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Бой Усман Нурмагомедов – Арчи Колган, 1 августа 2026 – прямая-онлайн трансляция, смотреть, лайв, эфир

PFL Нью-Йорк: «последний танец» брата Хабиба в лиге? Усмана ждёт непростой вызов. LIVE
Сергей Сорокин
Getty Images
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А ещё в карде новый бой Постарнаковой.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 31 июля на 1 августа в Нью-Йорке состоится очередной турнир PFL. В рамках главного события вечера непобеждённый чемпион организации в лёгком весе Усман Нурмагомедов проведёт очередную защиту титула. Соперником россиянина станет Арчи Колган, который также пока никому в ММА не проигрывал. Для Усмана это последний бой по действующему контракту с PFL.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 03:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Арчи Колган

В соглавном событии звезда лиги Дакота Дитчева встретится с претенденткой Дениз Кильхольц.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Дакота Дитчева — Дениз Кильхольц
01 августа 2026, суббота. 03:00 МСК
Дакота Дитчева
Не началось
Дениз Кильхольц

Также на турнире выступит непобеждённый представитель команды Хабиба Нурмагомедова. Легковес Амру Магомедов будет биться с Анхелем Альваресом.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Амру Магомедов — Анхель Альварес
01 августа 2026, суббота. 02:30 МСК
Амру Магомедов
Не началось
Анхель Альварес

Свой бой проведёт россиянин Леван Хабалаев. Ему будет противостоять Представитель Гаити — Чами Дельва.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Леван Хабалаев — Чами Дельва
31 июля 2026, пятница. 23:30 МСК
Леван Хабалаев
Не началось
Чами Дельва

Россиянка Татьяна Постарнакова тоже проведёт бой на этом турнире, её соперницей станет экс-боец UFC Монтана Де Ла Роса.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Монтана Де Ла Роса — Татьяна Постарнакова
31 июля 2026, пятница. 23:55 МСК
Монтана Де Ла Роса
Не началось
Татьяна Постарнакова

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Перебить достижения Орла будет невероятно сложно:
Через «братские тернии» — к звёздам! Биография Усмана Нурмагомедова
Через «братские тернии» — к звёздам! Биография Усмана Нурмагомедова
Где смотреть турнир PFL с боем Усмана Нурмагомедова Дата и время турнира PFL в Нью-Йорке Полный кард турнира PFL с главным боем Усман Нурмагомедов — Арчи Колган
Live Сергей Сорокин

🔝 Усман заявил, что является лучшим чемпионом Bellator и PFL в истории

«Да, моё мнение — да», — сказал Нурмагомедов, отвечая на соответствующий вопрос от журналиста на пресс-конференции перед турниром.

09:47 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир PFL с боем Усмана Нурмагомедова

В России турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

09:47 Сергей Сорокин

🫂 Усман назвал свою семью лучшей в истории единоборств

«Моё мнение — это уже произошло, это прямо сейчас. Самая сильная и величайшая чемпионская семья в истории», — приводит слова Нурмагомедова издание Cageside.

09:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира PFL в Нью-Йорке

Ивент пройдёт в ночь с 31 июля на 1 августа в Нью-Йорке, США на «UBS Arena». Начало турнира запланировано на 23:00 мск, основной кард стартует в 2:00 мск.

09:46 Сергей Сорокин

⚖️ Усман Нурмагомедов и Арчи Колган успешно сделали вес перед боем за титул PFL

Усман и Арчи показали одинаковый вес — 70,21 кг.

09:45 Сергей Сорокин

Полный кард турнира PFL с главным боем Усман Нурмагомедов — Арчи Колган

Основной кард:

  • Усман Нурмагомедов — Арчи Колган;
  • Дакота Дитчева — Дениз Кильхольц;
  • Довлетджан Ягшимурадов — Симеон Пауэлл;
  • Амру Магомедов — Анхель Альварес.

Предварительный кард:

  • Рауфон Стотс — Лазаро Дайрон;
  • Дэвид Мартинес — Омар Эль-Дафрави;
  • Шон Гаучи — Аллан Бегоссо;
  • Мустафа Дьяхате — Закария Нишимве;
  • Монтана Де Ла Роса — Татьяна Постарнакова;
  • Леван Хабалаев — Чами Дельва.
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