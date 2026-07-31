Лига Джейка Пола поглотит PFL. Почему это хорошо для UFC и MMA в целом?

В конце 2023 года Professional Fighters League, заручившись поддержкой спонсоров из Саудовской Аравии, поглотила престижный промоушен Bellator, считавшийся второй по силе (бренда в том числе) лигой мира. Подавалось всё это как создание мощного конкурента для UFC: Гран-при на миллионы, серьёзное пополнение ростера плюс звёздные подписания в лице Фрэнсиса Нганну и Джейка Пола. Реальность оказалась суровой для PLF: призовые Гран-при сначала сократили вдвое, а потом формат вообще упразднили, немало звёзд разбежались (в UFC тоже), а Нганну и Пол на двоих выступили один раз за три года. Кроме того, явно бросалось в глаза, что денег немало, но нет понимания, как их правильно инвестировать.

Итог таков — в 2026 году на горизонте появился промоушен MVP MMA, совладельцем которого является Джейк Пол, а спустя несколько месяцев стало известно, что новая лига поглотила PFL . В пресс-релизах обеих организаций говорится о создании глобальной величины в единоборствах. В MVP уже добились успехов в боксе, это направление будет существовать и дальше, а PFL превратится в MVP MMA. Полностью процесс слияния завершится к концу 2026 года. Руководителями объединённой лиги станут Накиса Бидариан и Джейк Пол . А глава PFL Джон Мартин займёт в MVP позицию генерального директора и будет членом совета директоров.

«Мы создаём организацию, в центре внимания которой — интересы бойцов. Мы представим бокс и ММА мирового уровня, первоклассные живые шоу, программы развития спортсменов и глобальную дистрибуцию контента. Будущее единоборств уже здесь. Добро пожаловать», — говорится в заявлении MVP.

На бумаге это уже более серьёзный конкурент для UFC. Это не значит, что они будут в состоянии тягаться с таким монстром сразу, но во всяком случае на рынке будет новый сильный игрок, что пойдёт на пользу и ММА в целом, и UFC в частности. В последние годы в главном промоушене мира ивенты стоят на потоке и уже не нужно гоняться за хорошими продажами PPV — есть контракт с Paramount на $ 7,7 млрд, которые организация получит в любом случае. Такая база и репутация позволяли UFC вообще не замечать попыток с ними конкурировать, и Дана Уайт публично высмеивал PFL.

Дана Уайт Фото: Chris Unger/Getty Images

Для чего вообще нужна конкуренция? Взгляните на турнир UFC 330, который возглавляет Ислам Махачев. Если вынесем за скобки два титульника, то на номерном ивенте не будет ни одного (!) рейтингового бойца. И это турнир, в главном событии которого дерётся первый номер pound-for-pound. Или посмотрите на кард ивента UFC Fight Night 284; он пройдёт 8 августа и возглавят его Матеуш Гамрот и Куиллан Салкиллд. Вы вряд ли найдёте больше одного-двух боёв, которые реально заинтересуют среднестатистического фаната ММА. Такие слабые турниры с точки зрения наполнения — одно из следствий того, что UFC не получает никакой конкуренции и мотивации сделать что-то лучше кого-то. Прошёл турнир в Белом доме, прошёл турнир с Конором Макгрегором, и на ближайшее время можно не сильно стараться, чтобы собрать сильный кард.

А когда возникает хотя бы подобие конкуренции, то и UFC приходится действовать иначе. Пример — майский турнир MVP MMA, где выступали Ронда Роузи, Джина Карано, Фрэнсис Нганну, Нейт Диаз и другие. После него UFC вернул в лигу Робелиса Деспанье, которого увольняли с рекордом 1-2, и подписали яркого и талантливого француза Саладина Парнасса — на MVP он в первом раунде нокаутировал Кеннета Кросса. В UFC о нём знали, но до его выступления в лиге Джейка Пола хотели подписать его на базовый контракт. После — взяли с улучшенным окладом и дали сразу возглавить турнир в Париже с Дэном Хукером, бойцом из топ-10.

Саладин Парнасс Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Это лишь один пример того, как конкуренция может помочь. Объединение PFL и MVP — практически идеальный вариант на бумаге . У PFL есть неплохой ростер бойцов, но они не могут привлечь внимание к своим турнирам. Отказ от Гран-при, введение рейтингов и более чёткая и понятная структура турниров в этом не помогли. Плюс бюджеты были уже не такими хорошими, как в первый год после поглощения Bellator. В случае с MVP всё наоборот — есть понимание, как раскручивать, есть деньги и есть стабильный медиагигант за спиной в лице Netflix. Но при этом не было постоянного ростера, календаря турниров и понимания, куда двигаться. А объединение поможет двум промоушенам нивелировать главные минусы друг друга .

Безусловно, UFC всё равно будет на несколько голов выше, но с Джейком Полом у MVP есть шансы хотя бы заявить о себе. Во всяком случае, он точно на это настроен: «В Wall Street Journal написали, что мы хотим вступить в конфликт с UFC. Не просто хотим затеять конфликт, мы хотим победить».

Джейк Пол Фото: Dominik Bindl/Getty Images

Но ещё вопрос, останутся ли все звёзды на месте и не потеряют ли их соглашения силу. Например, у Усмана Нурмагомедова истекает контракт, а это первый номер рейтинга P4P и одна из главных звёзд лиги. И мы уже видели, как при слиянии PFL и Bellator многие бойцы с большими именами ушли в UFC. Это будет важной задачей для MVP MMA. Если всё удастся, то у бойцов будет возможность выбирать. Пусть бренд UFC всё равно будет выше на несколько голов и выступление в промоушене будет мечтой для многих бойцов, но в новой лиге смогут дать хорошую площадку и гонорар. А это уже немаловажно. В UFC если даже не почувствуют конкуренции как таковой, то хотя бы будут иногда оглядываться и учитывать наличие MVP MMA на рынке .

И вот уже пошли первые слухи о поединке Нганну с Рико Верхувеном в ММА, о дебюте Джейка Пола в смешанных единоборствах. Ждём начала новой эпохи?