивало Пельменя, подогревало в нём желание забрать реванш. Поэтому во время традиционного стердауна соперники сильно повздорили и едва не сцепились.

С начала 2025 года карьера Пельменя претерпела огромные изменения. Почему выбран именно этот отрезок? А всё потому, что тогда Камоцкий стал чемпионом лиги Power Slap. Могло показаться, что теперь перед Василием открываются дороги к тотальной доминации. Но вместо этого начались проблемы. Сначала пришлось защищать чемпионский титул в бою против Гавайского Киллера – Дэйна Вирнса. Поединок прошёл все пять раундов. И по его итогам большинством судейских голосов чемпион сменился. Затем россиянину предложили биться против Макини «Биг Мака» Ману. А там – снова судейский вердикт не в пользу Пельменя. Прикрыть серию из двух осечек уже получилось. Василий расправился с американцем Эвианом Скоттом. Но чтобы действительно полноценно говорить о чемпионской гонке, необходимо было побеждать Залевского любой ценой.

Сам Давид, очевидно, рассчитывал повторить тот самый успех 2021 года. Но память о поражении сильно подстёгивала Пельменя. На поединок он вышел максимально заряженным, а напряжение буквально витало в воздухе. Первым удар наносил Залевский. И сделал это крайне неудачно. Василий спокойно ухмыльнулся и произнёс фирменное: «Ням-ням-ням». А затем добавил, что такие удары «ест каждый день». Затем пришла очередь Камоцкого. И тут уж россиянин вложил в атаку всю силу. Он ударил настолько мощно, что отправил соперника в нокдаун. Но поляк всё-таки встал. Правда, пришлось позвать врача. У Давида возникли проблемы правой рукой. Во втором раунде он атаковал уже левой. И удар откровенно не получился. Его Василий выдержал слишком легко. А затем нанёс свою атаку. И отправил Залевского в нокаут .

Василий Камоцкий Фото: UFC Eurasia