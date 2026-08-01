Русская Валькирия неудержима! Американке не помог даже опыт UFC

В ночь с 31 июля на 1 августа проходит яркий турнир – PFL Нью-Йорк. Особенный интерес он вызывает у фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что в карде собрано большое количество представителей нашей страны. Нашлось место и для девушки – Татьяны Постарнаковой. Её ждало очень непростое испытание на прочность. В соперниках оказалась спортсменка, которая в своё время выступала в UFC. Монтана Де Ла Роса вернулась в клетку после долгого простоя. Американка рассчитывала сделать это максимально успешно. И поединок полностью оправдал ожидания болельщиков, получился очень ярким.

Постарнакова подходила к этому противостоянию с профессиональным рекордом 7-1. Кроме того, она успела успешно дебютировать в промоушене PFL. Первой соперницей россиянки стала Элора Дана. Поединок пришёлся на март 2026 года. Дебютный бой получился для русской Валькирии достаточно непростым. Он прошёл всю дистанцию и добрался до судейского решения. Доминация россиянки не вызывала особенных сомнений. Поэтому дело завершилось единогласным вердиктом. Теперь же Постарнакова была максимально нацелена на то, чтобы завершить дело своей красивой победой и закрепить первые успехи.

Де Ла Роса – опытная американка. Она на протяжении долгого времени выступала на очень высоком уровне. В частности, пробовала свои силы в UFC. Туда девушка пробилась через шоу The Ultimate Fighter. А в лучшей лиге на планете представительница США провела не самый очевидный отрезок. Она прошла этот путь со статистикой 4-5-1. К нынешнему противостоянию Монтана подходила с рекордом 14-10-1. А ещё в рукаве американки был максимально интересный козырь. Она классно работает в партере, девять побед одержала именно сабмишенами. Естественно, и теперь фанаты ждали от неё классного перформанса в этом плане. Правда, довольно сильно смущал простой. Последний бой девушки состоялся в июне 2024 года.

Татьяна Постарнакова Фото: Getty Images

Постарнакова начала активно. Она постаралась завладеть инициативой. Правда, с разменов пошла вперёд именно Монтана. Примечательно, что с каждой минутой Де Ла Роса стала смотреться всё увереннее. Она поддавила, забрала территорию. А россиянка решила работать на контратаках. Было заметно, что русская Валькирия действовала умно. Она не спешила раскрываться, поскольку понимала, какую опасность таит в себе оппонентка. В итоге Татьяна попыталась провести тейкдаун, но Монтана справилась с этой задачкой. Более того, Де Ла Роса сама перевела. Но Постарнакова смогла вывернуть ситуацию в свою пользу. И заняла выигрышное положение. Россиянка заправила одну ногу, села на спину «рюкзаком». Затем удалось ещё круче улучшить своё расположение на канвасе. Но до конца раунда провести удушающий не получилось.

Во второй пятиминутке американка решила сделать работу над ошибками. Она прижала Постарнакову к сетке и стала контролировать. Правда, публике это очень сильно не понравилось. Татьяна держала хладнокровную оборону, ждала своего шанса. А Де Ла Роса тратила силы и время, практически ничего не получалось. В итоге россиянка прыгнула в воздухе и закрыла «гильотину». Очень плотно взяла захват русская Валькирия! А Монтана действовала очень хаотично. В определённый момент даже показалось, что она постучала. Но рефери сразу продемонстрировал, что поединок продолжается. После этого Татьяна ещё и попробовала оформить «треугольник». Но результата это не принесло. В итоге теперь уже Монтана забрала шею россиянки. И попыталась провести свою «гильотину». Но Постарнакова терпела спокойно. Не чувствовалось, что она на грани.

На третий раунд оппонентки вышли максимально заряженными. Это было понятно. По ощущениям, поединок складывался с переменным успехом для спортсменок. А значит, определяющим должен был стать именно третий отрезок. А его с самого начала стала забирать Постарнакова. Она перевела дело в партер и там спокойно контролировала ситуацию. А ещё выбрасывала очень опасные локти. А Де Ла Роса с каждой минутой смотрелась всё более уставшей, беспомощной. Не получалось практически ничего. Да, дело дошло до судейского решения. Удосрочить оппонентку не получилось. Но особенных сомнений в успехе русской Валькирии не было.

Правда, во время объявления пришлось понервничать. Один из судей всё-таки поддержал старания Де Ла Росы. И даже отдал ей победу на своей карточке. Но два других склонились на сторону Постарнаковой. Татьяна одержала вторую подряд победу в PFL. Видимо, впереди её ждут более жёсткие испытания.