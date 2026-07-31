PFL Нью-Йорк: «последний танец» брата Хабиба в лиге? Усмана ждёт непростой вызов. LIVE

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В ночь с 31 июля на 1 августа в Нью-Йорке состоится очередной турнир PFL. В рамках главного события вечера непобеждённый чемпион организации в лёгком весе Усман Нурмагомедов проведёт очередную защиту титула. Соперником россиянина станет Арчи Колган, который также пока никому в ММА не проигрывал. Для Усмана это последний бой по действующему контракту с PFL.
В соглавном событии звезда лиги Дакота Дитчева встретится с претенденткой Дениз Кильхольц.
Также на турнире выступит непобеждённый представитель команды Хабиба Нурмагомедова. Легковес Амру Магомедов будет биться с Анхелем Альваресом.
Свой бой проведёт россиянин Леван Хабалаев. Ему будет противостоять Представитель Гаити — Чами Дельва.
Россиянка Татьяна Постарнакова тоже проведёт бой на этом турнире, её соперницей станет экс-боец UFC Монтана Де Ла Роса.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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«Да, моё мнение — да», — сказал Нурмагомедов, отвечая на соответствующий вопрос от журналиста на пресс-конференции перед турниром.
Где смотреть турнир PFL с боем Усмана Нурмагомедова
В России турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.
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«Моё мнение — это уже произошло, это прямо сейчас. Самая сильная и величайшая чемпионская семья в истории», — приводит слова Нурмагомедова издание Cageside.
Дата и время турнира PFL в Нью-Йорке
Ивент пройдёт в ночь с 31 июля на 1 августа в Нью-Йорке, США на «UBS Arena». Начало турнира запланировано на 23:00 мск, основной кард стартует в 2:00 мск.
⚖️ Усман Нурмагомедов и Арчи Колган успешно сделали вес перед боем за титул PFL
Усман и Арчи показали одинаковый вес — 70,21 кг.
Полный кард турнира PFL с главным боем Усман Нурмагомедов — Арчи Колган
Основной кард:
- Усман Нурмагомедов — Арчи Колган;
- Дакота Дитчева — Дениз Кильхольц;
- Довлетджан Ягшимурадов — Симеон Пауэлл;
- Амру Магомедов — Анхель Альварес.
Предварительный кард:
- Рауфон Стотс — Лазаро Дайрон;
- Дэвид Мартинес — Омар Эль-Дафрави;
- Шон Гаучи — Аллан Бегоссо;
- Мустафа Дьяхате — Закария Нишимве;
- Монтана Де Ла Роса — Татьяна Постарнакова;
- Леван Хабалаев — Чами Дельва.